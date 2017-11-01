Ufuk 2020 alt alanlarından “İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği, Ham Maddeler” başlığı altında BiodivERsA ile Belmont Forum ortaklığında açılan ERA-NET Cofund çağrısı, biyoçeşitliliğin ve ekosistem servislerinin sürdürülebilir yönetiminin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesinin sağlanması ile senaryoların geliştirilmesi konularını ele almaktadır. Çağrı son başvuru tarihi 1 Aralık 2017’dir. Proje önerileri, en az üç katılımcı ülkeden, en az üç farklı araştırma grubu tarafından sunulmalıdır.





TÜBİTAK söz konusu çağrıya 400.000 avro ile katılım sağlamaktadır.





Kaynak:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler



Kaynak:

danismend.com/kategori/altkategori/proje-hibe-destekleri





TÜBİTAK-Katar QNRF Siber Güvenlik

Çağrısı



TÜBİTAK ile Katar Ulusal Araştırma Fonu (Qatar National Research Fund – QNRF) arasında ‘Siber Güvenlik’ alanında bir ‘Akademi-Sanayi İşbirliği’ çağrısı açılmıştır. Çağrı 4 Ekim 2017- 8 Ocak 2018 tarihleri arasında açık kalacak. Çağrı kapsamında büyük veri ve bulut güvenliği ile mobil cihaz ve uygulamaların siber tehditlere karşı güçlendirilmesini amaçlayan teknoloji geliştirme gibi konularda ortak projelerin desteklenmesi planlanmaktadır. Katar ve Türkiye tarafından araştırmacıların, özel sektör ve kamu kuruluşları ile bir araya gelerek oluşturacakları konsorsiyumların her birine destek 2 milyon dolardır.





Kaynak:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler



Kaynak:

danismend.com/kategori/altkategori/proje-hibe-destekleri





TÜBİTAK Savunma ve Güvenlik

Teknolojileri Çağrısı



Hasar gören pist, taksi yolu ve uçuş alanlarının onarılması konusunda mevcut durumun milli imkanlar kullanılarak iyileştirilmesini amaçlayan “Pist Çabuk Onarım Yöntemleri Geliştirilmesi Projesi” başlıklı yeni bir çağrı yayınlanmıştır. Bu çağrı kapsamında projeler, TÜBİTAK Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu (SAVTAG) tarafından değerlendirilecektir. Bu çağrı ile geliştirilecek malzemelerle farklı boyutta oluşabilecek hasarların mümkün olan en kısa sürede onarılması hedeflenmektedir. Bu çağrı kapsamında proje son başvuru tarihi; 1 Aralık 2017’dir.





TÜBİTAK Era-Net Smart Grids Plus

2017 Çağrısı



Era-Net Smart Grids Plus, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Horizon 2020 Programı kapsamında desteklenen uluslararası bir projedir. Çağrıda, akıllı şebekelere yönelik uluslararası projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Çağrıya, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri, çağrıya katılan diğer ülkelerden kuruluşlar ile birlikte projeler hazırlayarak başvurabilecektir. Çağrıda projeleri başarılı bulunan Türkiye’den firmalar, TÜBİTAK 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı aracılığıyla desteklenecektir. Çağrı kapsamında Era-Net’e proje başvuruları için son tarih 14 Kasım 2017 ’dir.



Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler



Kaynak:

danismend.com/kategori/altkategori/proje-hibe-destekleri





COSME KOBİ ’lerin Rekabet Edebilirliği

Programı



İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (Competitiveness of Enterprises and SMEs-COSME) 2014-2020 döneminde, 2.3 milyar Avro’luk bir bütçe ile yürütülen bir “Birlik” programıdır. Bu program ile Birlik işletmelerinin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi ile KOBİ’lerin kurulması ve büyümesi desteklenmektedir.





Açık çağrılar aşağıda yer almaktadır:

A-Pazara erişimin artırılması



Yenilik Alımı Brokerleri: Kamu Alımının Yenilikçiliğini Kolaylaştırmak için Bağlantılar Yaratma.



Son Başvuru:

21 Kasım 2017





B-İş yaratma ve geliştirme için elverişli şartlar



Cluster Go International-Savunma ve güvenlik sektörü.

Son Başvuru: 13 Aralık 2017





Kaynak:

danismend.com/kategori/altkategori/proje-hibe-destekleri







İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı Teklif Çağrısı



Sosyal İşletmelerin Finansmanı için

İşlem Maliyeti Desteği



Teklif çağrısının amacı, sosyal girişim finans piyasasının gelişimini teşvik etmek ve sosyal girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için mevcut kurumsal finansal araçları (özellikle sosyal EFSI-Stratejik Yatırımlar için Avrupa Fonu-) işlem maliyeti desteğinin bir hibe programı yoluyla test edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, özellikle başka türlü gerçekleşmeyecek olan 500 bin avronun altındaki daha küçük risk-sermaye yatırımlarının harekete geçirilmesi hedeflenmektedir. Her bir proje için 300 bin avro ile 1 milyon avro arasında hibe desteği sağlanması öngörülmektedir. Proje başvurularının 1 Aralık 2017 / 15 Nisan 2018 tarihlerine kadar Avrupa Komisyonu’na iletilmesi gerekmektedir.





Kaynak:

danismend.com/kategori/altkategori/proje-hibe-destekleri





KKYDP 12. Etap Tebliği



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı” kapsamında uygulanan, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı 12. Etap başvurularına ilişkin, 2017/22 sayılı Tebliğ, 13 Eylül 2017 tarih ve 30179 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Başvuruların, 13 Aralık 2017 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.





Kaynak:

danismend.com/kategori/altkategori/proje-hibe-destekleri





Disney Conservation Fund (DCF) Yaban Hayatı Koruma Desteği



Disney Conservation Fund yaban hayatını ve yaşam alanlarını korumak için hem bilimsel araştırmayı hem de topluluk katılımını harmanlayan projeleri desteklemektedir.



Son başvuru 17 Kasım 2017’ye kadardır.



DCF 2017’den itibaren iki yıllık hibe dönemi boyunca maksimum 50.000 doları talep eden başvuruları değerlendirecektir.





Kaynak:

danismend.com/kategori/altkategori/proje-hibe-destekleri