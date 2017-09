Finans sektöründe teknoloji devriminin adı; Dijital Bankacılık

Finans ve bankacılık alanında yaşanan teknolojik değişim ve dönüşüm, bireylerin ve toplumun hızla dijitalleşmesine öncülük ediyor. Bankacılıkta dijital inovasyon hizmet ve ürünlere zamandan ve mekandan bağımsız, 7/24 ulaşma olanağı yarattı. Döviz, fon ve hisse senedi işlemleri, kredi kartı işlemleri, para transferi, fatura ve kurum ödemeleri, kredi kullanımı gibi pek çok işlemi bilgisayarımızdan veya mobil cihazımızdan yapabilir duruma geldik.





Artık Türkiye’de, dijital kanallardan yapılan işlemlerin, fiziksel bankalardan yapılan işlem sayısını 2017 yılı ortasında aştığını söyleyebilecek durumdayız.





Bu şu demektir:

Birey olarak banka sizsiniz artık. Bunun için de yapmanız gereken bankanızın internet şubesine giriş yapmak ya da bankanın mobil uygulamasını telefonunuza indirmekten ibarettir.





Dijital bankacılıktaki gelişmenin zirveye ulaştığını düşünenler yanılıyor. Endüstri 4.0 devriminin bileşenlerinden olan giyilebilir teknolojiler, nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka ve sanal gerçeklik gibi teknolojik boyutlar ‘Dijital ve Mobil Bankacılığı‘ besleyecek düzeye geldi; geri dönüşü imkansız bir yola girildi, hayalleriniz nereye götürüyorsa finans sektörü de oraya doğru ilerliyor. Şu örnek mesela: Bankacılık hizmetlerinde “Yakın Alan İletişimi” uygulaması başladı. Türkiye’de her dört kredi kartından biri temassız özelliğe sahip. Bulut tabanlı mobil temassız ödeme sisteminin yaygınlaşması ile Türkiye’de kart sahipleri tüm kartlarını temassız işlemlerde kullanabilecek.





Gelişme toplumsallaşıyor, asıl dikkat çekici olan budur. 2017 yılı başında fiziki bankacılık mekanına gidenler yüzde 33’te kalırken dijital bankacılığı kullananların oranı yüzde 67’ye yükselmiş bulunuyordu.





2017 yılı ortasından dijital bankacılığa bakınca tablo şöyle şekilleniyor: Aktif bireysel dijital bankacılık müşteri sayısı 29 milyon 190 bin kişidir. Bunun 5 milyon 509 bin kişisi “internet bankacılığı”, 17 milyon kişisi “mobil bankacılık” işlemi yapmıştır. İkisini birden yapan kullanıcı sayısı ise 6 milyon 568 bin kişidir. Dijital bankacılık gençlerin değil herkesin alanı.





Aktif bireysel dijital bankacılık müşterilerinin 11 milyonu 36-55 yaş grubundan, 10 milyonu 26-35 yaş grubundan, 6 milyonu da 18-25 yaş grubundandır.





Dijital bankacılığımızın sağladığı büyüklüğe de bakalım: 2017 ilk yarısında, internet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi 132 milyon, tutarı ise 1.1 trilyon TL olmuştur.





Hiç kimse bu gelişmenin dışında kalabileceğini ummasın.





Akbank

Akbank KOBİ ’nin ihtiyaçlarını anında dükkanında çözüyor

Dijitalleşmenin küresel düzeyde bir trend olarak gelişmesi ve yayılması dijital kanalların kullanım oranlarını da artırıyor ve geliştiriyor. Bu anlayışla Akbank da KOBİ’lere verdiği finansman ve danışmanlık desteklerinin yanında, gelişen teknolojinin sağladığı imkanlarla onların işlerini kolaylaştırmaya devam ediyor. KOBİ’lerin işlerini daha verimli yapabilme, maliyetlerini azaltma ve işletmelerinin sürdürülebilir olması açısından dijitalleşmenin ve teknolojik gelişmelerden faydalanmalarının önemli olduğunu düşünen Akbank bu tür çözümler sunmak üzere imkanlarını seferber ediyor. Bu kapsamda KOBİ’lerin bankacılık ihtiyaçlarının dijital kanallardan karşılanmasını sağlıyor.





Akbank’ın geliştirdiği uygulama ile KOBİ’ler işlerinin başından ayrılmadan, dükkanında Akbank Şubeleri’ndeki KOBİ Müşteri İlişkileri Yöneticileri ile kredi, üye işyeri, çek karnesi, KOBİ Tarifeleri, kredi kartı gibi birçok bankacılık ihtiyacını mobilden kolayca karşılayabiliyor.





Bu hizmetin “müşterinin ihtiyacının olduğu yerde olma” vizyonlarının bir parçası olduğunun altını çizen Akbank KOBİ Bankacılığı'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, şunları söyledi: “KOBİ’lerin dijitalleşmesi, işlerini daha verimli yapabilme, müşteri taleplerini karşılama, maliyetlerini azaltma ve işletmelerinin hayatta kalabilmesi açısından önemli. Bu anlayışla müşterilerimize yönelik hayata geçirdiğimiz birçok uygulama ile KOBİ’lerimizin dijital dönüşümünde yanlarında olduk. Buna ek olarak müşterilerimiz kadar çalışanlarımızın da dijitalleşmesi için imkanlarımızı seferber ettik. Bildiğiniz gibi çoğu KOBİ sahipleri işletmelerinin herşeyi ile kendileri ilgileniyor. Dolayısıyla bankaya gitmeleri gerekse bile yoğunluktan zaman bulmakta zorlanıyorlar. Geliştirdiğimiz mobil uygulamayla bu konuya çözüm getirmiş oluyoruz. KOBİ Müşteri İlişkileri Yöneticilerimiz müşterilerinin bilgilerine mobil cihazlardan erişebiliyor, ziyaretlerinde onların ihtiyaçlarına uygun bir şekilde krediden üye işyerine, çek karnesinden KOBİ Tarifeleri’ne kadar birçok ürünü sunabiliyor. Böylece KOBİ’lerimizin bankaya gitmesine gerek kalmadan ihtiyaçlarını mobilden anında halletmiş oluyoruz.” Bu hizmetten yararlanmak isteyenler Akbank Şubeleri’ndeki KOBİ Müşteri İlişkileri Yöneticileri ile bağlantıya geçebilecek.





Kuveyt Türk ile para çekmek de göndermek de çok kolay

Finans sektörünün öncü bankalarından olan Kuveyt Türk, hayatı kolaylaştıran çözümlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için sunduğu hizmetleri sürekli geliştiren banka, para çekmeyi de göndermeyi de kolaylaştırıyor. Mobil Şube’yi kullanan Kuveyt Türk müşterileri, IBAN ya da hesap numarasına ihtiyaç duymadan, telefon numarasını bildikleri herkese para gönderebiliyor. Bu işlemi gerçekleştirmek için Mobil Şube’ye giriş yapıp “Cep Telefonuna Para Gönderme” özelliğini seçtikten sonra karşı tarafın telefon numarasını girmek yeterli oluyor. Para gönderilen kişi telefonuna gelen referans numarasıyla Kuveyt Türk ATM’lerinden parasını çekebiliyor. Mobil Şube’nin yeni özelliği QR Kod ile Para Çekme, ATM’den kartsız para çekebilmeye imkan tanıyor. Kartsız para çekmek için Mobil Şube’ye giriş yaptıktan sonra QR Kod ile “Para Çek” menüsüne tıklayıp çekmek istenilen tutar giriliyor. Ardından ATM üzerinde 5 tuşuna basıp ekranda çıkan QR Kodu telefonun kamerasına okutulduktan sonra para çekim işlemi tamamlanıyor.





Avrupa’nın en inovatif dijital bankası: Yapı Kredi

Yapı Kredi Global Finance Ödülleri 2017’de 5 büyük ödül birden alarak “Avrupa’nın En İnovatif Dijital Bankası”, “Avrupa’nın En İyi Entegre Kurumsal Bankası”, “Avrupa’nın En İyi Kurumsal Site Tasarımı”, “Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası” ve “Türkiye’nin En İyi Kurumsal Dijital Bankası” seçildi.





Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın, dünyanın en saygın yayınlarından Global Finance tarafından 5 büyük ödüle layık görülmelerinden büyük gurur duyduklarını söyledi. Açıkalın, “Türkiye’nin dijital bankası olarak, Avrupa’da da başarılarımızın teyit edilmiş olması hem bizler için hem ülkemiz için büyük bir gurur kaynağı. Yapı Kredi olarak, bankacılıkta yeni bir devrim başlattık. Dijitalleşmenin öncüsü olarak önümüzdeki dönemde de sektörümüze ilkler kazandırmaya ve müşterilerimize hayatı kolaylaştıran teknolojiler sunmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızla dünyaya örnek, ülkemize de gurur kaynağı olmayı sürdüreceğiz” dedi.





Yatırımların yüzde 70’i

teknolojiye yapılıyor



Türkiye’nin dijital bankası Yapı Kredi olarak toplam yatırımlar içinde teknolojinin payını sürekli artırdıklarını belirten Açıkalın, şu bilgileri verdi: “Devrim niteliğindeki yeni ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimize benzersiz bir bankacılık deneyimi yaşatıyoruz. Son beş yılda teknoloji yatırımlarının toplam yatırımlarımız içerisindeki payı yüzde 71 seviyesine çıktı. Tüm bu yatırımlarımız neticesinde de dijital bankacılıkta müşteri tabanımızı ve dijital içerisinde mobil müşteri penetrasyon oranımızı ciddi oranda artırmış durumdayız. Dijital bankacılık müşterilerimiz son 1 yılda yüzde 34, mobil bankacılık müşterilerimiz ise yüzde 60 oranında büyüdü. Ayrıca mobil bankacılık kullanım oranımız Haziran 2017 itibarıyla yüzde 80’e ulaştı. Yani, her 5 dijital müşterimizden 4’ü mobil bankacılık müşterisi haline geldi. Nakit dışı işlemlerde ise dijital bankacılık kanallarımızın kullanım oranı Haziran 2017 itibarıyla yüzde 94’e ulaştı.”





Yapı Kredi Mobil’e Göz-ID ile giriş özelliği ile Avrupa’da bir ilki gerçekleştiren Yapı Kredi, en iyi hizmet kalitesi, yeni müşteri kazanımı, geniş ürün yelpazesi, internet ve mobil bankacılık uygulamalarının kolay kullanımı, tasarım ve fonksiyonalite, dijital çalışmalardan elde edilen fayda hakkında somut kanıtlar gibi kriterler göz önüne alınarak bu ödülleri almaya hak kazandı.





ING Bank Türkiye, dijitale yatırımını esirgemiyor

ING Bank Türkiye’nin açıkladığı konsolide finansal sonuçlar bülteninde bankanın dijitalleşme çalışmaları da kamuoyuyla paylaşıldı. ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, değerlendirmesinde şunları kaydetti: “Müşterilerimize her zaman her yerden, kolay ve zahmetsiz bir şekilde hizmet sunmak amacıyla dijital ve mobil kanallarda hızla büyümeye devam ediyoruz. Haziran sonu itibarıyla dijital kanalları kullanan toplam aktif müşterilerimiz içindeki mobil bankacılık müşteri payı yüzde 90’lara ulaştı. Mobil bankacılık kullanıcı sayımız ise yılsonuna göre yüzde 33’lük artış ile 589 bine yükseldi. Mobil uygulamaların yanı sıra kullanıcı odaklı tasarım ve yapay zeka destekli yeni nesil bankacılık uygulamalarında da güçlenmeye devam ediyoruz. Bu paralelde, özellikle analitiği tüm bankacılık süreçlerimizde daha fazla kullanarak, veriyi akıllandırma konusuna yoğunlaştık. Müşterilerimizin finansmana en sağlıklı ve hızlı şekilde ulaşması için robot teknolojileri uygulanması da dahil bir dizi teknolojik iyileştirme gerçekleştirdik.”





ING Mobil, “Asistan”

özelliğiyle yenilendi



İkinci çeyrekte, ING Mobil ve ING İnternet Bankacılığı’na, finansal işlemler konusunda hatırlatıcı olmanın ötesine geçerek gerekli durumlarda kullanıcı adına işlemleri yerine getiren “Asistan” özelliği eklendi. ING Asistan sayesinde kullanıcılar, finansal birikimlerini günlük olarak çok daha yakından takip edebiliyor. “Haber ver” ve “Akıllı hareket et” özellikleri sayesinde finansal yönetim ajandalarında kurallar oluşturabiliyor. ING’nin global inovasyon ekosisteminden çıkarak Türkiye’de ilk kez uygulamaya geçirilen “ING Asistan”, 2014 yılındaki ING Yenilikçilik Kampı’nda Avusturya, İspanya, Hollanda ve Türkiye çalışanlarının ortak projesi olarak gündeme geldi. Daha sonra, ürünün yazılımını gerçekleştiren ve hayata geçiren ülkenin Türkiye olmasına karar verildi. Bu seçimde; Türkiye nüfusunun teknolojiyi çabuk adapte etme becerisi, mobil bankacılık uygulamalarını kullanma konusundaki öncülüğü ve nitelikli ekiplerin varlığı etkili oldu.





ING Orange Lab’de Silikon Vadisi’nden

onay alan ürün geliştirildi



ING Bank’ın inovasyon atölyesi-“Orange Lab”de bağımsız bir şirket gibi çalışan ING Bank yazılım ekibi, mobil kimlik doğrulama ürünü geliştirdi ve standardizasyon konusunda dünya çapında ileri standartlara sahip FIDO (Fast Identity Online) sertifikasıyla Silikon Vadisi’nden döndü. Bu ürün, Türkiye’nin ilk ve tek FIDO sertifikalı ürünü oldu. Yılın ilk yarısında ING Bank’ın attığı diğer önemli adım da İstanbul Teknik Üniversitesi’nin teknoloji geliştirme bölümü İTÜ ARI Teknokent ile gerçekleştirdiği işbirliği oldu. ING Bank, İTÜ Çekirdek tarafından Kasım ayında altıncısı düzenlenecek Big Bang yarışmasında finansal teknoloji şirketlerine “ING Bank Fintech Özel Ödülü”nü verecek. Fikirlerin finansal teknoloji alanında ticari ürünlere dönüşmesini sağlamayı hedefleyen işbirliği kapsamında, fintech’lere İTÜ Çekirdek’te kuluçka desteği sağlanacak ve ING Bank tarafından toplam 40 bin Euro ödül dağıtılacak.





ING Bank, bütçesini akıllıca yönetmek isteyenler için tasarruf ve kişisel finansal yönetim becerilerini artırmayı amaçlayan yeni bir YouTube kanalını hayata geçirdi. “Para Mevzuları” kanalında Burcu Bakdur, YouTuber Uras Benlioğlu ve Oyuncu Dilara Güneş, ING Bank çalışanları ile birlikte günlük yaşamda parayı daha akıllıca harcamanın ipuçlarını ve para yönetimini eğlenceli videolarla paylaşıyor.





Odeabank, dijitalde Türkiye’nin gururu olmaya devam ediyor

Yenilikçi ürün ve hizmet anlayışıyla dikkat çeken Odeabank, dünyanın saygın finans yayınlarından biri olan Global Finance tarafından bir kez daha Batı Avrupa’nın en iyisi seçildi. ‘2017 Dünyanın En İyi Dijital Bankaları Ödülleri’nde Odeabank Bireysel kategorilerde ‘En İyi Bilgi Güvenliği Girişimleri’ ve ‘En İyi Web Site Tasarımı’ ödüllerini alırken Kurumsal kategorilerde de ‘En İyi Yatırım Yönetimi Servisi’, ‘Sosyal Medyanın En İyisi’ ve ‘En Yenilikçi Dijital Banka’ ödüllerini alarak, Batı Avrupa’nın en iyi dijital bankası oldu. Her yıl Asya-Pasifik, Orta ve Doğu Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa olmak üzere 6 bölgede belirlenen finalistler arasından dünyanın en iyi dijital bankalarını seçen Global Finance, geçtiğimiz yıl da Odeabank’a 5 farklı kategoride ödül vermişti. Bu ödüller ile ürün ve hizmetlerinde sunduğu yenilikçi anlayışı uluslararası platformlarda bir kez daha teyit eden Odeabank, yeni teknolojilere yatırım yaparak dijital bankacılık alanında, en iyiler arasındaki yerini daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Türk bankacılık sektörüne kazandırdığı yenilikler ile adından söz ettiren banka, son olarak dijital bankacılıkta kullanıcıların harcadığı zamanı en aza indirdiğini vurgulayan ”saniyelerle yapılan bankacılık” kampanyasıyla gündeme gelmişti.





Odeabank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hüseyin Özkaya, “Her geçen gün hedeflerimizin üzerine çıkarak büyümemizi sürdürüyor, buna paralel olarak dijital bankacılık alanında yatırımlarımıza devam ediyoruz. Böylece rekabetçi Türk bankacılık piyasasının ilk 10'undaki en genç banka olarak kurumsal, ticari, KOBİ ve bireysel müşterilerimize en yüksek kalitede hizmet vermeyi sürdürüyoruz” diye konuştu.





Denizbank, sektörde ilkleri yarattı

DenizBank Dijital Kuşak Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Çelik, 2012 yılında bankacılık sektöründe bir ilke imza atarak ‘Dijital Kuşak Bankacılığı’ bölümünü devreye aldıklarını hatırlatarak, “Bankacılık ve teknoloji alanındaki sektörel gelişmeleri ve yeni trendleri yakından takip ederek çağa hızlı bir şekilde adapte oluyoruz. Bankamızdaki bu öncü vizyonumuzun meyvelerini her yeni çıkardığımız ürün ve geliştirmede fazlası ile alarak sektöre adımızı altın harflerle yazdırıyoruz” dedi. DenizBank’ın sektörde ilkler yaşatarak dünyanın en saygın finans ve teknoloji kurumlarından birçok ödül aldığını aktaran Çelik, şunları söyledi: “Bu bağlamda 2014 ve 2016 yıllarında Amerikalı 85 yıllık otorite BAI tarafından sadece belli alanlarda değil, çok yaygın bir alanda inovasyon yapabilme kabiliyetimize binaen Most Innovative Bank of the Year (Dünyanın en yenilikçi bankası) seçildik. 2015 yılında ise 130’dan fazla ülkeden 3.000’in üzerinde üyesi bulunan Avrupalı otorite EFMA tarafından Global Innovator seçilerek önemli bir başarıya imza attık.”





Twitter’dan kredi vererek, Facebook’dan şube açarak ve SMS ile kredi vererek dikkatleri çektiklerini kaydeden Çelik, dijital bankacılık alanına önemli katkılar sağladıklarını duyurdu. Çelik, şunları anlattı: “Cüzdanlarımızın yerine geçen, para gönderme ve ödeme yapma işlemlerini 7/24 anında gerçekleştiren dijital cüzdan uygulamamız fastPay ile Internet of Things, beacon sensörler ve akıllı veri sayesinde müşteri özelinde kampanyalar gönderebiliyor, özel indirimler tanımlayabiliyor ve hatta üye işyerlerinde beacon teknolojisi ile ödeme yaptırabiliyoruz. Türkiye’nin en genç ve dinamik bankası sıfatıyla hizmetlerimizi müşterilerimize her zaman teknoloji ile götürmeye odaklanıyoruz, inovasyon kavramını kurum kültürünün vazgeçilmezi olarak nitelendiriyoruz. Geleneksel bankacılık faaliyetlerimizin yanı sıra inovasyon ve yaratıcılıkta lideriz.”





Garanti Bankası için dijital, gelecekte odak noktası

Garanti Bankası, 2017’de de teknolojiye yaptığı yatırımlarla dijital bankacılık sektörünün büyümesine yön veriyor. Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, “Garanti, dijital bankacılık sektörünün takip edilen oyuncusu. Temmuz ayı itibariyle 5.4 milyon müşterisi dijital bankacılığı, bunların 4.4 milyonu aşkın kısmı ise Garanti Cep’i aktif bir şekilde kullanıyor. Garanti müşterileri daha fazla oranda dijital kanallardan çözüm alıyor. Dijital kanallardan yılda 450 milyona yakın işlem yapılıyor. Krediler ve kasko başvurularının yüzde 50’den fazlası dijital kanallardan alınıyor. Nakit hariç işlemlerin yüzde 92’si dijital kanallardan gerçekleşiyor”diye konuştu. Bu alandaki yatırımlarının devam edeceği bilgisini veren Başer, şunları anlattı:





“l Dijital bankacılık alanında öncü ürünlerden Mobil İşlem Asistanı MİA sayesinde, Garanti Bankası müşterileri, bankacılık işlemlerini Garanti Cep’te sesli komutla gerçekleştirebiliyor. 155 farklı amaç ve 65 farklı konseptle bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilebildiği MİA, bugüne kadar 6.5 milyonun üzerinde soruya cevap verdi.





- Garanti Bankası, biyometri konusunda da sektörde öncü çalışmalar yaptı. Geçtiğimiz Şubat ayında ‘Göz Tanıma’ teknolojisini hizmete sundu. Bu teknoloji sayesinde Garanti Cep, müşterilerini gözünden tanıyor, parola girmeden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde giriş yapmalarını sağlıyor. ‘Göz Tanıma’ ile giriş özelliği, hizmete sunulduğu ilk 4 ay içinde, 4 milyon defa kullanıldı.





- Garanti Bankası, ‘Bankanın Servise Dönüşmesi’ yaklaşımını benimseyerek, müşterilerinin finansal hizmetlere diledikleri an, diledikleri yerden kolayca ulaşmasını sağlamak için klavye kullanılan her platformdan para transferi yapabilme imkanını sunan Garanti Cep Klavyesi’ni lanse etti.





- Garanti Bankası bot teknolojilerinin Türkiye’deki öncüsü oldu. Öncelikle Messenger üzerinden krediler için hayata geçirdikleri GarantiBot hizmeti geliştirilerek, kredi kartı başvurusu yapılabilen; piyasa bilgileri, ATM ve Şube lokasyonları sorulabilen bir bota dönüştürüldüler.





- Garanti Bankası’nın geçtiğimiz yıl başladığı ve Bahçeşehir Koleji’nin eğitim desteğiyle gerçekleştirdiği kodlama atölyelerinde çocukları kodlama ve robotik ile tanıştırırken onlara tasarım odaklı düşünme metotlarını nasıl kullanabileceklerini öğretiyor.”