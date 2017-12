Binaların kaderi değişiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin (İZODER) destek ve girişimleriyle mevzuattaki eksikleri gidermek üzere hazırlanan ‘Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği’ Resmi Gazete’de yayımlandı. Binaların kaderini değiştirecek ‘Su Yalıtımı Yönetmeliği’nin, ülkemize, sektöre ve vatandaşa neler kazandıracağı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İZODER, Bitümlü Su Yalıtımı Üreticileri Derneği (BİTÜDER) ve Su Yalıtımcıları Derneği’nin (SUDER) katılımıyla düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı. Ankara’da gerçekleştirilen toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr. Mustafa Öztürk, İZODER Başkanı Levent Pelesen ile birlikte BİTÜDER Başkanı Kemal Çolakoğlu ve SUDER Başkan Vekili Semagül Köprülü, ‘Su Yalıtımı Yönetmeliği’ ile ilgili tüm detayları ele aldı.

“İnsanı gam, duvarı nem yıkar”



Prof.Dr. Mustafa Öztürk, “Temel hedefimiz, binaların, özellikle zeminlerde ciddi şekilde neme maruz kalması ve korozyona uğramasının önüne geçmektir” dedi. Yönetmelikle, binaların taşıma yükünün ilk yapıldığı andaki pozisyonunda korumasını istediklerini söyleyen Öztürk, şunları anlattı: “Bunun için de yeni yapılacak binalarda özellikle su yalıtım projeleri, su yalıtımı malzemeleri ve su yalıtımının uygulanmasıyla ilgili bir yol haritası ortaya koyduk. Üç derneğimiz, teknik kılavuzların hazırlanması ve bu kitapçıkların kamuoyuyla paylaşılmasını sağlayacak. İkincisi, yeni binalarda mühendislerin doğru projelendirme yapmasının şartları, doğru ve sistemli bir şekilde ortaya konulacak. Üçüncü olarak, doğru malzeme ve ustaların doğru uygulama yapması. Doğru malzeme seçimi için de malzeme teknik şartnamesi ile ilgili bir çalışma yapılıyor.” Yalıtımsız binaların ömrünün 30 yıl ama yalıtım yapılırsa ömrün 80-100 yıla çıkacağının altını çizen Öztürk, “Ülkemizdeki 18 milyon konutun da yıkılıp yeniden yapılması çok doğru ve anlamlı değil. Su yalıtımıyla binaların yıkılmasını elbirliğiyle önleyebiliriz” diye konuştu.





Su yalıtımı

olmayan binalara

yapı ruhsatı

verilmeyecek



1 Haziran 2018’den itibaren de yürürlüğe girecek yeni yönetmeliğin inşaat sektörü ve vatandaş açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayan İZODER Başkanı Levent Pelesen, “Yeni yapılan binalarda bu yönetmelikte öngörülen esaslara uyulmadığının tespit edilmesi halinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi verilmeyecek. Bugün Türkiye çapında başlatılan kentsel dönüşüm süreci, su yalıtımı uygulamaları için büyük bir fırsat ve inşa edilen tüm yeni binalardaki su yalıtımının standartlara uygun yapılması çok önemli. Doğru yapılmış su yalıtımı uygulamaları olmadan kentsel dönüşüm hamlesi eksik kalacaktır” bilgisini verdi. Bugün ülke genelindeki 15 milyon konutta halen su yalıtımının olmadığını 6.5 milyon konutun ise deprem açısından riskli bina statüsünde olduğunu aktaran Pelesen, “Ülke olarak depremle yaşamayı öğrenmeli, güvenli ve kaliteli yapılaşma bilinciyle hareket etmeliyiz” dedi.



Su yalıtımının maliyetinin yüksek olmadığını aktaran Pelesen, şunları söyledi: “2017 yılı için binaların metrekare bazında normal inşaat maliyet bedellerini gösteren cetvel dikkate alındığında, bugün yeni inşa edilen bir konutun ortalama metrekare maliyeti kabaca 405.94 ila 858.53 TL arasında değişmektedir. Lüks konutlarda maliyetler 1374.78 TL’ye kadar yükselmektedir. Su yalıtımının maliyeti ise bunun sadece yüzde 2-3’üdür. Son derece makul bir maliyetle uygulanabilen su yalıtımı, binamızı ömrü boyunca nemden ve sudan koruyabiliyor.”





The Holl Projesi Pendik’te The Holl Projesi Pendik’te

yükseliyor



The Holl (Home Office Life Level) Projesi, Pendik’te hayata geçiyor. Ön üretimli yapılar sektörünün önde gelen şirketlerinden Vefa ve Bekart İnşaat işbirliği ile gerçekleştirilen The Holl için ön talepler toplanmaya başladı. Home ofis, ofis ve rezidans olarak planlanan ve hafriyat çalışmalarının başladığı Proje’nin, 2019 yılında bitirilmesi hedefleniyor. 3 bin metrekarelik bir alanda tek bir kuleden oluşacak Proje’nin içerisinde; 90 adet bağımsız bölüm ve 5 bin metrekare dükkandan oluşan home ofisler yer alıyor. Ayrıca projede her katta dubleks daireler de bulunuyor.





Nivo İstanbul’da bölgenin en büyük çarşısı kuruluyor

Nivo İstanbul’da bölgenin en büyük çarşısı kuruluyor

Basın Ekspres’te 5 yıldızlı dönüşüm gerçekleştiren Nivo İstanbul’un alışveriş caddesinde satışlar devam ediyor. Kaba inşaatının büyük bölümü tamamlanan Nivo İstanbul, çok yönlü özellikleriyle yerli ve yabancı yatırımcının ilgisini çekmeye devam ediyor.



Konut, home-office, çocuklar için Alman konseptli 1200 m2 aktif eğlence parkı, konuklarına 5 yıldızlı otel konforunda uzun konaklama imkanı sunacak iş apartmanı, otel, mağazalar ve açık hava konseptli alış veriş caddesi ile çok kullanımlı karma bir proje olan Nivo İstanbul’da ticari üniteler, 50 metrekare ile 145 metrekare arasında değişiyor. Mağazalar modüler sistem ile bir araya getirilerek toplam 1500 metrekareye kadar alan elde edilebiliyor. Projede toplamda 223 ticari bölüm bulunuyor.





Makyol’dan bugün al bugün taşın

Makyol’dan bugün al bugün taşın

Makyol’un 50 yılı aşkın deneyimiyle geliştirdiği ‘Makyol Yaşam Beylikdüzü’ projesi, başlattığı kampanya kapsamında “eski evini getirene, yeni evine hemen taşınma” kolaylığı sağlıyor. İstanbul’un tüm ilçelerini kapsayan kampanya ile tüketicilerin değiştirmek istedikleri mevcut evlerin değeri, Makyol’un yönlendireceği ekspertizlerin çalışmasıyla belirlenerek talep edilen yeni evin peşinatına sayılıyor. Peşinata sayılacak olan ekspertiz değeri ile yeni evin satış değeri arasında oluşabilecek fiyat farkları için ise 36 ay yüzde 0 faize kadar uygun şartlarda ödeme kolaylığı sağlanıyor. Projede, 3+1, 2+1, 1+1 daire seçenekleriyle tüm beklentilere hitap eden sınırlı sayıda konut kampanya kapsamında yer alıyor.





Altower Göztepe Rezidans’ta lansman öncesi satışlara başlandı

Altower Göztepe Rezidans’ta lansman öncesi satışlara başlandı

Altınbaş Yapı tarafından hayata geçirilen Altower rezidans projesinin yapımına 2017 yılının ilk çeyreğinde başlandı. Lokasyonda bir ilk gerçekleştirilerek tamamı modüler 1+1 daireler olarak tasarlanan Altower, isteğe göre büyük 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelere de dönüştürülebiliyor. Günümüz teknolojisinin imkanlarını konuta sığdıran Altower, geliştirdiği aplikasyonu ile tüm rezidansın kontrolünü sağlıyor. Projede ayrıca istenirse dayalı döşeli olarak da ev sahibi olunabiliyor.



Eylül 2019’da daire teslimlerinin yapılacağı proje, Bağdat Caddesi’ne 6 dakika, Yenisahra metrosuna 1 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 15 dakika uzaklıkta bulunuyor.