Türkiye İMSAD Haziran 2018 raporu açıklandı

Yılın ikinci çeyrek döneminde inşaat sektöründe mevcut işlerin sürdüğü ancak mevcut işler seviyesinin en yüksek sezon olmasına karşın beklentilerin altında gerçekleştiği belirtildi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) sektörün çatı kuruluşu olarak hazırladığı ‘Haziran 2018 Sektör Raporu’nu açıkladı. Raporda şu noktalara değinildi: Nisan ayında başlayan erken seçim süreci ile birlikte iktisadi faaliyetlerde yavaşlama ortaya çıktı. Yine aynı dönemde tüketiciler ile reel sektör şirketlerinin güven ve beklentileri de zayıfladı. Genel olarak görülen bu eğilim inşaat faaliyetlerinde de yaşandı.

İnşaat sektöründe ikinci çeyrekte yaşanan bu gelişmeler inşaat malzemeleri sanayisini de dört yönü ile etkiledi. Öncelikle ikinci çeyrekte inşaat malzemesi sanayicilerinin yurtiçinden aldıkları siparişlerde gerileme yaşandı. İkinci olarak maliyetlerde ve enflasyonda yaşanan sıçrama fiyatlamayı zorlaştırdı ve karlılıkları olumsuz etkiledi. Üçüncü unsur, ödeme ve tahsilatlarda yaşanan sıkıntıların artması ve barter eğiliminin güçlenmesi oldu. Son olarak uzayan satış vadeleri ve yükselen aylık faizler nakit akışlarını bozdu.



Sıkılaştırma politikaları inşaat faaliyetlerini sınırlandırabilir

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin tamamlanmasının ardından tüm iş dünyası gibi inşaat sektörü de önceliğin ekonomiye verilmesini bekliyor. Bu çerçevede uygulanacak yeni ekonomi politikalarının, sektörlerin geleceğini de şekillendireceği öngörülüyor.



Mevcut inşaat işleri seviyesi 3.6 puan geriledi

Mevcut inşaat işleri seviyesi Nisan ayındaki artışın ardından seçimlerin yarattığı belirsizlikler ile Mayıs ayında durağanlaştı, Haziran ayında ise bir önceki aya göre 3.6 puan geriledi. Bu gerilemede mali göstergelerdeki bozulmalar ile finansman olanaklarındaki sıkılaşma da etkili oldu. Mevcut işler seviyesindeki hareketlenmenin seçim sonrası gelişmelere bağlı olacağı öngörülüyor. Alınan yeni iş siparişleri, Nisan ayında bir önceki aya göre 1.5 puan yükseldikten sonra Mayıs ayında 2.2 puan, Haziran ayında ise 3.4 puan geriledi. Böylece seçim kararı alınmasının ardından yeni alınan işler endeksinde Nisan ayına göre 5.6 puan gerileme ortaya çıktı. Erken seçimin yarattığı belirsizlikler inşaat sektöründe yeni iş siparişlerini de olumsuz etkiledi.



Finansman sorunları Haziran ayında zirveye çıktı

Müteahhitler ve konut üreticileri için finansman sorunları ile talep yetersizliği, yeni inşaat işlerine başlanmasını en çok sınırlayan unsurlar olmaya devam etti. Finansman sorunu ve talep yetersizliği sorunları Haziran ayında zirve yaptı.



İnşaat ve gayrimenkul sektöründe döviz kredisi büyüklüğü endişe verici.

İnşaat sektöründe Şubat 2018 itibarıyla yurtiçi ve yurtdışında alınmış toplam 39.3 milyar dolar tutarında döviz kredisi stoku bulunuyor. Gayrimenkul sektöründe ise aynı tarih itibarıyla döviz kredisi stoku 12.59 milyar dolar. Her iki sektörün toplam 51.89 milyar dolara ulaşan döviz kredisi stoku, döviz kurlarındaki artış nedeniyle mali olarak endişe yaratıyor.

Her iki sektörün döviz kredilerinden oluşan toplam stokun 29.24 milyar doları yurtiçindeki bankalardan, 22.65 milyar doları ise yurtdışındaki bankalardan alınmış bulunuyor.



Marina Towers’da yaşam başlıyor

Sinpaş’ın sıra dışı fikirlerle donatılmış, Türkiye’nin en iddialı karma yaşam projelerinden Marina Ankara hızla yükselmeye devam ediyor. Projenin Eymir Gölü’ne bakan kulelerinde yaşam başlıyor. Sinpaş, Marina Ankara ile başkentlilere özlemini duyduğu marina yaşamını ve zengin sosyal donatıları sunarken “kazanırken kazandırma” hedefiyle şehrin merkezinde her gün değerlenen güzel bir yaşama sahip olma fırsatı oluşturuyor.

Sinpaş Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, Marina Towers da hayatın başlamasından mutluluk duyduklarını belirterek, “Ankara’nın ilk ve tek marinasının yer aldığı projemiz, sunduğu yaşamıyla başkentin yeni simgelerinden ve buluşma noktalarından biri olacak” dedi. Toplamda 2590 konutun yer aldığı Çankaya Oran’da yükselen Marina Ankara’da yer almak için hala fırsat var. Marina Ankara’da marina yaşamını sunmak için hemen teslim konut alternatiflerinin yanı sıra ileri dönemde teslim edilecek 1+1’den 4+1’e kadar farklı konut tipleri de yer alıyor. Projede son dönemde çok tercih edilen 1+1’lerin yerine çok amaçlı kullanımlarıyla fark yaratan buçuk odalı ekstra daireler yer alıyor.



Demir İnşaat’ta ‘evde fırsat dönemi’

İnşaat ve gayrimenkul sektöründe 34 yıllık köklü tecrübeyle örnekle gösterilen projelerin mimarı Demir İnşaat, Ulusal Kampanya’ya verdiği desteği, başlattığı “Evde fırsat dönemi” ile sürdürüyor. Faizlerin yükselişe geçmesi ve artan maliyetlere bağlı olarak konut fiyatlarında artış beklentisine karşılık şirket, yatırımcıları yüzde 20 indirim yüzde 0.98 faiz oranıyla ev sahibi yapmaya devam edecek. Başta Demir Country olmak üzere satışta olan tüm projelerde geçerli kampanya kapsamında; peşinat tutarının yüzde 5’i başlangıçta, yüzde 15’i ise teslimde ödenebilirken taksitler 120 aya kadar vade uygulanıyor.



Nidapark Seyrantepe’ye gold seviyesinde Leed Sertifikası

Bugüne kadar gerçekleştirdiği kaliteli ve nitelikli projelerle gayrimenkul sektörüne farklı bir bakış açısı getiren ve adından söz ettiren Tahincioğlu, emlak ve gayrimenkul sektörünün önemli sertifikalarından olan Leed Gold ödülüne layık görüldü. İçinde bulunduğumuz çevrenin daha sağlıklı ve yaşanabilir olmasını amaçlayan Leed sertifikasyon sistemi; sürdürülebilir araziler, su verimliliği, enerji ve atmosfer, malzeme ve kaynaklar, yerleşim ve ulaşım, iç mekan kalitesi, inovasyon ve bölgesel öncelik kredileri gibi bütünleştirici süreci kapsayan tasarım ölçütlerini esas alır.

Gerçekleştirdiği bütün konut ve nitelikli ofis projeleri büyük talep gören Tahincioğlu’nun, Nidapark Seyrantepe projesi, çevre ve kullanıcı dostu özellikleriyle ön plana çıkıyor. 2017 yılında yaşamın başladığı proje 28 katlı iki bloktan oluşup, projede yer alan 368 dairenin büyüklükleri 79-324 metrekare arasında değişiyor. Nidapark Seyrantepe’de, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 seçenekleri bulunuyor.



İstanbul’un hızlı gelişen bölgelerinden Seyrantepe’de yer alan projede, 2800 metrekare alanın ayrıldığı sosyal tesisler özenle düşünülerek, her yaşa hitap edecek şekilde tasarlandı.