İTO, İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü 2023 Vizyonu Stratejik Eylem Planı’nı hazırladı

Planda; milli gelir içinde yüzde 15 paya ulaşan inşaat ve gayrimenkul sektöründe 2023 yılına kadar

10 dünya markası çıkarmak da var, devlet destekli

ihtisas bankası kurulması da.



İnşaat sektörünün küresel büyüklüğü 7.2 trilyon dolara ulaşıyor. Önümüzdeki 10 yılda sektörün yılda ortalama yüzde 5.2 büyümesi öngörülüyor. Sektörün 10 yıl sonra tüm dünyada 12 trilyon dolarlık bir hacme ulaşması bekleniyor. Özellikle gelişen ülkelerdeki nüfus artışı, ekonomik büyüme, kentleşme dinamikleri, az gelişmiş ülkelerdeki altyapı ihtiyacı dünyanın önde gelen inşaat ve gayrimenkul projelerini gerçekleştiren Türk işadamları için büyük bir fırsat alanını oluşturuyor.



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, hazırladıkları ‘İnşaat ve Gayrimenkul 2023 Vizyonu Stratejik Eylem Planı’nda sektörün makro ve mikro verilerini paylaşarak sektörün ekonomilerin gelişiminde stratejik bir öneme sahip olduğunu söyledi.



Çağlar, Türk firmaları için uluslararası arenada çok ciddi fırsatlar bulunduğunun altını çizdi: "Dünyada 2030 yılına kadar 57 trilyon dolar altyapı yatırımı yapılması bekleniyor. Avrupa’da 2020'ye kadar 2.2 trilyon dolarlık altyapı yatırımı öngörülüyor. Yani inşaat şirketlerimizin önünde yeni başarı hikayeleri yazmaları için çok uygun bir çalışma alanı bulunuyor."



Çağlar, “Sektörün küresel bağlantıları da her geçen yıl daha da büyüyor. Günümüzde Türk müteahhitlerinin yurtdışındaki iş hacmi; 108 ülkede 8 bin 600’ün üzerinde projede, 325 milyar dolarlık ciroya ulaştı. Dünyanın en büyük müteahhitleri arasında 43 müteahhidimiz var. Bu açıdan dünya ikincisiyiz. Ciro olarak da 29.2 milyar dolarla Türk müteahhitleri İtalya’dan sonra dünyada 8’inci sırada” dedi.



İki yılı aşan bir çalışma sonucu hazırlanan Stratejik Eylem Planı ile ilgili açıklama yapan İbrahim Çağlar, şunları söyledi: “2023'e kadar ‘Gayrimenkul Geliştirme, Proje Tasarım Yazılım ve Danışmanlık, İnşaat Taahhüt, İnşaat Malzemesi Üretimi ile Proje Yönetimi’ olmak üzere beş temel alanda en az ikişer Türk firmasının global markamız olması için harekete geçtik.” Sektörün GSYH içindeki payının yüzde 15’e ulaştığını hatırlatan Çağlar, şunları açıkladı: “Türkiye'deki toplam istihdamın da yüzde 7.2'sini inşaat sağlıyor. Bu sektör kendisine bağlı 200 sektörü harekete geçiriyor. Üstelik olaya bu açıdan bakıldığında milli gelir içindeki payı yüzde 30 seviyelerine ulaşmaktadır. Konut satışları yıllık bir milyon seviyesinin üstüne çıktı. Bu yılın ilk beş ayında satılan konut sayısı 525 bine yaklaştı. Konut kredisi kullanımı da geçen yıl itibariyle yüzde 16 arttı.”



Stratejik Eylem Planı'nda Türkiye İnşaat ve Gayrimenkul Platformu’nun kurulması önerisi de yer alıyor. İTO Başkanı Çağlar, “Kurulması tavsiye edilen İnşaat ve Gayrimenkul Platformu'nun koordinasyonu sayesinde, kurumlar birbirleriyle güçlü iletişim kurarak daha verimli çalışmalar yürütebilecekler. Kurulacak platform, bu çalışma ile ortaya koyduğumuz 2023 yılına kadar en az 10 Türk firmasının dünya devi olması yolunda atacağı adımların da en büyük destekçisi olacak” diye konuştu.





İşbirliği yapan firmaya hibe verilsin



Devletin yurtdışında iş yapan firmaların arkasında garantör olarak durması gerektiğini söyleyen İbrahim Çağlar, “Devlet müteahhitlerimize teminat ve maddi konular açısından daha fazla destek vermeli” dedi. Yerli malzeme üreten tedarikçilerin işbirliğini artırmak zorunda olduklarını belirten Çağlar, yurtdışı projelerde sektör işbirliği için ilgili bakanlık bünyesinde kümelenme çalışması yapılmasını önerdi.



Çağlar, “Yurtdışında işbirliği yapan firmalara vergi, SGK muafiyetlerinin yanısıra hibe de verilebilir” önerisini sundu. Çağlar, TOKİ'nin özel sektör müteahhitlerini de yanına alarak sosyal konut ihtiyacı olan ülkelerde projeler geliştirebileceğini belirtti. Bu çerçevede kamu-özel sektör işbirliğinin altyapı ve mevzuatının hazırlanması gerektiğini dile getiren İbrahim Çağlar, şunları söyledi: “Hedef pazarlarda proje finansmanı için fon oluşturulmalı. Uluslararası teknik müşavirlik yapabilecek firmalara standartlar getirilmeli. Bu firmalara teşviklerin geliştirilmesi, müteahhitlerimizin yurtdışında yeni başarı hikayeleri yazmalarını sağlayacaktır.”





Stratejik öneriler:



- İnşaat ve gayrimenkul sektöründe kullanılan veriler, katmanlar halinde (kadastro, imar, altyapı, elektrik, su, kanalizasyon gibi) üç boyutlu olarak saklanmalı. Sistem gayrimenkul kimlik numarası ile çalışmalı ve internetten erişime açılmalı.



- Güncellenen reel değerler baz alınarak alım-satım harç oranları daha düşük seviyelere indirilmeli.



- Lisanslı emlak danışmanlığı kanunu çıkarılmalı. Gayrimenkul pazarlama sistemi ve aracıların yasal zeminde çalışmaları sağlanmalı.



- Teknik müşavirlik ve yapı denetim sigorta sistemi kurgulanmalı.



- Firmalara yurtdışında finans sağlanması maksadıyla devlet destekli ihtisas bankası kurulmalı.



- İnşaat tamamlama sigortasında reasürör bulunmuyor. Bu konuda devlet desteği sağlanmalı.



- Sigorta poliçeleri ile kullanılan konut teminatlı krediler için ikincil piyasalar üzerinden sektöre yeni kaynak oluşturulmalı.



- Haksız rekabeti denetleyecek ve firma şikayetlerini karara bağlayacak etik kurul ve üst kurul oluşturulmalı.



- Şirketler tarafından Ar-Ge ve inovasyon bütçesi ayrılmalı. Vergiden muafiyet sağlanmalı.



- Firmaların kurumsal gelişimleri için yapacakları yatırımlarda 'Turquality' benzeri finansman destek programları olmalı.



- Sektörün kendi gücü doğrultusunda rekabetten uzak daha rahat markalaşabileceği hedef pazarlar (Asya, Afrika gibi) ve ülkeler tespit edilmeli, özellikle buralara yoğunlaşılmalı.





Ormanadalılar için plaj ve orman rahatlığı

Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım’ın Zekeriyaköy’de 220 dönüm üzerine kurulan projesi Ormanada, sosyal yaşam olanaklarıyla sakinlerine doğanın içinde konfor ve güveni birarada sunarken konumu ile de yaz aylarının uğrak noktaları olan plaj ve yeşil alanlara ulaşımda rahatlık sağlıyor. 220 dönümlük bir yaşam alanında tasarlanan Ormanada, üçüncü havaalanına 15, üçüncü köprüye ise 3 dakikalık mesafede bulunuyor.





Areon Yapı’dan Bodrum’da 16. proje

Areon Yapı’dan Bodrum’da 16. proje

Adını balıkçılarıyla ünlü Boğaziçi Mahallesi’nden alan Areon Boğaziçi Evleri, 57 bin metrekarelik alanın 38 bin metrekaresinin yeşil alan ve sosyal tesis olarak ayrıldığı butik bir proje. 3 katlı 38 blok ve 2 katlı 35 blokta toplam 294 konut bulunuyor.



Peşinat ve ara ödeme olmadan 120 ay vade imkanı sunulan Areon Boğaziçi Evleri’nde, inşaatın 2016’nın Eylül ayında başlanması teslimin Aralık 2018’de yapılması planlanıyor. Projede ısıtılmış deniz suyunun terapi amaçlı kullanıldığı Talassoterapi özellikli kapalı yüzme havuzu da bulunuyor.



Yetişkinler için iki açık ve bir kapalı, çocuklar için bir açık olmak üzere dört yüzme havuzu bulunan Areon Boğaziçi Evleri’nin diğer sosyal yaşam alanları içinde; spor salonu, yürüyüş ve koşu parkuru, açık aletli spor alanı, golf alanı, güneşlenme terası, vitamin bar, havuz barları, restoran, 10 dönümlük koru, piknik alanı, sauna, buhar odası, Türk hamamı, lobi, çocuk parkı, oyun salonu, bilardo salonları, market ve otopark yer alıyor.





Şehrin merkezinde Şehrin merkezinde

‘Beyazhane‘



Beyaz İnşaat A.Ş., “Beyazhane” ile İstanbul Kağıthane’de yaşam alanı yaratıyor. Tek bloktan oluşan proje Haliç Köprüsü’ne 7 km, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri’ne 5 km, Bebek’e 4 km, Maslak’a ise 3 km uzaklıkta.



Beyazhane’de kapalı ve açık otopark alanları, güvenlik görevlisi hizmetlerinin yanında kadın erkek ayrı kullanılabilecek fitness salonları, saunalar, kapalı havuz, kapalı ve açık çocuk oyun alanları, seyir terası, kafeterya, play station odası ve cep sineması gibi sosyal alanlar da mevcut. 1.381 metrekare arsa üzerine inşa edilen Beyazhane dairelerinin tamamında ankastre ocak, fırın, davlumbaz, klima, led aydınlatma, çift asansör, görüntülü diafon, akıllı ev sistemine uyumlu kartlı giriş sistemi, yangın alarmı ve A plus ısınma sistemi bulunuyor. 117 adet dairenin yer aldığı projede dükkan bulunmuyor.





EMPORIA İstanbul EMPORIA İstanbul

Anadolu Yakası’nda



İstanbul’un yeni finans merkezinin yanı başında hayata geçen EMPORIA İstanbul projesi, şimdi iş ile ev arasında zamanla yaşanan yarışa son veriyor.

Tamamı rezidans ve home office olarak kurgulanan proje AKS Yapı tarafından hayata geçiriliyor. EMPORIA İstanbul, tamamı güneş gören, ikisi yatay ikisi ise dikey konseptteki 4 bloktan oluşuyor. Dikey bloklarda 17, yatay bloklarda ise 7 kat bulunuyor. EMPORIA İstanbul’da toplam 536 home office, 1+1 ve 2+1 tiplerinde birbirinden farklı 4 daire seçeneği yeralıyor.



