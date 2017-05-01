Destek ve Teşvik programları

TÜBİTAK Jeotermal Enerji Ar-Ge Projeleri 2017 Çağrı İlanı



Son Başvuru Tarihi: 24 Kasım 2017

Amaç: Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan GEOTHERMICA, Avrupa ülkeleri arasında jeotermal enerji ile ilgili sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve jeotermal enerji ile ilgili sanayi uygulamalarının arttırılması.

Ortaklık: Proje çağrısına, GEOTHERMICA çağrısına katılan ülkelerden en az 2 farklı ülkeden olmak üzere, en az 3 katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilecek.

Ülkeler: Türkiye, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, İzlanda, İtalya, Hollanda, Portekiz, Romanya, Slovenya, İspanya ve İsviçre.

Proje konuları:

1- Jeotermal kaynakların, rezervlerin ve rezervuarların belirlenmesi ve değerlendirilmesi

2- Jeotermal kaynakların ve rezervuarların geliştirilmesi

3- Tedarik ve akıllı enerji sistemlerine entegrasyon

4- Jeotermal işletmelere yönelik yeni yaklaşımlar.

Önbaşvurular:

10 Temmuz 2017 13:00 UTC1: Proje ön başvurularının son teslim tarihi (www.geothermica.eu adresinde yer alan Elektronik Kayıt Sistemi’ne yüklenecektir).

17 Temmuz 2017: Türkiye’den katılan firmalar tarafından TÜBİTAK’a ön kayıt başvuruları için son tarih.

11 Eylül 2017: Ön başvuruların sonuçlarının başvuru sahiplerine GEOTHERMICA koordinatörü tarafından açıklanması.

24 Kasım 2017 13:00 UTC1: Proje önerilerinin başvurularının yapılabilmesi için son tarih.

1 Mart 2018: Desteklenecek projelerin açıklanması.

1 Mayıs 2018: Projelerin başlaması.

Başvuru: Çağrıya katılan Türk firmalar, uluslararası başvuru ile eş zamanlı olarak, TÜBİTAK’ın 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına başvuracaktır.

Bilgi İçin: www.geothermica.eu www.tubitak.gov.tr

Kaan KARAÖZ Bilimsel Programlar Uzmanı TÜBİTAK-TEYDEB

Tel: 009 312 298 9466

e-posta: kaan.karaoz@tubitak.gov.tr

Enerji ve Çevre Temalı Girişimcilik Hızlandırma Programı-GCIP





Son Başvuru Tarihi: 10 Mayıs 2017

Amaç: Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO), Küresel Çevre Fonu (GEF) ve The Cleantech Open ile birlikte “enerji ve çevre” konusunda girişimci iş fikirlerinin desteklendiği ve yarıştığı uluslararası program, Türkiye’de 4. senesinde girişimcileri desteklemeye devam ediyor. “Temiz teknoloji iş fikirlerini arıyor, kaynak sağlıyor ve hayata geçirebilmek için birlikte çalışıyoruz" yaklaşımı ile Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkede sürmekte olan program başta eğitim ve mentorluk destekleri olmak üzere, tanıtım ve sermayeye ulaşım kilit aktivitelerini bu konuda çalışan girişimcilere sunuyor.

Kapsam Genişlemesi: Türkiye’de TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’nın (TEYDEB) evsahipliği yaptığı programa, bu yıl geçen yılki kategoriler olan “Yenilenebilir Enerji”, “Enerji Verimliliği”, “Atık Yönetimi”, “Su Verimliliği” ve “Yeşil Binalar” kategorilerine ilaveten “Ulaşım” ve “İleri Malzemeler” dahil ediliyor.

Yararlanıcılar: Yarışmaya tüm KOBİ ’lerin yanında, bu alanda yeni bir fikri olan, bir ürün geliştirmeye çalışan ve/veya geliştirdiği ürünü pazara ulaştırmaya çalışan tüm girişimciler, öğrenciler, araştırmacılar ve akademisyenler başvurabiliyor.

Başvuru:

www.turkey.cleantechopen.org

Not: GCIP’ye başvuracakların en az iki kişiden oluşan bir takım kurması ve girişimci takım üyelerinden en az birisinin Türk vatandaşı olması ve/veya Türkiye’de bir ikamete sahip olması yeterlidir.

Bilgi İçin:

www.turkey.cleantechopen.org





Ortak Fonlama Planı (Joint Funding Scheme-JFS)



Uluslararası Son Başvuru Tarihi (Elektronik):

30 Haziran 2017



TÜBİTAK Son Başvuru Tarihi:

(Elektronik) 7 Temmuz 2017



TÜBİTAK’a Basılı Kopyaların Son Gönderimi

Tarihi: 14 Temmuz 2017



Amaç: Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri’nde araştırma faaliyetlerinde bulunan bilim insanlarını ve girişimcileri bir araya getirerek ortak Ar-Ge alanlarında işbirlikleri kurmalarını sağlamaktır.



JFS, Güneydoğu Asya ve Avrupa arasında ortak araştırma ve yenilik aktivitelerini geliştirmek üzere sistematik bir yaklaşım geliştirmek istemektedir. Bu işbirliklerinin sürdürülebilir ortaklıklara dönüşmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir:



- Ortak araştırma ve yenilik faaliyetlerinin

uygulanması



- Yeni ortaklıkların geliştirilmesi ve varolanların

güçlendirilmesi



- Bilgi ve en iyi uygulama yaklaşımlarının

değiş tokuş edilmesi



- Bölgeler arası işbirliklerinin artırılması.



Çağrı Başlıkları:



- Sağlık



- Antimikrobiyal ilaç direnci



- Yeni çıkan bulaşıcı hastalıklar



- İklim değişikliği/ çevre



- Gıda üretim sistemlerinin adaptasyonu/

esnekliği



- İklim değişikliğinin ekosisteme ve

biyoçeşitliliğe etkileri.



Not: Aksi belirtilmedikçe, projeler her ülkenin kendi ulusal destek programlarında yer alan kurallara göre, 3 yıl süreyle desteklenecektir.



Başvuru: Ulusal başvurular 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı veya 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsam ve kurallarına göre 10 Temmuz 2017 tarihine kadar uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden elektronik olarak yapılacaktır.



Genel Kurallar: KOBİ’lerin, endüstriden ortakların, kümelerin komisyonda yer alması önemle tavsiye edilmektedir.



Bilgi İçin: sea-eu-net2@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.





TÜBİTAK: Yenilikçi Ürün Hibesi



Son Başvuru Tarihi:

1-15 Ağustos 2017



Konu: TÜBİTAK girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, firma kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri için yüzde 100 hibe desteği verecek. Girişimci adayları, herhangi bir konu ve sektör ayrımı gözetilmeksizin, tüm teknoloji alanlarında iş fikri başvurularını, Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG) uygulayıcı kuruluşlarına yapabilecek.



Bütçe: 62 milyon lira



Kapsam: Teknoloji tabanlı genç girişimlerin ticari başarı elde eden ve ülke için katmadeğer yaratan firmalara dönüşebilmesi için şirket kurulumundan önce iş fikrinin ticari ve teknik doğrulamasının yapılması; bu ihtiyaçtan yola çıkarak, programın destek mekanizmasının hızlandırıcı hizmeti sunması.



Uygulayıcı kuruluşlar:



- Anadolu Üniversitesi

Teknoloji Transfer Ofisi

-

Atılım Üniversitesi

Teknoloji Transfer Ofisi



- Bilkent CYBERPARK



- Dokuz Eylül Teknoloji

Geliştirme A.Ş.



- Erciyes Teknopark A.Ş.



- Fırat Teknokent Teknoloji

Geliştirme Bölgesi

Yönetici A.Ş.



- Gazi Teknopark Teknoloji

Geliştirme Bölgesi Kurucu

Ve İşletici A.Ş.



- Gaziantep Üniversitesi

Target Teknoloji Transfer

Ofisi A.Ş.



- Hacettepe Teknokent

Tek.Tran. Ar-Ge Dan. En.

Sa. Çe. İle.San. ve Tic. A.Ş.



- İnnopark Konya Teknoloji

Geliştirme Bölgesi

Yönetici A.Ş.



- İstanbul Teknokent A.Ş.



- İTÜNOVA Teknoloji A.Ş.



- Konya Teknokent

Teknoloji Geliştirme

Hizmetleri A.Ş.



- Marmara Teknokent A.Ş.



- ODTÜ Teknokent

Yönetim A.Ş.



- Özyeğin Üniversitesi

Girişim Fabrikası



- TOBB Ekonomi ve

Teknoloji Üniversitesi

Teknoloji Transfer Ofisi



- Türk Ekonomi Bankası

A.Ş. (TEB)



- Uludağ Üniversitesi

Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.



- Yıldız Teknoloji

Geliştirme Bölgesi

Teknopark A.Ş.

Destek Miktarı: 150.000 lira



Başvuru: Yukarıda belirtilen uygulayıcı kuruluşlardan herhangi birine yapılabilir.





Sanayi Bakanlığı Destekleri



1- Özel Sektörün

Geliştirilmesi, İmalat

Sanayinde Rekabetçiliğin

Artırılması ve Değer

Zincirlerinin Güçlendirilmesi

proje teklif çağrısı



Son Başvuru Tarihi: 9.6.2017



Amaç: İmalat sanayini dönüştürmeye yardımcı olmak ve imalat sanayinin rekabetçiliğini artırarak küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkarmak.



Sağlanan destek:



Azami: 10 milyon avro



Asgari: 2 milyon avro.



Yararlanıcılar: Organize Sanayi Bölgeleri, İhracat Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Kalkınma Ajansları/İdareleri, Meslek Kuruluşları (Dernek, federasyon, birlik vb.) ve Sanayi Siteleri’dir (eski Küçük Sanayi Siteleri).



Başvuru: sanayi gov. tr



2- Bilim, Teknoloji ve Yenilik,

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

proje teklif çağrısı ve;

Bilim, Teknoloji ve Yenilik,

TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE

TİCARİLEŞME proje teklif ç

ağrısı



Son Başvuru Tarihi:

9.6.2017



Amaç: Kamu özel ortaklığı (üniversite-sanayi işbirliğini de kapsamak fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla) ve KOBİ’lerin yenilik yönetim kapasitelerini geliştirmek yoluyla ‘Bilim, Teknoloji ve Yenilik’ alanına sanayinin katılımını artırarak ulusal yenilik ekosisteminin işlevselliğini artırmaktır.



Sağlanan destek:



Azami: 5 milyon avro



Asgari: 1 milyon avro.



Başvuru: sanayi gov. tr