TRAKYA KALKINMA AJANSI

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı

Başvurular: Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden 23 Şubat 2018 tarihine kadar yapılabilir. (https://kaysuygulama.kalkınma.gov.tr)

Amaç:

1- Ar-Ge veya yenilik içeren ürünlerin geliştirilmesi ve üretim süreçlerinin oluşturulması,

2- İmalat sanayisinde yeşil üretim süreçlerine geçişin sağlanması; sürdürülebilir ve dengeli gelişmeyi sağlamak amacıyla yenilikçi, yüksek katmadeğerli ve ihtisaslaşmış hizmet / üretim süreçlerinin oluşturulması.



Desteklenen Sektörler:

- Gıda (tohumculuk dahil)

- Elektrik-elektronik ve yan sanayi

- Makine ve ekipman imalatı.



Ajansın Sağlayacağı Destek Miktarları ve Oranları:

Program Bütçesi 3.500.000 TL

En Az: 75.000 TL

En Fazla: 500.000 TL



Destek Oranı:

En Az : Yüzde 25

En Fazla: Yüzde 50



Proje Süresi:

En Az: 6 ay

En Fazla: 9 ay



Uygun Başvurabilenler: KOBİ’ler.



EK İSTİHDAM DESTEĞİ

2017 yılında sağlanan Ek İstihdam Desteği’nin revize edilerek 2018 yılında da uygulanması kararlaştırıldı. Ek istihdamda 4 bin 740 TL’ye kadar olan ücretler de sigorta prim desteğine dahil edildi. 2018 yılında üç ve daha az çalışanı olan işletmelerimizin her sağladıkları ek istihdam için ödedikleri maaş, prim ve vergilerin bir ayını kendileri bir ayını devlet ödeyecek. 2017’de çalışan başına 773 liradan 1.884 liraya kadar olan prim desteği her sigortalı için 12 ay olacak şekilde 2018 yılında da devam edecek.



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI-TARIMSAL SULAMA SİSTEMLERİ DESTEĞİ

Başvuru: Başvurular 1 Ocak-1 Mart 2018 arası alınacaktır.

Açıklama: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Destek Miktarı: Sulama sistemlerine yüzde 50 oranında 500.000 TL‘ye kadar hibe verilecektir.

Başvuru: Başvurular 1 Ocak-1 Mart 2018 arası alınacaktır.

Açıklama: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Destek Miktarı: Sulama sistemlerine yüzde 50 oranında 500.000 TL‘ye kadar hibe verilecektir.



KOSGEB-STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

Başvuru: Başvurular 1 Ocak-31 Mart 2018 tarihleri arasında alınacaktır.

Amaç: İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi, üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanmasıdır.

Açıklama: KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması, KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi ve cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesi amacıyla KOSGEB tarafından Stratejik Ürün Destek Programı oluşturulmuştur.

Destek Miktarı: Geri ödemesiz +Geri ödemeli olmak üzere proje başına 5.000.000 TL destek verilecektir.



SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI BEŞİNCİ DÖNEMİ TEKLİF ÇAĞRISI

Son Başvuru Tarihi: 23 Şubat 2018

Amaç: Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu Programında Beşinci Dönem başlıyor. Toplam bütçesi 6 milyon Avro olan hibe programı ile AB müzakere sürecinin tüm fasıl başlıklarıyla ilgili konularda, Türkiye ve AB’den kuruluşların ortaklaşa yürüttüğü diyalog eksenli projeler geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Yararlanıcılar: Türkiye’den dernekler; vakıflar; dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları ile AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşların ortaklaşa geliştirecekleri projeler.

Hibe Destek Miktarı: En az 60 bin avro, en fazla da 200 bin avro hibe desteği sağlanacaktır.

Bilgi İçin: https://www.ab.gov.tr/



BEBKA KALKINMA AJANSI (Bursa,Eskişehir,Bilecik)

BEBKA Kalkınma Ajansı, Bölge KOBİ’leri ve girişimcileri için 2018 yılında aşağıda özet açıklamaları yapılan iki ayrı destek programını çağrıya açmıştır.

Başvurular: Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden proje başvuruları için son başvuru tarihi 22 Mart 2018 saat 18:00 olarak belirlenmiştir. Projeye ilişkin taahhütnamenin imzalanması / teslimi için son tarih 29 Mart 2018 saat 18:00’dir.



1- Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek Programı

Amaç: Bölgede ön planda yer alan ve büyük gelişme potansiyeline sahip olan ‘Havacılık, Savunma Sanayi, Raylı Sistemler, Teknik Tekstil, Kompozit’ sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim altyapılarının ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi yoluyla verimliliğin ve katmadeğerin artırılması, ithalat bağımlılığının azaltılmasıdır.

Programın Bütçesi: 8.000.000 TL

Proje Başına Mali Destek Tutarı:

Asgari: 100.000 TL

Azami: 600.000 TL

Destek Oranı:

Asgari: Yüzde 25

Azami: Yüzde 50



2- Endüstriyel Simbiyoz Mali Destek Programı

Amaç: Bağımsız işletmeleri daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir kaynak (atık, enerji vb.) kullanımı çerçevesinde bir araya getirmek, endüstriyel kaynaklı çevresel problemlerin önüne geçerek ekonomik getiri de sağlamaktır.

Programın Bütçesi: 3.000.000 TL

Destek Tutarı:

Asgari: 100.000 TL

Azami: 600.000 TL

Destek Oranı:

Asgari: Yüzde 25

Azami: Yüzde 50