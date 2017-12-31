İnşaat sektöründeki dijital dönüşümün kilit yatırım alanları: “ERP ve Büyük Veri”



Verimlilik arayışında kilit teknolojiler: “ERP ve Büyük Veri”: Araştırma, dijital dönüşümün temel itici gücünün süreç verimliliği olduğunu (katılımcıların yüzde 44’ü), bunu gelişmiş raporlama ve karar almanın takip ettiğini (yüzde 39) belirtiyor. Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) araçları (yüzde 46), yatırım için bir numaralı yetkinlik olarak ortaya konuyor. Bu da daha olgun bir merkezi yapı ve verinin şirket içi yönetimi ihtiyacını vurguluyor. Bunu, ‘Büyük Veri’ ve analitik (yüzde 45) ve ‘Servis Olarak Altyapı’ (yüzde 37) takip ediyor.

İnşaat sektöründeki işletmelerin yaklaşık yüzde 39’u kendilerini dijital olarak ileri seviyede görüyor. IFS’nin araştırdığı sektörler arasında havacılıktan sonra inşaat sektörü ikinci sırada geliyor. Ancak bu gelişmişlik düzeyi, şirketlerin ölçeğine göre önemli düzeyde değişiklikler gösteriyor. En büyük şirketlerin (25 milyar $+) beşte birinden fazlası (yüzde 21), kendilerini dijital dönüşümü kaldıraç olarak kullanmak için en uygun konumda kabul ediyor. Bu oran, en küçük oyuncular (1-4.99 milyar$) arasında ise sadece yüzde 11.

Dijital Dönüşüm Araştırması’nın sonuçları; inşaat, mühendislik ve altyapı sektörünün karakteristik özelliğinin benzersiz projeler yapılması olduğunu, bu hizmetlerin de işbirliği içerisinde çalışan yüklenici ve altyüklenici grupları tarafından sunulduğunu ortaya koyuyor. Bu sistemde karmaşık ve bazen de öngörülemez ve sıkışık nakit akışları oluşuyor ve dolayısıyla en büyük inşaat şirketleri bile kendilerini zorlu finansal koşullar içerisinde bulabiliyor. İnşaat projelerini daha kısa bir sürede, daha düşük maliyetlerle ve daha yüksek kalitede sunma baskısı her yerde görülüyor. Yabancı şirketlerin getirdiği rekabet ve aralarında varlık yöneticilerinin de bulunduğu geleneksel-olmayan şirketler de ek bir yük oluşturuyor. Bunun sonucu olarak, rekabet avantajı getiren mümkün olan herşeyin bulunması ve kullanılması gerekiyor. Bu noktada da dijital dönüşüm kritik rol oynuyor.Verimlilik arayışında kilit teknolojiler: “ERP ve Büyük Veri”: Araştırma, dijital dönüşümün temel itici gücünün süreç verimliliği olduğunu (katılımcıların yüzde 44’ü), bunu gelişmiş raporlama ve karar almanın takip ettiğini (yüzde 39) belirtiyor. Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) araçları (yüzde 46), yatırım için bir numaralı yetkinlik olarak ortaya konuyor. Bu da daha olgun bir merkezi yapı ve verinin şirket içi yönetimi ihtiyacını vurguluyor. Bunu, ‘Büyük Veri’ ve analitik (yüzde 45) ve ‘Servis Olarak Altyapı’ (yüzde 37) takip ediyor.İnşaat sektöründeki işletmelerin yaklaşık yüzde 39’u kendilerini dijital olarak ileri seviyede görüyor. IFS’nin araştırdığı sektörler arasında havacılıktan sonra inşaat sektörü ikinci sırada geliyor. Ancak bu gelişmişlik düzeyi, şirketlerin ölçeğine göre önemli düzeyde değişiklikler gösteriyor. En büyük şirketlerin (25 milyar $+) beşte birinden fazlası (yüzde 21), kendilerini dijital dönüşümü kaldıraç olarak kullanmak için en uygun konumda kabul ediyor. Bu oran, en küçük oyuncular (1-4.99 milyar$) arasında ise sadece yüzde 11.

IFS İnşaat ve Taahhüt Endüstrisi Global Direktörü Kenny Ingram şunları ifade ediyor: “İnşaat şirketleri, verimliliği artırmak için sadece inşaat yerine, bir varlığın tüm yaşam döngüsünü yöneten hizmetler sunmaları gerektiğini fark ediyorlar. Bu, varlıkların performansını gerçek zamanlı takip etmek ve ölçmek için araçlar kullanılması anlamına geliyor. ‘Büyük Veri’ analitiği ve ERP yazılımı gibi teknolojiler, bu ihtiyacı yönetmek için güçlü platformlar sunuyor ve ilgili varlığın tesliminden sonra da ek gelir akışlarına erişim sağlamak için de kullanılabiliyor.”



Şirketler veriye dayalı bilgilerin gücünden tam anlamıyla yararlanmıyor: Araştırma sonuçları, veriye dayalı bilgilerin, inşaat şirketlerinin başarısında kritik rol oynadığını gösteriyor. Ancak yine de alınacak çok yol var. İnşaat şirketlerinin yüzde 69’unun veriye dayalı bilgilerden yararlanmasına karşın sadece yüzde 17’si bu bilgileri rekabet avantajına dönüştürebiliyor. Bu oran, en büyük ölçekli şirketler arasında yüzde 24’e yükseliyor.



Sektörlerdeki dijital dönüşümün olgunluk düzeyini global bir ölçekte değerlendirmek üzere IFS tarafından yaptırılan IFS Dijital Dönüşüm Araştırması, petrol ve gaz, havacılık, inşaat ve taahhüt, imalat ve hizmet sektörlerinde 16 ülkeden 750 karar alıcının görüşlerini alan araştırma şirketi Raconteur tarafından derinlemesine söyleşilerle gerçekleştirildi. İnşaat alanında 150 kişi araştırmaya katıldı. Araştırma ABD, Kanada, İngiltere, İsveç, Almanya, Fransa, Çin, Japonya, Avustralya, Norveç, Danimarka, Hollanda, İspanya, Polonya, Orta Doğu (bölge olarak) ve Hindistan’da yapıldı.





Ant Yapı bir ilke imza atıyor

Ant Yapı bir ilke imza atıyor

Ant Yapı, yeni projesi Antwell Life Care Residence ile katmadeğer sağlayacak projeler üretmeye devam ediyor. Antwell Life Care Residence; sağlık hizmetinin yakınında olmasını isteyen ve bu hizmete ihtiyaç duyacağı günlere yatırım yapmayı planlayanlara; güven, sağlık ve konfor dolu, özel bir yaşam alanı sunuyor. Ant Yapı, yeni projesinde Acıbadem Sağlık Grubu ile işbirliği yapıyor. Antwell içinde oluşturulan sağlık birimi, gün boyunca Antwell sakinlerinin tüm sağlık ihtiyaçlarına cevap verebilecek. Çamlıca eteklerinde, toplam 19.000 metrekare inşaat alanında konumlanan Antwell; 3 bodrum kat, zemin, 8 konut katı ve çatı katı olmak üzere toplam 13 kattan; 157 rezidans birimi ve 13 ticari birimden oluşuyor. Mimari olarak Antwell 1+0, 1+1 ve 2+1 rezidans seçeneklerine sahip. Projelerinde, tüm beklentilere cevap veren bir yaşam alanı yaratma hedefiyle yola çıkan Ant Yapı, Antwell Life Care Residence projesiyle de zengin sosyal olanaklar sunuyor. 7 / 24 güvenlik hizmetinin sağlandığı projede, Antwell sakinlerinin diledikleri zaman faydalanabilecekleri ortak hobi alanları, sosyal alanlar ve eğitmen desteği alabilecekleri spor tesisleri bulunuyor.





Aydos Country’e özel imkan

Aydos Country’e özel imkan

Sinpaş GYO’nun Aydos Ormanı’nın yanı başında, yeşillikler içinde hayata geçirdiği Aydos Country, şehrin tüm karmaşasından uzak, sakin ve huzurlu bir yaşam hayalini gerçekleştiriyor. Sinpaş ve Arı Leasing’in geliştirdiği ‘konutta finansal kiralama sistemi’ ile Aydos Country’de banka ve kredi ile uğraşmadan, kendinize en uygun ödemeyi tercih edebilir, isterseniz ödeme koşullarını kendi tercihlerinize göre şekillendirebilirsiniz. Aydos Country’ye özel kampanya sadece 50 evle sınırlı.





Skyland İstanbul’da Skyland İstanbul’da

rezidansların teslimleri başladı



Eroğlu Gayrimenkul’un İstanbul’un merkezi Seyrantepe’deki karma projesi Skyland İstanbul’da rezidans teslimleri başladı. Skyland İstanbul’da bulunan Sky Residence, 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire seçenekleri sunuyor. Sky Residence’ler de 4+1 daireler için dubleks seçeneği de bulunuyor. 4+1 dubleks dairelerin terasları ve Sky Residence’ın 10.000 metrekarelik özel peyzaj alanı, yeşili gündelik hayatın bir parçası haline getiriyor. Sky Residence, oyun alanlarıyla da özellikle çocuklu aileler için konforlu bir yaşam sunuyor.





Tüm ‘Mahalle’lerde kampanya

Tüm ‘Mahalle’lerde kampanya

Türkerler Holding, Ankara ve İzmir’de gerçekleştirdiği “Mahall” projeleriyle tasarımdan, mühendisliğe, yüksek kalite standartlarından işletmeye kadar birçok ilke imza atıyor. Kent mimarisiyle uyumlu, sakinlerinin yaşamını kolaylaştıran Mahall projeleri; mahalle sıcaklığını yaşatmayı hedefliyor. Projeleri için kampanya düzenleyen Türkerler Holding, Mahall Bomonti İzmir’deki konutlar için yüzde 15 peşinat, yüzde 15, bir yıl sonra ara ödemeyle 0 faizle 6 yıl vade imkanı sunuyor. Mahall Ankara’da ise hem ofis hem konutlarda yüzde 30 peşinatla 60 ay 0 faiz imkanı sağlanıyor. Ayrıca yüzde 5 peşinat 0 faizle 36 ay vade şeklinde bir ödeme planı da hazırlanabiliyor.