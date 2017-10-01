Muhtelif destek kaynakları

Son Başvuru Tarihi:

10 Ekim 2017



1.5 milyon Avro bütçe ayrılan projede, tasarımcılardan sanat, yaratıcı teknolojiler ve işletme becerilerini harmanlayan yüksek lisans modüller sunmaları isteniyor. Modül tasarımlarının gözönünde bulundurması gerekenler: Öğrencilere farklı sektörlerde kullanabilecekleri sanat, yaratıcılık, işletme ve teknoloji becerileri edindirmek. Yaratıcılık, işletme ve teknoloji arasında bağlar yaratarak eğitim kalitesini arttırmak. Yenilikçi bir öğrenimi desteklemek.





Kamu ve STK’ler Arasındaki

İş Birliğinin Güçlendirilmesi

Hibe Programı

Son Başvuru Tarihi:

6 Ekim 2017



Program mali ve idari açıdan güçlü ve daha önce proje deneyimi olan sivil toplum kuruluşlarının geliştirecekleri ortaklıkları ve ağları desteklemektedir. Üç kuruluşun bir araya gelerek başvuruda bulunabilecekleri programda “üniversiteler ve belediyeler” proje ortağı olarak yer alabilmektedir.



Asgari Hibe:

250.000 Avro.



Azami Hibe:

500.000 Avro.





COSME

Son Başvuru Tarihi:

17 Ekim 2017



Cosme “Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avrupa İnkubatör Ağları” Proje Çağrısı yayınladı.



Proje teklif çağrısı ile amaçlanan, Avrupa’daki inkubatörler (kuluçka merkezleri) ve hızlandırıcılar (accelerator) aracılığı ile kültürel ve yaratıcı endüstrilerin (CCI) yaratıcılık, sanat ve tasarım becerilerini teknolojik ve bilimsel uzmanlıkla birleştirerek moda ve turizm sektörlerinde işletmelerin kurulmasını, gelişmesini ve ölçek artırmasını sağlamaktır. Söz konusu çağrı kapsamında iki “lot” bulunmaktadır. Lot 1: Moda Teknolojisi ( 1.600.000 Avro). Lot 2: Turizm (1.000.000 Avro).





İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı Teklif Çağrısı:

Başvuru Tarihi:

Proje başvurularının 1 Aralık 2017 / 15 Nisan 2018 tarihleri arasında Avrupa Komisyonu’na iletilmesi gerekmektedir.



Sosyal İşletmelerin Finansmanı için İşlem Maliyeti Desteği Teklif Çağrısı’nın amacı, sosyal girişim finans piyasasının gelişimini teşvik etmek ve sosyal girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için mevcut kurumsal finansal araçları (özellikle sosyal EFSI-Stratejik Yatırımlar için Avrupa Fonu) işlem maliyeti desteğinin bir hibe programı yoluyla test edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, özellikle başka türlü gerçekleşmeyecek olan 500 bin Avro’nun altındaki daha küçük risk-sermaye yatırımlarının harekete geçirilmesi hedeflenmektedir. Her bir proje için 300 bin Avro ile 1 milyon Avro arasında hibe desteği sağlanması öngörülmektedir.





TÜRKİYE İÇİN PROJE YAP

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Tanıtma Fonu Proje Çağrısı



Tanıtma Fonu’nun amacı; ülkemizi yurtiçi ve yurtdışında çeşitli yönleri ile tanıtmakla görevli kuruluşların kaynaklarını artırmak, Türk kültür varlığının yayılmasını sağlamak, devlet arşiv hizmetlerini müessir hale getirmek, milletler arası kamuoyunu memleketimizin menfaatleri istikametinde yönlendirmeye çalışmaktır. Bu amaçla projelerine destek sağlanması talebi ile tüm kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, konfederasyonlar, federasyonlar, birlikler, şirketler, gerçek kişiler vb. Tanıtma Fonu Kurulu’na sunulmak üzere Tanıtma Fonu Temsilciliği’ne başvuruda bulunabilir.





DUYURULACAK TEKLİF ÇAĞRILARI



Avrupa Birliği Bakanlığı, TOBB ve IKG PRO tarafından 2017-2018 yıllarında duyurusu yapılacak teklif çağrıları listesini yayınladı. Proje fikri oluşturma ve proje yapmaya geniş zaman tanıyan bu hizmeti okurlarımızın bilgisine aktarıyoruz.





AB BAKANLIĞI

Hibe Programı:

“Sivil Toplum Diyaloğu V

Hibe Programı”



Hibe Programı Bütçesi:

6.000.000 Avro



Tahmini Proje Sayısı:

30



Ortalama Bütçe:

100.000-200.000 Avro





Hibe Programı:

“Sivil Toplum Destek

Programı”



Hibe Programı Bütçesi:

3.000.000 Avro



Tahmini Proje Sayısı:

15-20



Ortalama Bütçe:

50.000-150.000 Avro





TOBB

Hibe Programı:

“AB-Türkiye İş Dünyası

Diyaloğu (ETCF III) Hibe Programı“



Hibe Programı Bütçesi:

2.500.000 Avro



Tahmini Proje Sayısı:

10-15



Ortalama Bütçe:

200.000 – 250.000 Avro





IKG PRO



- Genç İstihdamının Desteklenmesi,



- Kadın İstihdamı Desteklenmesi,



- Hayatboyu Öğrenmenin Desteklenmesi,



- Dezavantajlı Kişilerin Sosyal-Entegrasyonunun Geliştirilmesi gibi IPA I kapsamında gerçekleştirilen programların önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenmektedir.





Kaynak:

www.ab.gov.tr