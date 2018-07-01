KOSGEB-KOBİ TEKNOYATIRIM-KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI

Destek Süresi:

Yatırım Projesi Süresi:

Azami 36 ay



İşletme Giderleri Desteği:

1 yıl



Destek Üst Limiti (geri ödemeli ve/veya

geri ödemesiz):

5.000.000 TL



Program Kapsamı:

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosu’nda belirlenen alanlar:



Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosu’nda belirlenen alanlar:

- KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,



- Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,



- Yurtiçi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,





Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,





- Patent belgesi ile koruma altına alınan,



- Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,



- Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.





Bilgi İçin:

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6443/kobi-teknoyatirim-kobi-teknolojik-urun-yatirim-destek-programi





TÜBİTAK’IN

YENİ DÖNEMDE ÇAĞRIYA ÇIKACAĞI PROGRAMLAR





- Mükemmeliyet Merkezleri

Destek Programı



- Sanayi Yenilik Ağları

Destek Programı



- Sanayi Doktora Destek

Programı



- Uluslararası Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri

Destek Programı



- Girişim Sermayesi Ekosisteminin

Teşvik Edilmesi Destek Programı



- Teknoloji Tabanlı Girişimlerin

Desteklenmesine Yönelik Destek Programı.





KALKINMA AJANSLARI

2018 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ



Birden fazla kalkınma ajansı proje fizibilite altyapısını oluşturma çalışmalarını destekleyeceğini açıkladı.





Son Başvuru Tarihi:

31 Aralık 2018



Amaç:

Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projelerin fizibilite çalışmalarının kalkınma ajansları tarafından desteklenmesidir.



Öncelikler:



1. Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması



2. Bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi



3. Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi



Bütçe:

Ajans Başına:

2.000.000 TL



Proje Başına Azami Destek:

200.000 TL;



Uygun Başvuru Sahipleri:



- Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler,

kaymakamlıklar, bölge, il ve ilçe

müdürlükleri vb.),



- Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,



- Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları

(Odalar, borsalar vb.),



- Üniversite rektörlükleri,



- Sivil toplum kuruluşları (Dernek, vakıf vb.),



- Organize Sanayi Bölgeleri,



- Küçük Sanayi Siteleri,



- Teknokentler,



- Birlikler ve kooperatifler.





Yürüten Kalkınma Ajansları:



- İzmir Kalkınma Ajansı



- İpekyolu Kalkınma

Ajansı



- Geka-Güney Ege

Kalkınma Ajansı



- Ankara Kalkınma

Ajansı



- Mevlana Kalkınma

Ajansı



- Ahiler Kalkınma Ajansı



- Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı



- Güney Marmara Kalkınma Ajansı



- Serhat Kalkınma Ajansı



- Orta Anadolu Kalkınma Ajansı



- Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı



- Trakya Kalkınma Ajansı



- Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı



- ORAN Kalkınma Ajansı





Başvuru Şekli:



Web üzerinden bilgi ve belge girişi

(https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr)





TET AR-GE PROJE PAZARI

Son Başvuru Tarihi:

19 Temmuz 2018



Amaç:

İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği tarafından, elektrik, elektronik ve bilişim sektörlerinde Ar-Ge Proje Pazarı düzenlenecektir. "TET Ar-Ge Proje Pazarı" etkinliği ile sözkonusu sektörlerde yüksek katmadeğerli üretim yapılabilmesi, ihracatın sürdürülebilir kılınması ve üniversite-sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.



Sektörler:

‘Elektrik, Elektronik ve Bilişim’dir. Bu temalar altında aşağıdaki altbaşlıklar altında projelerin önerilmesi tavsiye edilmekle beraber, bu altbaşlıklar dışındaki konularda belirtilen temalar kapsamında olduğu müddetçe kabul edilebilecektir.



Konular:



- Akıllı binalar ve çevre



- Akıllı enerji



- Akıllı sağlık ve medikal



- Akıllı ulaşım ve ulaşım araçları



- Diğer akıllı uygulamalar





Her Kategoride Ödüller:

Birincilik Ödülü:

20.000 TL



İkincilik Ödülü:

10.000 TL



Üçüncülük Ödülü:

7.500 TL





Başvuru:

http://www.tetprojepazari.org/tr