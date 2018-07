İmar Barışı kentsel dönüşüme ivme kazandıracak

Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu (GYODER) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) işbirliğinde İTO Merkez Bina’da ‘İmar Barışı’ paneli düzenlendi.

İTO Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Köç, açılış konuşmasında, imar barışının Türkiye’de sayısı 13 milyona yaklaşan ruhsatsız yapının imar ve ruhsat sorununa çözüm getirerek hem Türkiye için kangren olmuş bir sorunu ortadan kaldıracağını hem de ortaya çıkacak gelir ile kentsel dönüşüme ivme kazandıracağını söyledi.

GYODER Başkanı Doç.Dr. Feyzullah Yetgin, Türkiye’de dönüştürülmesi gereken 7.5 milyon konut olduğunu söyledi: “Yılda 500 bin adet konutu dönüştürürsek, dönüşümü 15 yıl gibi bir sürede tamamlayabiliyoruz. Bunun için zaman kaybetmeden, prosedürlere kısa yollar yaratarak sorunları çözüp, önümüzdeki 15 yılda bu problemi elbirliğiyle atlatmamız gerekiyor. Bu açıdan imar barışı çok büyük bir önem taşıyor. Vatandaşın yıllardır çözüm beklediği sorunları ortadan kaldıran imar barışı, yarattığı gelirle de kentsel dönüşüme hız kazandıracak.”



2 milyon 856 bin kişi sisteme girdi

500’ün üzerinde gayrimenkul sektörü temsilcisi ve uzmanın katılımıyla gerçekleşen panele GYODER Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Gürsel Öngören moderatörlük yaptı. Panele; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Dr. Av. Veli Böke, KTÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Bayram Uzun, İTO Mimarlık ve Mühendislik Meslek Komitesi Üyesi Murat Özdemir ve GYODER İcra Kurulu Üyesi Aziz Yeniay konuşmacı olarak katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş, “İmar barışıyla hem vatandaşın kendi binasıyla ilgili sorunları ortadan kaldırıyoruz, hem de elde edilen kaynağı kentsel dönüşüme aktararak, dönüşüme hız veriyoruz” diye konuştu.

Demirtaş konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şimdiden 2 milyon 856 bin kişi sisteme giriş yaptı, 1 milyon 300 bin kişi ise başvuruda bulundu. Günlük 50-60 bin kayıt yapılıyor. e-Devlet üzerinden sisteme giriş yaparak, herkes kısa sürede ve kolayca başvuruda bulunabiliyor. Yine de e-devlet üzerinden başvurusunu yapamayan vatandaşlarımız için bütün il müdürlüklerimiz hazır durumdalar. Vatandaşlarımız 39 ilçede 40 noktada imar barışı merkezlerinden, bakanlığımızın web sitesinden detaylı bilgi alabiliyor. Ayrıca imar barışına özel hat kuruldu, 0 212 318 41 00 numaralı telefondan da imar barışıyla ilgili tüm sorulara cevap bulunabilecek.”



Son tarih 31 Ekim

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Dr. Av. Veli Böke, sistemin detaylarını şu şekilde paylaştı: "Vatandaş ile belediyeler arasında ortaya çıkan imardan kaynaklı sorunlar, mahkemelerde süreçlerin uzaması, belediyeler imara aykırı yapılarla ilgili yıkım işlemini gerçekleştirirken yaşanan zorluklar, vatandaşların bu ihtilaflardan dolayı oturdukları evlerine su, elektrik, doğalgaz bağlatamamaları ya da kaçak kullanım yapmaları sebebiyle imar barışına ihtiyaç duyulmuştur. İmar barışı kapsamında verdiğimiz yapı kayıt belgesi ile vatandaşın yıkım endişesini ortadan kaldırıyoruz. Su, elektrik ve doğalgaz bağlatmak isteyenlere, bu belge ile imkan sağlıyoruz. Belediyenin, imar kanunu kapsamında alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezalarını da iptal ediyoruz. Bu konularda başvuran vatandaşlarımızla hemen barışıyoruz. Bir de ‘kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilmesi’, ‘Hazine ve Belediye mülkünde olan yerlerin satın alınabilmesi’ ve ‘işyeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilmesi’ konuları var. Bu konuları da yapı kayıt belgesi ile çözebiliyoruz ancak birkaç prosedür var. Bu 3 konu üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Yapı kayıt belgesi için sembolik bir başvuru bedeli alıyoruz. Bu bedel arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda ise yüzde 5 olarak hesaplanıyor. Başvurularımız 31 Ekim 2018 tarihine kadar devam ediyor, başvuru bedeli ise 31 Aralık 2018 tarihine kadar yatırılabiliyor.”



“Müktesep hakkının yasallaşması gerekiyor”

İmar affı değil de imar barışı yaklaşımının son derece anlamlı olduğunun altını çizen GYODER İcra Kurulu Üyesi Aziz Yeniay, “Geçmiş yıllarda yapılan aflar sorunları çözmek yerine daha da derinleşmesine sebep olmuştur. İmar barışı ile geçmişteki sıkıntıları çözüme kavuştururken önümüzdeki yıllarda yaşanacak sorunların önüne geçmek adına da müktesep hakkının bir an önce yasallaşması gerekiyor” yorumunu yaptı.



“Kanunda bazı iyileştirmelere ihtiyaç var”

İTO Mimarlık ve Mühendislik Meslek Komitesi Üyesi Murat Özdemir, Kanun’un uygulanmasında karşılaşılabilecek bazı eksiklere işaret etti. Özdemir, yaptığı sunumda yapı kayıt belgesi bedeli tespitinde tüm yapıların aynı şekilde ücretlendirilmesi, yapının depreme dayanıklılığı hususunun malikin sorumluluğuna bırakılması ve iskan izni bulunmayan yapılarda maliklerden herhangi birisinin yapı kayıt belgesi bedelini ödemesi halinde diğer yapı maliklerinden kendi paylarına düşen miktarı talep etme hakkının bulunmamasının, kanunun uygulanmasında karşılaşılabilecek sıkıntılar olabileceğini vurgulayarak, bu konularda düzenleme yapılması gerektiğini açıkladı.



“Ödemeler taksitlendirilmeli”

KTÜ, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Bayram Uzun, “Halen yürülükte bulunan 2981 sayılı yasada düzenlenmiş bulunan önemli kolaylaştırıcı hükümlerden yararlanılması düşünülmelidir. Ödemelerin taksitlendirilmesi de önemli bir konu. İmar barışı kapsamında bankaların kredi vermesi sağlanabilir” dedi.



Taşınmaz ticareti hakkında yönetmelik yayınlandı

Gayrimenkul ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” 5 Haziran 2018 Tarihli ve 30442 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile yapılan düzenlemelerden bazıları şu şekilde:

- Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde dördünden fazla olamayacak. (Madde 20/1)

- Kiralama işlemlerinde hizmet bedeli, kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan kira bedelinin katma değer vergisi hariç bir aylık tutarından fazla olamayacak. (Madde 20/2)

- İşletme, taşınmaz alım satımının tapu siciline tesciliyle veya iş sahibi ile kiracı arasındaki kira sözleşmesinin kurulmasıyla hizmet bedeline hak kazanacak. (Madde 20/3)

- Taşınmaz ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler veya esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılacak. Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilecek. Yetki belgesi 5 yıl geçerli olacak. (Madde 5,6,7,8-Yetki belgesinin verilmesinde aranan şartlar Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde düzenlenmiştir.)

- İşletmenin yetki belgesine sahip olup olmadığı işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yetkili idareler tarafından kontrol edilecek ve yetki belgesi olmayan işletmelere ruhsat verilmeyecek. (Madde 21/1-Bu hüküm Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girecek).

- İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekecek. (Madde 10)

- Taşınmaz ticaretinin takip ve kontrolü amacıyla Bakanlık tarafından Bilgi Sistemi oluşturulacak. (Madde 11).



İKON16 Avrupalılar’ın yeni gözdesi oldu

Bursa Mudanya’da inşaatı devam eden İKON16 projesi hakkında açıklamalarda bulunan Tetra Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ferik, ‘Sunulanı değil daha fazlasını iste’ sloganıyla, insan odaklı bir yaşam tarzı tasarladıklarını söyledi. Ferik, kaliteli yaşam kavramını hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Proje kapsamında 71 metrekareden 278 metrekareye kadar, çeşitli büyüklükte konutumuz olacak. 21 blok ve 126 dairenin yer alacağı İKON16, 26000 metrekarelik bir alana sahip. Projemizde 2+1, 3+1, 4+1 ve dubleks kat planlarımız mevcut” dedi.

İKON16’daki dairelerin hepsinin deniz manzaralı olduğuna dikkat çeken Ferik, “Güvenli zeminde yıllara meydan okuyacak binalar yapıyoruz. Daire başına 1 açık, 1 kapalı otopark olacak. Ayrıca yerden ısıtma ve kusursuz ses yalıtımı ile farkımızı ortaya koyuyoruz. İKON16’da açık yüzme havuzu, fitness salonu, açık ve kapalı otopark, sera bahçeleri, çocuklar için oyun parkı, kafe, sinema ve market olacak” diye konuştu.



Nisan 2020’de teslim, anında tapu

Tona Yapı ve Safe İnşaat Ortaklığı İcra Kurulu Başkanı İlhan Erdal, Beytepe’de hayata geçirdikleri Duru Beytepe projesi için geri sayımın başladığını kaydetti. 47.276 m2 arazi üzerine kurulan Duru Beytepe projesinin sunduğu sosyal alanlarla olduğu kadar ödeme kolaylıkları ile de yüz güldürdüğünü anlatan İlhan Erdal, “Ödeme planları kampanyamız da oldukça keyifli vaziyette. Teslime oldukça az süre kalmasına rağmen avantajlı kampanyalarımız devam ediyor. Şu anda Ankaralılar’ı peşinat derdinden kurtararak, sadece yüzde 5 peşin ile ev sahibi yapacağımızı iddia ediyoruz” dedi.

İlhan Erdal, projenin yapım aşaması hakkında da bilgi verdi: “Duru Beytepe projesi başlayalı bir yıl olmasına rağmen kazı, su yalıtımı ve çevre dolguları yüzde 100, betonarme yüzde 85, ince imalat ise yüzde 10 seviyesine gelmiştir. Projede hayat Nisan 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.”



Sunset İncek yükseliyor

Ülkealan Pasajı ile başlayan güven ve kalite yolculuğu Sunset İncek projesi ile devam ediyor. Sunset İncek projesinin her geçen gün güvenle yükseldiğini aktaran Tolga Ülkealan, “Projemizin inşaatına ara vermeden projemizin teslim tarihine yetişmesi için büyük çaba gösteriyoruz. Öngörülerimize göre projemizi 2020 yılının son çeyreğinde bitirerek, Sunset İncek ruhunu hayata geçirmiş olacağız. İlk olarak C Blok / yatay blok inşaatını tamamlamaktayız. 10.000m2 alan üzerinde 2 konut kulesi 1 yatay blok olarak inşa edilen Sunset İncek, hem kullandığı malzemeler ile hem de deprem yönetmeliğine uygun inşası ile kaliteli ve güvenilir bir yaşamın kapılarını aralayacak” açıklamasında bulundu.

Ülkealan, projeye ilişkin şu bilgileri verdi: “Projeye başlamadan önce sosyo-kültürel, altyapı, ulaşım, okul ve iş merkezlerine olan ulaşım kolaylıklarını ve bölgenin tüm özelliklerini de içeren ‘Bölge Fizibilite Raporu’ hazırladık. Hazırlanan rapora göre projenin konsepti, daire seçenekleri ve sosyal alanları bu rapor neticesinde şekillendirildi. Ülkealan Yapı Endüstrisi A.Ş. olarak yaşanabilir, fonksiyonel ve aile yaşantısına özen gösteren bir proje ortaya çıkarttığımıza inanıyoruz.”