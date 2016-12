TOKKDER Başkanı Türkay Oktay: 700-800 bin kiralık araç hayal değil

Türkiye operasyonel kiralama sektörü, ekonomideki durağanlığa rağmen çift haneli büyümesinden taviz vermiyor. Rakamlarla ifade edersek sektör, son 4 yıldır ortalama yüzde 16-17 aralığında büyüyor. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı Türkay Oktay, “Sektörün avantajının farkına varanlar bu büyümenin temel nedenidir. 2015 gibi ekonominin belirsiz olduğu bir yılda dahi yüzde 17 büyüme sağladık. 2016 yılında da çift haneli bir büyüme rakamına imza atmayı planlıyoruz” diyor. Türkiye’de şirketlerin kullandığı araç parkının 2 milyonu aştığını kaydeden Oktay, yüzde 11 pay alarak 277 bine ulaştıklarını açıklıyor. Bu rakamın 2016 yılında 300 bini aşacağının altını çizen Oktay, “Büyük ölçekli işletmelerde belli bir yol aldık. Bundan sonra KOBİ’lerden daha fazla talep bekliyoruz. Çift haneli büyüyerek her 5 yılda bir sektörü iki katına ulaştırıyoruz. Uzun vadede ise yurtdışı örneklerinde olduğu gibi 700-800 binli rakamlara ulaşacağımızı öngörüyoruz” diye konuşuyor. Oktay, uzun dönemli kiralama yapılan şirket sayısında ise 44 bin 800’e ulaşıldığını açıklıyor.



2016 zor ama büyüme imkansız değil

2016 birçok sektör için temkinli olma yılı. Türkay Oktay, konjonktürü ekonomik kriz olarak yorumlamadığını ancak ciddi bir daralma ve belirsizlik olduğunu, yatırım ikliminin çok düştüğünü söylüyor. Filo kiralama sektörü için ise bu yıl büyümenin devam etmesi anlamına geliyor. Oktay, şunları söylüyor: “Türkiye kaynakları bol olan bir ülke değil. İthalata dayalı bir büyüme modeli kullanıyoruz. Ekonomik durgunluğun yaşandığı böyle dönemlerde şirketler maliyetleri düşürmeye, elindeki kıt kaynağı daha iyi kullanmaya çalışıyor. Filo kiralama işte bu nedenle daha fazla tercih ediliyor. Çünkü almak yerine kiralayarak sermayeyi işi büyütmeye kullanabiliyorsunuz.”





Sektörün ana hedefi KOBİ’ler

Filo kiralamada KOBİ’lere ister tek araç ister bin araç kiralanabiliyor. Büyük ölçekli işletmelerin araç kiralamada belli bir doygunluğa ulaştığını kaydeden Oktay, KOBİ cenneti olan Türkiye’de hem KOBİ’ler hem araç kiralama yapan firmalara büyük fırsatlar olduğunu şöyle açıklıyor: “KOBİ’lerin kaynağı sınırlı. Tasarruf ihtiyacı var. Filo kiralama sektör temsilcileri olarak KOBİ’nin taşınma ihtiyacına iyi çözüm sunuyoruz. Sunduğumuz hizmetle KOBİ’lere avantaj sağladığımız rakamlara da yansıyor. Zira kiralanan araç sayısı yüzde 16-17, müşteri sayısı ise yüzde 35-40 aralığında artıyor. Ayrıca müşteri başına kiralanan araç sayısı 4 yıl önce yüzde 10-11 iken şimdi bu oran yüzde 5’lere düşmüş durumda. KOBİ’ler bizim için çok önemli. Sektörün 700- 800 bin rakamlarına ulaşması ancak KOBİ’lerle mümkün olabilir. Buradan bir çağrı yapmak istiyorum; KOBİ’ler kaynaklarını iyi kullanmak, maliyetleri iyi yönetmek istiyorsa sunduğumuz hizmeti tercih etsinler.” Sektör bağımsız hizmet veren filo kiralama şirketleri, finansal hesaplamada yüzde 15-20 arasında değişen avantajlar sunuyor. Oktay, minimum 5 araç varsa KDV ödüyorsa ve kaynaklarını daha iyi kullanmak istiyorsa KOBİ’ye aracını kiralama önerisi sunuyor. Kiralamanın satın almaya kıyasla daha fazla tercih edilir olması sadece Türkiye’ye de özgü değil. Oktay, dünyadaki tüm KOBİ’lerin kiralamayı tercih ettiğini hatırlatıyor.



Hafif ticari aracın kiralanması lazım

TOKKDER Yönetimi’nin en önemli gündem maddesi; hafif ticari araçların kiralanmasının sağlanması. 2013 yılından bu yana hafif ticari araçların filo kiralamada kullanılması için talepte bulunduklarına dikkat çeken Türkay Oktay, görüşlerini şöyle dile getiriyor: “Dünyada bir örneği olmayan uygulama Türkiye’de 2010’dan bu yana uygulanıyor. Karayolları Taşımacılık Kanunu’nda gerçekleşen bir düzenleme ile şirketlerin kendi faaliyetleri için yapacakları taşımada kullanacakları araçlara öz mal şartı getirildi. Bugüne kadar çok sayıda kuruma başvuruda bulunduk. Ancak henüz bu konuda olumlu bir yanıt alamadık. Oysa Türkiye ticari araç üssü. Avrupa’nın en büyük ticari araç pazarıyız. Hem ticari araç üreticisi, hem KOBİ’ler hem de kiralama yapan sektör temsilcileri olarak bu düzenlemenin değiştirilmesini istiyoruz.”

Konunun çözümü için diğer STK temsilcileriyle yakın görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Oktay, sektörün büyümesinin ekonominin büyümesi anlamına geldiğini paylaşıyor. Oktay, “Tamamen kayıt içinde bir sektörüz. KOBİ bizden araç kiraladığında, biz araç aldığımızda, üretici bize satış yaptığında vergi tahsil ediliyor. Hem biz hem tedarikçimiz büyüyor. Oysa ticari araç kullanılmadığı zaman ticari aracın muadili kullanılıyor ve vergi ödenmiyor” bilgisini veriyor.



Avis hizmette mükemmelliği hedefliyor

Avis seyahat edenlerin hayatını daha da kolaylaştıracak yeni akıllı telefon uygulaması Avis Türkiye aplikasyonunu, IOS ve Android kullanıcıları için yayına aldı. Kısa veya uzun dönemli araç kiralama yapan tüm müşterilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanan uygulama tek tık ile bir çok ihtiyacı karşılıyor. Araç rezervasyonu ve fiyat teklifi alma gibi kısa dönemli kiralayıcılara pratik çözümler sunan uygulama Avis’ten uzun dönemli araç kiralayanlara ise araç bakımı, hasar ihbarı, çekici, lastik, geçici araç tahsisi, ogs/hgs talebi, araç onarım ve parça temini konularındaki her türlü talebine cevap veriyor. Avis Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici; “Araç kiralamada sektörün öncü konumundayız. Her zaman sektöre yön veren yenilikçi uygulamalarla müşterilerimizin araç kiralama deneyimlerini iyileştirmeyi hedefliyoruz. Hizmette Mükemmellik projemiz kapsamında müşterilerimize mükemmel araç kiralama deneyimi yaşatmak için tüm iş süreçlerimizi gözden geçirip yeni teknolojiler ile destekliyoruz” dedi.



Shell’den 20. yıla özel hizmet

Türkiye’nin “ilk Taşıt Tanıma Sistemi” ünvanına sahip olan Shell Taşıt Tanıma Sistemi, bu sene 20’inci yaşını kutluyor. Aynı zamanda Shell bu kutlamayı müşterilerine filo yönetimi konusunda tam destek sağlamak amacıyla Shell FiloPlatform’u hayata geçirerek taçlandırdı. Shell & Turcas Petrol A.Ş. Ticari Filo Müdürü Mehmet Ünal, Shell FiloPlatform hakkında şunları paylaştı: “Bu sene Shell Taşıt Tanıma Sistemi’nin hayata geçişinin 20. yılını kutluyoruz ve yeni filo takip hizmetimiz olan Shell FiloPlatform’u müşterilerimizle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz.

Shell Taşıt Tanıma Sistemi’yle akaryakıt tüketiminde tam kontrol ile tanıştırdığımız şirketler, Shell FiloPlatform sayesinde şimdi de filo yönetiminde gerçek kontrol ile tanışacaklar. Sadece Shell TTS kullanıcılarının üye olabildiği kurumsal sadakat programımız Shell Business Club, Shell FiloPlatform hizmetini müşterilerimize sunuyor. Shell FiloPlatform, müşterilerimizin filolarını internet olan her noktadan kolaylıkla takip etmelerini sağlıyor. Müşterilerimiz araçlarını sadece ofislerindeki bilgisayarlardan değil, internet bağlantısı olan tüm tablet ve cep telefonları üzerinden rahatlıkla takip edebilecek ve yönetebilecekler. Kısacası filoları 7 gün 24 saat takip ederek denetimini yapabiliyoruz.” Bunun yansıra müşteriler, Shell FiloPlatform sayesinde sisteme tanımlı araçları harita üzerinde canlı olarak görüntüleyebiliyor.



LeasePlan'den hayat kurtaracak işbirliği

Filo kiralama şirketi olarak beş kıtada ve 32 ülkede 1 milyon 500 bin adedin üzerinde araç filosunu yönetmekte olan LeasePlan, müşterilerine 7/24 acil sağlık hizmeti üyeliği hediye edecek. Proje, Türkiye'nin ilk özel acil sağlık hizmetleri kuruluşu olan Medline Acil Sağlık ile hayata geçirildi. Hizmet kapsamı içerisinde LeasePlan müşterileri; Medline Acil Sağlık’ın 32 acil durum parametresi dahilinde gerçekleşecek acil durumlarda doktorlu kara ambulansından ücretsiz olarak yararlanılabiliyor. Ayrıca beklenmedik durum ve zamanlarda ortaya çıkacak sağlık sorunları için Medline Acil Sağlık’ın 7/24 telefonla tıbbi danışmanlık hizmetinden de faydalanabiliyor. LeasePlan'in tüm kullanıcılarını kapsayan acil sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen kullanıcılar, şirketin internet sitesinde “Araç Kullanıcıları/ Hoşgeldiniz” sayfasındaki formu doldurarak bu hizmeti aktif hale getirebiliyor.



Filo Yöneticileri Kulübü hayata geçti

Filo yönetimi konusunda profesyonelleşen filo yöneticilerini tek bir çatı altında toplayarak, çeşitli konulara daha detaylı odaklanma imkanı sunmak amacıyla kurulan “Filo Yöneticileri Kulübü” çalışmalarına başladı. “Filo Yöneticileri Kulübü” sektörünün ilk ve tek profesyonel kulübü olma özelliğini taşıyor. Kulübün temelini Fleet Europe tarafından kurulan Filo Akademisi oluşturuyor. Filo akademisi, filo yönetimi konusunda sektördeki yöneticilerin eğitilmesi amacıyla çalışmalar yapıyor. 2014 ve 2015 yıllarında yaklaşık 60’a yakın yerel ve uluslararası firmanın satın alma, filo yönetimi, idari işler ve insan kaynakları departmanlarında görev alan yöneticileri bu akademiye katıldı. Program sonunda online sınava tabi tutulan katılımcılar içinde başarılı olanlar, Paris HEC Üniversitesi Filo Yönetim Diploması’nın sahibi oldu. Filo Yöneticileri Kulübü’ne katılmak isteyen profesyonellerin, ilk olarak Filo Akademisi programına katılmaları ve program sonunda gerçekleşen sınavı başarı ile tamamlayarak diplomalarını alma şartı bulunuyor.