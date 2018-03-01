KOSGEB’den: YERLİ VE MİLLİ ÜRETİME 10 MİLYON DESTEK

Amaç cari açığı azaltarak Türkiye’nin ekonomik gelişmesini güçlendirmek olunca üretimi yerlileştirmek ve milli imkanlarla gerçekleştirmek kaçınılmazdır; Türkiye 2018 yılı itibarıyla bu kaçınılmaz yola girmiş bulunmaktadır. Böylelikle her ölçekten binlerce imalatçı işletmelerimize büyük fırsatların kapısı açılmaktadır.
Konuyu anlamak: Türkiye’de imalatın ortalama yüzde 70’ini ithal ettiğimiz ‘ara malı’ oluşturuyor. Cari işlemler dengesini üretimin bu yapısı bozuyor.
Üretimde kullandığımız bu yarı mamul girdileri yurt içindeki üretici firmalardan karşılarsak, üretilen katmadeğer Türkiye’de kalacak. Ayrıca bunu başaran firmalarımız, ürettikleri bu ürünler bazında küresel rekabet gücüne kavuşmuş olacak.
2023 hedefleri için: Türkiye 2023 vizyonunu “dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak” biçiminde özetledi. Ara malı ithalatı sorununu çözerek bu hedefe ulaşılacak. Bu bağlamda ithalat miktarı yüksek stratejik ara malların yerli üretiminin teşvik edilmesi kaçınılmaz oluyor.
Bunun için yeni yatırımlar gerekiyor. “Stratejik Ürün Destek Programı” bu yatırımların devletçe finanse edilmesi için hazırlandı. Destek programıyla birlikte ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi mümkün olacak. Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı sağlanacak.
Programın KOBİ ayağı: Program ‘kapsayıcılığı’ öngörüyor; imalatçı KOBİ’leri önceliyor. Bu sayede KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması kolaylaşacak. KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yetenekleri geliştirilecek.
KOSGEB destekleri: Cari açığı azaltmaya katkıda bulunacak ürünler KOSGEB başkanlığı tarafından belirlenecek. İşletmeler bu ürünlerin üretilmesine yatırım projeleriyle birlikte talip olacak.
KOSGEB projenin şu gider kalemlerini karşılayacak:
- Makine-teçhizat giderleri,
- Yazılım giderleri,
- Personel giderleri,
- Bilgi transferi giderleri,
- Test-analiz giderleri,
- Kalibrasyon ve referans numune giderleri.
- Hizmet alımları.
Destek Oranı: 100/100
Hibe Destek: 3.500.000 TL
Geri Ödemeli Destek: 1.500.000 TL
Toplam Destek Miktarı: 5.000.000 TL
Proje Süresi: En çok 36 ay
İlave Destek: KOSGEB Başkanlığı; kalkınma planları, Hükümet programları ve yıllık programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyi ve özel hedef gruplarını dikkate alarak iki katını geçmemek üzere destek üst limitini artırabilecek.
Önemli Not: Yatırımın gerçekleşmesi için alınacak makine-teçhizat ve yazılım giderleri yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına yüzde 15 ilave edilecek. İşletmeler desteklenmesi öngörülen tutarın yüzde 25’i kadar erken ödeme alabilecekler.
Destek kapsamında istenen teminat mektubu giderleri de yüzde 100 oranında desteklenecek.
Erişim: T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Anafartalar Mah. İstanbul Cad. No: 32 06050 Ulus / Altındağ / Ankara
Tel: 0 312 595 28 00 (pbx) - 0 312 368 07 15
Mail: kosgeb.baskanlik@hs01.kep.tr
Web: www.kosgeb.gov.tr/.../kosgebten-yerli-ve-milli-olana-buyuk-destek
DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova
İMALAT SANAYİNE YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİM DESTEĞİ
Kalkınma ajansı 2018 yılında, sanayiye yönelik mesleki eğitime, aşağıda ayrıntıları verilen desteği sağlayacak:
Son Başvuru Tarihi: 23 Mart 2018
Taahhütnamenin Elden Teslimi: 30 Mart 2018
Amaç: İmalat Sanayine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın genel amacı; Doğu Marmara Bölgesi’nde imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.
Öncelikler:
1- İmalat sanayi ile mesleki eğitim kurumları arasında işbirliğinin geliştirilmesi
2- İmalat sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik mesleki eğitimde nitelikli insan kaynağı (eğitici personel, usta öğretici, çırak ve öğrenci) yetiştirilmesi
3- Yenilikçi üretim metotlarına uygun mesleki eğitim altyapısının (sınıf, laboratuvar, atölye, makine-teçhizat ve eğitim materyalleri) ve mesleki eğitim modellerinin geliştirilmesi.
Bütçe: 7.000.000 TL
Asgari: 75.000
Azami: 600.000 TL
Uygulama Süresi:
Asgari: 12 Ay
Azami: 24 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri ve Ortakları: TR42 Bölgesi’nde bulunan; Mesleki ve Teknik Liseler, Mesleki Eğitim Merkezleri, Meslek Yüksekokulları, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları.
Erişim: http://www.marka.org.tr/uploads/files/2018_PTC/MESLEK/TR42_18_MESLEK_REHBER.PDF
KOSGEB’den: YERLİ VE MİLLİ ÜRETİME 10 MİLYON DESTEK
Yurtdışından ithal edilen ara malları Türkiye’de yerli ve milli imkanlarla üreteceklere 5 milyon liraya kadar destek veriliyor. Desteğin yüzde 70'i geri ödemesiz olacak. KOSGEB destek üst limitini 2 katını geçmemek üzere artırabilecek.
Amaç cari açığı azaltarak Türkiye’nin ekonomik gelişmesini güçlendirmek olunca üretimi yerlileştirmek ve milli imkanlarla gerçekleştirmek kaçınılmazdır; Türkiye 2018 yılı itibarıyla bu kaçınılmaz yola girmiş bulunmaktadır. Böylelikle her ölçekten binlerce imalatçı işletmelerimize büyük fırsatların kapısı açılmaktadır.