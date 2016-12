DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 2016 Yılı Teklif Çağrıları

1- Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı-3 (YENİ-3)

Son Başvuru Tarihi: Elektronik Başvurular İçin:27 Mayıs 2016

Dosya Teslimi:3 Haziran 2016

Amaç: KOBİ'lerin ürün çeşitliliğinin artırılması, katmadeğeri yüksek yeni ürün üretilmesine yönelik üretim hatlarının kurulması, modernizasyon gibi teknolojik altyapının güçlenmesine katkı sağlayacak yatırımlarının desteklenmesi, Bölge’de temiz üretim anlayışının yaygınlaşmasını sağlayarak çevreye duyarlı üretim sistemlerinin kullanılması için destektir.

Bölge’deki KOBİ'lerin teknolojik altyapılarının geliştirilerek yenilikçi ve çevreye duyarlı üretim anlayışı ile büyümelerine katkı sağlanması beklenmektedir.

Destek Miktarı: Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL’dir.

Asgari Destek:50.000 TL

Azami Destek:500.000 TL

Yararlanıcılar: Program’a, Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR63 Düzey 2 Bölgesi’nde (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye) kayıtlı olan veya elektronik son başvuru tarihine kadar merkez ya da yasal şubesiyle bölgeye kaydolan, ticari esaslara göre faaliyet gösteren (kar amacı güden) mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler, kooperatifler ve birlikler başvuru yapabilecektir. Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 2 proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 başvurusu için destek alabilecektir.



2- İthalat Bağımlılığının Azaltılması ve İhracatın Geliştirilmesi Mali Destek Programı (İHRAC)

Son Başvuru Tarihi: Elektronik Başvurular İçin:27 Mayıs 2016

Dosya Teslimi:3 Haziran 2016

Amaç: Programın temel amacı, TR63 Bölgesi’nde yapılacak yatırımlar ile ithalata olan bağımlılığının azaltılması ve bölgenin ihracat kapasitesinin artırılmasıdır.

Öncelikler:

- İthal girdi bağımlılığının azaltılması.

- Bölgenin ihracat kapasitesinin artırılması ve ihracatın çeşitlendirilmesi

- Destek miktarı: Program için tahsis edilen toplam kaynak 5.000.000 TL’dir.

Asgari Destek:50.000 TL

Azami Destek:500.000 TL

Yararlanıcılar: Program’a, Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR63 Düzey 2 Bölgesi’nde (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye) kayıtlı olan veya elektronik son başvuru tarihine kadar merkez ya da yasal şubesiyle bölgeye kaydolan, ticari esaslara göre faaliyet gösteren (kar amacı güden) mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler, kooperatifler ve birlikler başvuru yapabilecektir. Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 2 proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 başvurusu için destek alabilecektir.



3- Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı-3 (BİG-3)

Son Başvuru Tarihi: Elektronik Başvurular İçin:27 Mayıs 2016

Dosya Teslimi:3 Haziran 2016

Amaç: Sosyal ve ekonomik faaliyet olanaklarının artırılması amacıyla fiziki altyapının geliştirilmesi, Bölgesi'ndeki azgelişmiş ilçelerde ekonomik ve sosyal hayatın geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Öncelikler:

- İmalat sanayine yönelik yatırımların desteklenmesi, l Turizm sektörüne yönelik yatırımların desteklenmesi

Destek miktarı: Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL’dir.

Asgari Destek:30.000 TL

Azami Destek:300.000 TL

Destek Alacak İlçeler:

- Hatay ilinde; Hassa, Altınözü, Yayladağı, Kumlu

- Kahramanmaraş ilinde; Göksun, Andırın,Çağlayancerit, Ekinözü, Nurhak

- Osmaniye ilinde; Bahçe, Toprakkale (OSB hariç), Hasanbeyli, Sumbas.

Bilgi İçin: www.dogaka.gov.tr



Enerji verimliliğine destek

Son Başvuru Tarihi: 31 Mayıs 2016

Amaç: 5627 Sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 28097 Sayılı, “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında ‘Endüstriyel İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Projeler’in (VAP) uygulanmasına yönelik destekler verilmektedir.

Proje Tanımı: Endüstriyel işletmelerde; enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan projeler, Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak ifade edilmektedir. VAP endüstriyel işletmelerde enerji atıklarının, kayıpların ve verimsizliklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla hazırlanır.

Ayrıntılar: Verimlilik Artırıcı Proje destekleri işletmelerin enerji verimliliğine yönelik olarak işletmelerinde uygulayacakları projelerin desteklenmesini öngörmektedir. Verimlilik Arttırıcı Projeleri’nin desteklenmesini isteyen endüstriyel işletmeler, uygun şirketlere hazırlattıkları projelerini her yıl Ocak ayı içinde Genel Müdürlüğe sunar. (Genel Müdürlük, internet sayfası üzerinden ilan etmek suretiyle başvuru almayabileceği gibi başvuru dönemini erteleyebilir, uzatabilir veya birden fazla dönemde başvuru alabilir.)

Kimler Başvurabilir?

Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 1000 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler VAP desteklerinden yararlanmak için başvuruda bulunabilirler.

2016 Yılı Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) başvuruları

Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) başvurularının 2016 yılında iki dönem halinde alınmasına karar verilmiştir. 2016 Yılı 2. Dönem Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) başvuruları, 2 Mayıs 2016 ile 31 Mayıs 2016 tarihleri arasında alınacaktır.

Başvuru Adresi: Doldurulan belgelerin; posta yolu ile 2 Mayıs 2016 günü mesai başlangıcından 31 Mayıs 2016 günü mesai bitimine kadar “Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu 7. km No:166 Posta kodu: 06520 Çankaya-ANKARA” adresine teslim ve ayrıca EnverMevzuat@yegm.gov.tr adresine mail yolu ile iletilmiş olmalıdır.