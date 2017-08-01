Senetle konut alıyoruz

Türkiye İş Bankası’nın desteği ile hazırlanan ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ ve ‘REIDIN Emlak Endeksi’ Haziran ayı sonuçları açıklandı. Konut satışlarında senet kullanımının yüzde 52’lik bir oranla son 6 aylık ortalamanın yüzde 41 üzerinde olması, proje geliştiricilerin yürüttüğü kampanyalar ve çeşitlendirdiği ödeme modellerinin etkisinin sürdüğünü gösteriyor.



Türkiye İş Bankası’nın desteği ile hazırlanan ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ ve ‘REIDIN Emlak Endeksi’ Haziran ayı sonuçları açıklandı. ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ne göre, Haziran ayı fiyat artışı, bir önceki aya göre yüzde 0.29, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2.82 oranında gerçekleşti. Satışlarda banka kredisi kullanım oranının yüzde 27, senet kullanım oranının yüzde 52 olduğu Haziran ayında, stok erime hızı yüzde 2.7 olarak gerçekleşti.

GYODER Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin, “Yeni konut stok erime hızının, Haziran ayında adet bazlı yüzde 2.7 olarak gerçekleşmesi sonucu, yüzde 4.3 olan son 6 aylık ortalama değerin altında kaldığını görüyoruz. Markalı konut projelerinden konut satın alan tüketicinin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranlarını incelediğimizde ise senet kullanımının halen çok yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Satışlarda senet kullanımının yüzde 52’lik bir oranla son 6 aylık ortalamanın yüzde 41 üzerinde olması, proje geliştiricilerin yürüttüğü kampanyalar ve çeşitlendirdiği ödeme modellerinin etkisinin sürdüğünü göstermektedir” dedi.





Konut satışında senet kullanımı

oranı yüzde 52



Haziran ayında yeni konut satışlarında peşinat kullanım oranı Mayıs ayına göre 6 puan artarak yüzde 21’e yükseldi. Banka kredisi kullanım oranı ise 3 puan düşerek yüzde 27’ye, senet kullanım oranı da 4 puan gerileyerek yüzde 52 olarak gerçekleşti. Nisan ayında banka kredisi kullanım oranı yüzde 35, peşinat kullanım oranı yüzde 18, senet kullanım oranı ise yüzde 47 olarak gerçekleşmişti. Haziran ayında satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 37’si bitmiş, yüzde 63’ü ise bitmemiş konut stoklarından oluştu.





Büyük alanlara sahip

konutların satışında

yükseliş var



Bir önceki aya göre, 1+1 konut tipi satışının yüzde 0.51 oranında arttığı Haziran ayında, 2+1 konut tipinde yüzde 0.17, 3+1 konut tipinde yüzde 0.17 ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.92 oranında artış yaşandı. 51-75 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0.53 oranında artış yaşanan Haziran ayında, 76-100 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0.23 oranında, 101-125 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0.17, 126-150 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0.40, 151 metrekare ve daha büyük alana sahip konutlarda yüzde 0.67 oranında artış görüldü. Markalı konut projelerinde gerçekleştirilen satışların yüzde 5’lik oranı yabancı yatırımcılara yapıldı. Son 6 aylık ortalamanın yüzde 6 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar, Mart’ta yüzde 10, Nisan ve Mayıs’ta yüzde 6 olarak gerçekleşmişti.





Konut satış fiyatlarının en çok

yükseldiği şehir Bursa



Haziran ayında metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 2.26 oranında artan Bursa, fiyatların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde konut satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir ise yüzde 0.97 oranı ile Şanlıurfa oldu. Yıllık artış oranları değerlendirildiğinde, Haziran ayında satılık konut fiyatlarının en çok yükseldiği ilk 5 il; Balıkesir (yüzde 27.46), Çanakkale (yüzde 22.08), Tekirdağ (yüzde 21.42), Zonguldak (yüzde 20.86) Bursa (yüzde 20.19) oldu. Metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2.42 oranında artan Bursa, Haziran ayında kiraların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde konut kira değerlerinin en çok azaldığı şehir ise yüzde 1.17’lik oran ile Erzincan oldu. Amortisman süresi bakımından, satın alınan evlerin kiraya verildiğinde alış fiyatını en kısa sürede karşılayabildiği illerin başında, Haziran ayı itibarıyla Aydın, Van ve Bilecik geldi.





Tepe Aura’dan lansman öncesi fırsatlar

Tepe Aura’dan lansman öncesi fırsatlar

Tepe İnşaat, Çekmeköy-Ömerli’de yeni bir projeye imza atıyor. Ömerli Sırapınar’da, 3. köprü bağlantısının hemen yanında, her penceresinden yeşilin göründüğü proje villa konforu ve ferahlığını daireye taşıyor. 160 yıllık dev meşe ağacının çevresinde konumlanan Tepe Aura şehrin kalabalığının, gürültüsünün, stresinin uğramadığı ancak şehre ulaşımının da bir o kadar yakın bir konumda yer alıyor. Toplamda 98 konutun yer aldığı Tepe Aura; 16 bin metrekarelik arsa üzerinde inşa ediliyor ve 3'er katlı 16 bloktan oluşuyor. Tepe Aura'da alanları; 106 metrekare ile 199 metrekare arasında değişiklik gösteren 1+1 dubleks, 2+1, 2+1 dubleks, 3+1 ve 3+1 dubleks tipinde daireler bulunuyor.





Ceylan İnşaat’tan Zer Göztepe

Ceylan İnşaat’tan Zer Göztepe

Ceylan İnşaat, Fikirtepe’deki Zer Göztepe Projesi’ni İlbank ve KİPTAŞ ortaklığı ile hayata geçiriyor. Ceylan İnşaat’ın Fikirtepe’deki 3031 ve 3032 numaralı adalardaki sözleşmelerini yüzde yüze getirdiği 105.000 metrekare inşaat alanlı Zer Göztepe, 675 konuttan meydana gelecek bir yaşam projesi olarak yükselecek. 15 dönüm arsa alanı üzerinde ve 105 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak şekilde 3 panoramik bloktan oluşacak Zer Göztepe’de; 60 metrekare ile 250 metrekare arasında büyüklüğe sahip; 1+0’dan 5+1’e kadar farklı konut tiplerinde daireler bulunacak.





3. İstanbul Başakşehir'de 60 aya 0 faiz

3. İstanbul Başakşehir'de 60 aya 0 faiz

Fuzul Grup, Seha Yapı, Al Zamil, Adese ortaklığı ve Başakşehir Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen 3. İstanbul, evsahibi olmak isteyenlere kampanya düzenliyor. Firma bünyesinde düzenlenen kampanya ile konut satışlarında yüzde 5 peşinat ile 60 aya kadar vade farkı alınmazken ayda 2.350 TL’den başlayan taksitlerle evsahibi olma sağlanıyor. Kampanya 31 Ağustos’a kadar geçerli olacak. 116 bin metrekare alan üzerinde yükselen 3. İstanbul Başakşehir projesinde bin 203 konut ve 212 ticari ünite yer alıyor. Arazinin 85 bin metrekaresi, yeşil alanlar, yürüme yolları, spor alanları gibi sosyal donatılara ayrıldı. Projede 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri yer alıyor. 4 etaptan oluşan 3. İstanbul projesinde ilk etapta üç adet bulunan Moda Blokları, 2+1 ve 3+1 daireler ile özellikle çocuklu aileler için ideal seçenekler sunuyor.