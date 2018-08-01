Kalkınma Ajansları 2018 Yılı Fizibilite Destekleri

Fizibilite Desteği, kar amacı gütmeyen kuruluşların yatırım projelerine yöneliktir.



Kimler başvurabilir?



- Yerel yönetimler



- Üniversiteler



- Diğer kamu kurum ve kuruluşları



- Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları



- Sivil toplum kuruluşları



- Organize sanayi bölgeleri



- Küçük sanayi siteleri



- Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri,

endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri



- Birlikler ve kooperatifler





Nasıl başvurulur? Destek miktarı nedir?



Bu tür desteklerde proje teklif çağrısı usulü uygulanmaz. Fizibilite desteği kapsamında proje başına Ajans desteği 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin f fıkrası uyarınca her yıl belirlenen limitin iki katını aşamaz. Ajans yılı çalışma programında fizibilite desteği kapsamında desteklenecek alanlara yer verir. Fizibilite desteklerinde yararlanıcının eş finansmanı zorunlu olmamakla birlikte eş finansman öngören faaliyet teklifleri öncelikli olarak desteklenir.



Belirlenen usullere uygun olarak hazırlanacak ve ajansa sunulacak olan her bir proje teklifi, Genel Sekreter başkanlığında ilgili Ajans uzmanlarından oluşturulacak en az üç kişilik bir değerlendirme komisyonu tarafından, başvurunun ajansa ulaştığı tarihten itibaren en fazla bir ay içerisinde değerlendirilir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Proje teklifleri, Yönetim Kurulunca öncelikli olarak ele alınır ve değerlendirme sonuçlarının Yönetim Kuruluna sunulmasını takiben yapılacak ilk toplantıda karara bağlanır.





Hangi konularda Fizibilite Desteği alınabilir?



Fizibilite desteği kapsamında sunulan projenin aşağıdaki kriterlerden en az biriyle uyumlu olması gerekmektedir. Bunlar;





- Ajans, fizibilite desteği kapsamında; Bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına yönelik olması,



- Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine katkı sağlaması,



- Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirmesini hedeflemesidir.





Fizibilite desteği kapsamında yararlanıcı, sözleşme yükümlülüklerini en fazla bir yıl içerisinde tamamlayarak fizibilite raporunu ajansa sunar. Uygulama süresi, sözleşmenin imzalandığı günden bir gün sonra başlar.





AHİLER KALKINMA AJANSI



TR71 (Nevşehir-Aksaray-Kırıkkale-Kırşehir

Niğde)



Toplam Bütçe:

2.000.000 TL



Son Başvuru Tarihi:

7 Aralık 2018





ANKARA KALKINMA AJANSI



TR51 (ANKARA)



Toplam Bütçe:

2.000.000 TL



Son Başvuru Tarihi:

10 Aralık 2018





DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI



TRB2 (Van-Bitlis-Hakkari-Muş)



Toplam Bütçe:

1.220.000 TL



Son Başvuru Tarihi:

24 Aralık 2018





DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI



TR90 (Trabzon-Artvin-Giresun-Gümüşhane-

Ordu-Rize)



Toplam Bütçe:

1.250.000 TL



Son Başvuru Tarihi:

21 Aralık 2018





FIRAT KALKINMA AJANSI



TRB1 (Malatya-Bingöl-Elazığ-Tunceli)



Toplam Bütçe:

1.500.000 TL



Son Başvuru Tarihi:

24 Aralık 2018





GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI



TR32 (Denizli-Aydın-Muğla)



Toplam Bütçe:

2.000.000 TL



Son Başvuru Tarihi:

21 Aralık 2018





GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI



TR22 (Balıkesir-Çanakkale)



Toplam Bütçe:

Önceliklere göre değişiyor



Son Başvuru Tarihi:

26 Aralık 2018





İPEKYOLU KALKINMA AJANSI



TRC1 (Gaziantep-Adıyaman-Kilis)



Toplam Bütçe:

2.000.000 TL



Son Başvuru Tarihi:

21 Aralık 2018





İZMİR KALKINMA AJANSI



TR31 (İzmir)



Toplam Bütçe:

Önceliklere göre değişiyor



Son Başvuru Tarihi:

21 Aralık 2018

(Kalan bütçeye göre)





KARACADAĞ KALKINMA AJANSI



TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa)



Toplam Bütçe:

1.000.000 TL



Son Başvuru Tarihi:

2 Aralık 2018

(Kalan bütçeye göre)





MEVLANA KALKINMA AJANSI



TR52 (Konya-Karaman)



Toplam Bütçe:

1.000.000 TL



Son Başvuru Tarihi:

21 Aralık 2018





ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI



TR83 (Samsun-Amasya-Çorum-Tokat)



Toplam Bütçe:

800.000 TL



Son Başvuru Tarihi:

21 Aralık 2018





ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI



TR72 (Kayseri-Sivas-Yozgat)



Toplam Bütçe:

2.000.000 TL



Son Başvuru Tarihi:

21Aralık 2018





TRAKYA KALKINMA AJANSI



TR21 (Tekirdağ-Edirne-Kırklareli)



Toplam Bütçe:

450.000 TL



Son Başvuru Tarihi:

13 Ağustos 2018





TÜBİTAK:

JAPON BİLİMİ DESTEKLEME KURUMU (JSPS) İLE İKİLİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI



Son Başvuru Tarihi:

5 Eylül 2018





TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Japon bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektir. Türk araştırmacılara TÜBİTAK-JSPS işbirliği programı kapsamında yurtdışı seyahat desteği ve araştırma desteği verilebilmektedir.





Başvurular:

http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden alınmaktadır.





TÜBİTAK-BİLİM VE TOPLUM

PROGRAMLARI ÇAĞRILARI

Son Başvuru Tarihi:

3 Eylül, 18 Ekim





Programlar ile okul öncesi dönemi çocuklarından öğretmenlere, toplumun farklı kesimlerine yönelik bilimsel etkinlikler yapmayı hedefleyen projeler desteklenmektedir. 22 Ekim, 22 Kasım 2018 tarihleri arasında değişmektedir.





Bilgi için:

www.danismend.com





TÜBİTAK-SOLAR-ERA.NET COFUND 2,

GÜNEŞ ENERJİSİ AR-GE PROJELERİ

2018 YILI ÇAĞRISI

Proje Ön Başvurusu Çağrısı:

2 Ekim 2018 tarihinde kapanacaktır.





Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLAR-ERA.NET Cofund 2, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik edilmesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur.





Bilgi için:

www.danismend.com





TÜBİTAK-ACT ERA-NET COFUND

PROJESİ 2018 YILI ÇAĞRISI

Ön Öneriler İçin Son Başvuru Tarihi:

12 Eylül 2018





ACT ERA-NET “Karbon depolama ve tutma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve hızlandırılması” projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Güvenilir, temiz ve verimli enerji” kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. ERA-NET ACT projesinin amacı karbondioksit yakalama ve depolama teknolojilerinin gelişiminin hızlandırılması amacıyla Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesidir.





Bilgi için:

www.danismend.com





TBV’DEN ‘KOD ÖDÜLLERİ

Son Başvuru Tarihi:

30 Kasım 2018



Amaç:

“Türkiye’yi bilgi toplumuna dönüştürme” amacıyla kurulan Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Kod Ödülleri, bilişim teknolojilerinin öğrencilerin öğrenme çıktılarına katkısını desteklemek amacı ile oluşturulmuş bir yarışma. Yarışma ilkokul, ortaokul ve lise eğitim düzeylerine yönelik Matematik ve Fen bilimleri alanlarında öğrenmeye katkı sağlayacak dijital oyun ya da oyun fikirlerine destek vermeyi amaçlıyor.



Kategoriler:

“Fikrimle katılmak istiyorum” ve “Oyunumla katılmak istiyorum” adı altında iki farklı kategori ile başvurulara açık olan Kod Ödülleri yarışması, bu iki kategoride 6 farklı para ödülü dağıtacak.



Ödüller:



Oyun kategorisinde;





Birinciye 35 bin TL.



İkinciye 15 bin TL.



Üçüncüye 10 bin TL.





Fikir kategorisinde;





Birinciye 5 bin TL.



İkinciye 3 bin TL.



Üçüncüye 2 bin TL.





Yarışma kapsamında seçilen projelerin, Barış Özistek, Faruk Eczacıbaşı, Ozan Aydemir, Güven Çatak, Yakup Doğan, Dr. Tonguç İbrahim Sezen ve Dr. Özlem Mecit’ten oluşan 7 kişilik bir jüri tarafından değerlendirileceği ve yarışmanın ödül töreninin önümüzdeki Ocak ayı içinde organize edileceği açıklandı.





Adres:

Prof.Dr. Zafer Tunaya Sk. No: 4 D.4

Gümüşsuyu-Beyoğlu, 34427 İstanbul



Telefon:

+90 212 356 2033



E-posta:

info@keiretsuforum.com.tr





TÜBİTAK-TECH-INVESTR

GİRİŞİM SERMAYESİ

DESTEKLEME PROGRAMI

2018 YILI ÇAĞRISI

Proje Son Başvuru Tarihi:

30 Eylül 2018









KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla bu fonlara yatırım yapan TTO, TGB ve yeterlik kararı verilmiş AA’ların hibe olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Bilgi için:

www.danismend.com





TÜBİTAK:

JAPON BİLİMİ DESTEKLEME

KURUMU (JSPS) İLE İKİLİ İŞBİRLİĞİ

PROGRAMI



Son Başvuru Tarihi:

5 Eylül 2018





TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Japon bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektir. Türk araştırmacılara TÜBİTAK-JSPS işbirliği programı kapsamında yurtdışı seyahat desteği ve araştırma desteği verilebilmektedir.



Başvurular:

http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden alınmaktadır.





TÜBİTAK-BİLİM VE TOPLUM

PROGRAMLARI ÇAĞRILARI

Son Başvuru Tarihi:

3 Eylül, 18 Ekim





Programlar ile okul öncesi dönemi çocuklarından öğretmenlere, toplumun farklı kesimlerine yönelik bilimsel etkinlikler yapmayı hedefleyen projeler desteklenmektedir. 22 Ekim, 22 Kasım 2018 tarihleri arasında değişmektedir.





Bilgi için:

www.danismend.com





TÜBİTAK-SOLAR-ERA.NET COFUND 2,

GÜNEŞ ENERJİSİ AR-GE PROJELERİ

2018 YILI ÇAĞRISI

Proje Ön Başvurusu Çağrısı:

2 Ekim 2018 tarihinde kapanacaktır.





Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLAR-ERA.NET Cofund 2, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik edilmesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur.





Bilgi için:

www.danismend.com





TÜBİTAK-ACT ERA-NET COFUND

PROJESİ 2018 YILI ÇAĞRISI

Ön Öneriler İçin Son Başvuru Tarihi:

12 Eylül 2018





ACT ERA-NET “Karbon depolama ve tutma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve hızlandırılması” projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Güvenilir, temiz ve verimli enerji” kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. ERA-NET ACT projesinin amacı karbondioksit yakalama ve depolama teknolojilerinin gelişiminin hızlandırılması amacıyla Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesidir.





Bilgi için:

www.danismend.com