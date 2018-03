KOSGEB’den: YERLİ VE MİLLİ ÜRETİME 10 MİLYON DESTEK

Amaç cari açığı azaltarak Türkiye’nin ekonomik gelişmesini güçlendirmek olunca üretimi yerlileştirmek ve milli imkanlarla gerçekleştirmek kaçınılmazdır; Türkiye 2018 yılı itibarıyla bu kaçınılmaz yola girmiş bulunmaktadır. Böylelikle her ölçekten binlerce imalatçı işletmelerimize büyük fırsatların kapısı açılmaktadır.

Konuyu anlamak: Türkiye’de imalatın ortalama yüzde 70’ini ithal ettiğimiz ‘ara malı’ oluşturuyor. Cari işlemler dengesini üretimin bu yapısı bozuyor.

Üretimde kullandığımız bu yarı mamul girdileri yurt içindeki üretici firmalardan karşılarsak, üretilen katmadeğer Türkiye’de kalacak. Ayrıca bunu başaran firmalarımız, ürettikleri bu ürünler bazında küresel rekabet gücüne kavuşmuş olacak.



2023 hedefleri için: Türkiye 2023 vizyonunu “dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak” biçiminde özetledi. Ara malı ithalatı sorununu çözerek bu hedefe ulaşılacak. Bu bağlamda ithalat miktarı yüksek stratejik ara malların yerli üretiminin teşvik edilmesi kaçınılmaz oluyor.

Bunun için yeni yatırımlar gerekiyor. “Stratejik Ürün Destek Programı” bu yatırımların devletçe finanse edilmesi için hazırlandı. Destek programıyla birlikte ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi mümkün olacak. Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı sağlanacak.



Programın KOBİ ayağı: Program ‘kapsayıcılığı’ öngörüyor; imalatçı KOBİ’leri önceliyor. Bu sayede KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması kolaylaşacak. KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yetenekleri geliştirilecek.



KOSGEB destekleri: Cari açığı azaltmaya katkıda bulunacak ürünler KOSGEB başkanlığı tarafından belirlenecek. İşletmeler bu ürünlerin üretilmesine yatırım projeleriyle birlikte talip olacak.



KOSGEB projenin şu gider kalemlerini karşılayacak:

- Makine-teçhizat giderleri,

- Yazılım giderleri,

- Personel giderleri,

- Bilgi transferi giderleri,

- Test-analiz giderleri,

- Kalibrasyon ve referans numune giderleri.

- Hizmet alımları.



Destek Oranı: 100/100

Hibe Destek: 3.500.000 TL

Geri Ödemeli Destek: 1.500.000 TL

Toplam Destek Miktarı: 5.000.000 TL

Proje Süresi: En çok 36 ay



İlave Destek: KOSGEB Başkanlığı; kalkınma planları, Hükümet programları ve yıllık programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyi ve özel hedef gruplarını dikkate alarak iki katını geçmemek üzere destek üst limitini artırabilecek.



Önemli Not: Yatırımın gerçekleşmesi için alınacak makine-teçhizat ve yazılım giderleri yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına yüzde 15 ilave edilecek. İşletmeler desteklenmesi öngörülen tutarın yüzde 25’i kadar erken ödeme alabilecekler.



Destek kapsamında istenen teminat mektubu giderleri de yüzde 100 oranında desteklenecek.



Erişim: T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Anafartalar Mah. İstanbul Cad. No: 32 06050 Ulus / Altındağ / Ankara

Tel: 0 312 595 28 00 (pbx) - 0 312 368 07 15

Mail: kosgeb.baskanlik@hs01.kep.tr

Web: www.kosgeb.gov.tr/.../kosgebten-yerli-ve-milli-olana-buyuk-destek



DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova



İMALAT SANAYİNE YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİM DESTEĞİ

Kalkınma ajansı 2018 yılında, sanayiye yönelik mesleki eğitime, aşağıda ayrıntıları verilen desteği sağlayacak:

Son Başvuru Tarihi: 23 Mart 2018

Taahhütnamenin Elden Teslimi: 30 Mart 2018

Amaç: İmalat Sanayine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın genel amacı; Doğu Marmara Bölgesi’nde imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.



Öncelikler:

1- İmalat sanayi ile mesleki eğitim kurumları arasında işbirliğinin geliştirilmesi

2- İmalat sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik mesleki eğitimde nitelikli insan kaynağı (eğitici personel, usta öğretici, çırak ve öğrenci) yetiştirilmesi

3- Yenilikçi üretim metotlarına uygun mesleki eğitim altyapısının (sınıf, laboratuvar, atölye, makine-teçhizat ve eğitim materyalleri) ve mesleki eğitim modellerinin geliştirilmesi.



Bütçe: 7.000.000 TL

Asgari: 75.000

Azami: 600.000 TL



Uygulama Süresi:

Asgari: 12 Ay

Azami: 24 Ay



Uygun Başvuru Sahipleri ve Ortakları: TR42 Bölgesi’nde bulunan; Mesleki ve Teknik Liseler, Mesleki Eğitim Merkezleri, Meslek Yüksekokulları, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları.

Erişim: http://www.marka.org.tr/uploads/files/2018_PTC/MESLEK/TR42_18_MESLEK_REHBER.PDF