Mimariyi kullanıcılar eleştirdi: Ülke, 18-40 yaş atletik erkeklere göre tasarlanmış

Şişecam Düzcam ana sponsorluğunda ve Türk Ytong sponsorluğunda Yapı-Endüstri Merkezi tarafından 3-7 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen Mimarlık Haftası Etkinlikleri İstanbul’da tamamlandı. Mimarlık Haftası Etkinlikleri’nde YEM sahnesi farklı meslek alanlarından profesyonelleri ağırladı ve bu kez mimarlık, kullanıcıların gözünden mercek altına alındı. “Adliye Binaları, Engelsiz Tasarım, Eğitim Yapıları, Müzeler, Sağlık Yapıları, Turizm Yapıları, Kültür Yapıları, Yeniden İşlevlendirilen Yapılar, Medya Merkezleri ve Sinema” gibi toplum hayatının kilit mekanlarının ele alındığı oturumlarda bu alanların kullanıcıları arasından seçilmiş uzman konuklar tanınan mimarların moderatörlüğünde yapı ile toplum ilişkisini çarpıcı detaylarla aktardı. Farklı meslek grubu kullanıcılarından Türkiye’de mimari şu ifadelerle değerlendirildi; Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Av. Başar Yaltı, adliyelerin adalet duygusunu yansıtan, gelişime açık ve esnek binalar olması gerektiğini söyledi.“Ülkemiz; bebekli, hamile, yaşlı ya da engelli insanlara göre değil 18-40 yaş arasındaki atletik vücutlu erkeklere göre tasarlanmıştır” diyen Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD) Genel Sekreteri Hakan Özgül, engellilerin karşılaştığı zorluklara vurgu yaparak Türkiye’deki 1 milyon 525 bin 178 adet binadan sadece 3.380’inin yüzde 75 oranında erişilebilir olduğuna dikkat çekti.

MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Erhan Erkut; üniversitelerde dev amfi döneminin bittiğini ve öğrenciler için esnek alanlar yaratmanın artık çok daha önemli olduğunu kaydetti. Yenilikçi Öğrenme Merkezi Kurucusu Kayhan Karlı derslerin ve bunların icra edildiği mekanların tasarlanırken artık 21. yüzyıl pedagojisine bakılması gerektiğini ve bu mekanların öğrenmeyi teşvik edici merkezler olarak değerlendirilmesinin önemini vurguladı. Bir eğitim yapısı ve eğitim süreci tasarlanırken 4 temel unsura dikkat edilmesi gerektiğini belirtti: İlginç, kullanışlı, eğlenceli ve anlamlı…



İstanbul neden kongre merkezi olamıyor?





Turizm yapıları oturumunda deneyimlerini paylaşan Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre & Sergi Sarayı Genel Koordinatörü Güniz Atis Azrak, İstanbul’daki kongre merkezlerinin belli bir amaca yönelik olarak tasarlandığını, sonrasında ortaya çıkan ihtiyaçlara yanıt vermediğini kaydetti.





Onur Park Life yaşam tarzını değiştirmeyi öneriyor



Onur İnşaat A.Ş. ve Onur Çimento Yapı A.Ş.’nin sahibi olduğu, 46 bin 800 metrekare ve kendi arazisi üzerinde geliştirilen recidence, mall ve business karma konsept projesi olan Onur Park Life İstanbul, Bahçeşehir’in hemen yanı başında hayata geçiyor. Projenin ilk etabının 2018 de, ikinci etabının 2019’da ve üçüncü etabının ise 2020’de bitmesi hedefleniyor. Toplam maliyeti 500 milyon TL. olan proje; 718 adet konut, business, 231 adet cadde konseptinde dükkan ve 9 bloktan oluşacak. Onur Park Life İstanbul Projesi; kişiye özel otopark ve depo alanlarının yanısıra 1000 metrekarelik kreş, bir katta dört daire konsepti, teslim sonrası düşük aidat ve kaliteli yönetim garantisi, birbirini görmeyen manzarası açık blok anlayışı, yüksek tavanlı mimarisi, en küçük 2+1’lerin 132 metrekareden başladığı daireleri ve az yoğunluklu inşaat olma özelliği ile bölgedeki projelerden ayrılıyor.





Metromall geleceğin yaşam standartlarını sunuyor Metromall geleceğin yaşam standartlarını sunuyor





Söğüt İnşaat tarafından toplam 397 bin 830 metrekarelik bir inşaat alanına sahip MetroMall Yaşam ve Alışveriş Merkezi; Konut, Home&Office ve AVM bileşenli karma bir proje. MetroMall’da 4’ü konut, biri home&office olmak üzere 5 blok ile Ankara’nın ilk üstü açılır AVM’si yer alıyor. Metro istasyonuna 20 saniye, çevreyoluna 2 dakika, havalimanına ise 20 dakika mesafede konuşlanan projedeki sosyal seçenekler arasında açık ve kapalı otopark, fitness center, iki adet yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, sauna, SPA, Türk hamamı yer alıyor.





Benevre, yatırımcılarını bekliyor





Benevre Beytepe Projesi, yatırımcılarını bekliyor. Benevre Beytepe Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Türkoğlu, projenin lokasyonuna dikkat çekerek, yıllarca kira garantisi sağlayabilecek bir projeyi sunmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Benevre Beytepe Ankara Eskişehir-Ümitköy Kavşağı ile İncek Bulvarı’nı birbirine bağlayan Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı üzerindeki Beytepe’de bulunuyor. Şehir merkezine 14 km, şehir hastanesine 6.5 km, Çankaya-Oran’a 14.5 km uzaklığında olması ile rahat bir ulaşım sağlıyor.





Ant Yapı, Anthill Projesi’yle yeşil bina sertifikalarına yenisini ekledi Ant Yapı, Anthill Projesi’yle yeşil bina sertifikalarına yenisini ekledi





Ant Yapı, sürdürülebilir ve çevre dostu binalarına aldığı yeşil bina sertifikalarına bir yenisini daha ekledi. Anthill Residence projesine BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) sertifikası alan Ant Yapı, önümüzdeki süreçte de talebin her geçen gün arttığı yeşil bina konseptine yatırım yapmayı sürdürecek. Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, Anthill Residence’ın, İstanbul’un tam kalbinde, şehrin hızından vazgeçemeyenler için yepyeni ve özgün bir dünya olduğunu, akıllı bina özellikleri ile öne çıktığını vurguladı. Okay, şunları söyledi: “Anthill projemiz, Boğaz ve Haliç manzarası, modern, şık ve kullanışlı iç mekan tasarımları ile dikkat çeken bir projemiz. Aldığı BREEAM sertifikasıyla geleceğin de binası olduğunu kanıtladı.”