Türkiye sanayisinin kalbi Kocaeli

Kocaeli, İstanbul’a yakınlığı, doğal limanı (İzmit Körfezi), orman varlığı, kara, deniz ve demiryolu ulaşımında sağladığı ciddi avantajlarıyla önemli bir cazibe merkezi. İlde 12’si faal olmak üzere toplam 13 Organize Sanayi Bölgesi, 4 teknoloji geliştirme merkezi ve teknopark, 2 serbest bölge ve 2 üniversite bulunuyor. Türkiye imalat sanayi tüketim mallarının yüzde 2.82’sini, ara mallarının yüzde 22.3’ünü ve yatırım mallarının yüzde 10.23’ünü Kocaeli üretiyor. İmalat sanayi açısından ülke içindeki payı yüzde 13, dış ticaretteki payı ise yüzde 15. Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 11’i Kocaeli’den gerçekleşiyor. Kocaeli, Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşunun 94’üne evsahipliği yapıyor. Türkiye’deki toplam kimya sanayi üretiminin yüzde 27’sini, otomotiv ana sanayi üretiminin yaklaşık yüzde 40’ını Kocaeli üretiyor. Ulaşım, lojistik ve bilişim Kocaeli’de yükselen sektörler olurken kimya, otomotiv ana ve yan sanayi ile ana metal sanayi özel sektör alanında yatırımların hız kazandığı alanlar. Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, “Bu özellikleri dikkate alındığında Kocaeli ilini Türkiye sanayisinin kalbi olarak niteleyebiliriz” diyor.



Kocaeli’de birçok ulusal projenin yapımı devam ediyor:

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyol Projesi kapsamında yapımına devam edilen İzmit Körfez Geçiş Köprüsü’nün 2016 yılında hizmete girmesi bekleniyor. Hizmete girmiş İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi, Köseköy Lojistik Merkezi Projesi ve Derince Limanı’nın özelleştirilmesi Kocaeli’nin lojistik merkezi olma konumunu daha da güçlendirecek. İstanbul’un doğu yönünde trafik yoğunluğunu azaltarak, Anadolu’ya bağlantısını oldukça güçlendirecek, Kocaeli’de Gebze-Akmeşe hattından Sakarya Akyazı’ya bağlanacak Kuzey Marmara Otoyol Projesi çalışmaları devam ediyor.



Uluslararası anlamda vizyon proje olarak kentte kurulan Bilişim Vadisi 2016 yılı içerisinde hayat bulacak. Bilişim Vadisi, Kocaeli ili sınırlarında Dilovası ve Gebze ilçelerinin sınır olduğu, önemli yol kavşaklarının ortasında deniz, hava ve kara yollarına yakın olan Muallimköy mevkiinde kuruldu. Bilişim Vadisi, toplamda 3 milyon metrekare üzerine kurulan, 100 bin Ar-Ge personelinin istihdam edileceği ve 5 etapta tamamlanacak bir bilişim kampüsü. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, projeyle dünyaya yazılım üreten bir merkezin ilde olmasının Kocaeli’nin ülke katmadeğerine sağladığı değeri daha da artıracağını söylüyor.



Yerli otomobil Kocaeli’de üretilecek:

Kocaeli’de hayata geçecek bir diğer önemli proje; yerli otomobil. Yerli otomobilin prototip çalışmaları TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından tamamlanmış, Ar-Ge çalışmaları devam ediyor.



23 milyar TL yatırıma evsahipliği yapan il: Ekonomi Bakanlığı’nın 2009’dan günümüze yayınladığı verilere göre; ülke genelinde yaklaşık 413 milyar TL bir yatırım gerçekleşmiş ve Kocaeli tek başına yaklaşık 23 milyar TL yatırıma evsahipliği yapmış. Bu yatırımlar aracılığıyla yaklaşık 35 bin kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.



Ulaşım avantajları:

Kocaeli’nin şehir merkezi İzmit’in İstanbul’a uzaklığı 85 km. İstanbul’un batı yakasında bulunan uluslararası İstanbul Atatürk Havalimanı ve doğusunda faaliyet gösteren hemen yakınındaki Sabiha Gökçen Havalimanı ile dünyaya açılan Kocaeli, Ankara’ya da TEM Otoyolu ile bağlı. Ayrıca Kocaeli, İstanbul’u Ankara’ya bağlayan demiryolu hattı üzerinde yeralıyor. İzmit Körfezi 35 adet limanıyla Türkiye’nin en büyük liman bölgesi özelliğini taşıyor. Türkiye liman trafiğinin dörtte biri İzmit Körfezi’nde gerçekleşiyor. Derince Limanı özelleştirmesi, Belde A.Ş. ve Dubai Port gibi dev yatırımlar ile birlikte konteyner kapasitesi 2020 yılına kadar yaklaşık iki katına çıkacak.



Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla yaratılan fark:

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli’nin önemli bilgi üreten aktörleri Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve TÜBİTAK’ın tam işbirliği ve koordinasyon içerisinde sanayiciyle ortak projeler üretmesinin kente avantaj sağladığını anlatıyor. Güzeloğlu, Gebze Teknik Üniversitesi’nin de özel bir misyonla 2014 yılı Kasım ayında kurulduğundan sözediyor.



Özellikle Bilişim Vadisi’nin kuruluş sürecinde Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi’nin rolünün büyük olduğunu ifade ediyor. 2015 yılı Kasım ayı itibariyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş 30 özel sektör Ar-Ge merkezinin Kocaeli’de bulunduğunu belirten Vali Güzeloğlu, “11 otomotiv ana ve yan sanayi ve 5 kimya sanayi Ar-Ge merkezi sektörel anlamda öncü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında yine TÜBİTAK MAM, Kocaeli Üniversitesi Teknopark, TÜBİTAK Marmara Teknokent ve GOSB Teknopark gibi kamu ve özel sektör yapıları da bu açıdan ne kadar güçlü olduğumuzun ayrı bir göstergesidir. Kocaeli’nin vizyonu bu açıdan çok nettir. 2023 Türkiye hedeflerine ulaşmak için uluslararası katmadeğeri üreten kent olmak en önemli hedefimizdir” diyor.





Sanayide doğal

kümelenme



Vali Güzeloğlu, Kocaeli’de sanayinin doğal bir kümelenme gösterdiğine değiniyor: “Taşıt Araçları OSB, Makine OSB, Kömürcüler OSB, İMES OSB ve Kimyacılar OSB gibi yapılar özellikle aynı sektörden oyuncuların biraraya geldiği yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yapılar içerisinde ortak test merkezleri, enerji temini ve lojistik merkezleri gibi yapılar halihazırda kurulmuştur. Bu yaklaşımlar kümelenme çalışmalarının ülkemiz için de öncü adımları olarak kabul edilebilir.”





Sanayinin nitelikli

eleman sorununa

OSB’lerde çözüm



Vali Güzeloğlu, özellikle OSB içinde sanayicilerin istediği nitelikte elemanların yetiştirilebilmesi adına bizzat sanayiciler tarafından yönetilen meslek liseleri yapılmaya başlandığını anlatıyor: “Bunun en güzel örneği 2015-2016 yılı içerisinde eğitim vermeye başlayan Kocaeli Kartepe Arslanbey OSB içerisinde bulunan ve Kocaeli Ticaret Odamız’ın işlettiği Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’dir. Tüm bu çalışmalarda hedefimiz 2023 hedeflerine yürüyen ülkemizde üretim yapan sanayicimizin her anlamda önünü açarak bu hedeflere ulaşma yolunda kamu özel sektör işbirliğinin tesis edilmesidir.”





Kocaeli’de yeralan OSB’ler ise şöyle:





- Gebze Organize Sanayi

Bölgesi (GOSB)



- TOSB Otomotiv Yan Sanayi

İhtisas Organize Sanayi

Bölgesi (TOSB)



- Gebze Plastikçiler Organize

Sanayi Bölgesi (GEPOSB)



- Gebze Güzeller Organize

Sanayi Bölgesi



- İMES OSB (Kocaeli Gebze

VI. (İMES) Makina İhtisas

Organize Sanayi Bölgesi)



- Makine İhtisas Organize

Sanayi Bölgesi



- GEBKİM (Kocaeli-Gebze

V (Kimya) İhtisas Organize

Sanayi Bölgesi)



- Kocaeli Dilovası

Organize Sanayi Bölgesi



- Kocaeli Arslanbey Organize

Sanayi Bölgesi (AOSB)



- Asım Kibar Organize

Sanayi Bölgesi



- Kocaeli Gebze Kömürcüler

OSB (GKOSB)



- Kocaeli Alikahya Organize

Sanayi Bölgesi



- Kandıra Gıda İhtisas

Organize Sanayi Bölgesi





AYHAN ZEYTİNOĞLU



Kocaeli Sanayi Odası (KSO)

Yönetim Kurulu Başkanı





Kocaeli’den 2015 yılında dış ticarete yüzde 17 katkı



Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan 2015 yılı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Türkiye’nin 2013’te 403.4, 2014’te ise 399.7 milyar dolar olan dış ticaret hacminin 2015’te 351.1 milyar dolara gerilediğini, bu süreçte ithalatın 251.6 milyar dolardan, 2015 sonunda 207.2 milyar dolara gerilediğini, ihracatın ise 151.8 milyar dolardan 143.9 milyar dolara düştüğünü ifade ediyor.



Dış ticaretteki gerilemenin cari açığa olumlu yansıdığını kaydeden Zeytinoğlu, “Dış ticaret açığı 99.8 milyar dolardan, yaklaşık 37 milyar dolarlık düşüşle 63.3 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığındaki bu gerilemenin olumlu yansımalarını cari açıkta gördük. 2015 yılı cari açığını 33 milyar dolar civarında kapatabileceğimizi tahmin ediyoruz” diyor.



Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli dış ticaret verilerinden de sözederek, ilin ülke ekonomisine sunduğu katkı hakkında bilgi veriyor: “İlimizden yapılan ihracat yüzde 11.6 azalarak 16.9 milyar dolar ve ithalat ise yüzde 13.3 gerileyerek 429 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2015 yılında Kocaeli’nin dış ticarete verdiği katkı yüzde 17 oldu.”





MURAT ÖZDAĞ



Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı







“Türkiye’de piyasada

hareketlenme umudu”



Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özdağ, dünya ekonomisinin 2016 yılında, gelişmiş ülke ekonomilerindeki toparlanmanın süreceği beklentisiyle birlikte yüzde 3 büyüyeceğinin öngörüldüğünü belirterek, “Gelişmiş ülkelerde büyümenin yüzde 2’den yüzde 2.2’ye çıkması tahmin ediliyor. ABD’de yüzde 2.8, Avrupa Birliği yüzde 1.9 büyüme beklentisi içinde. Gelişen ülkelerde ise büyümenin yüzde 4’ten yüzde 4.5’e yükseleceği tahmin ediliyor. Dünya mal ticaretinin ise 2016 yılında miktarsal olarak yüzde 3.9 genişlemesi beklenirken emtia ve mal fiyatlarındaki gerilemenin süreceği beklentisi çerçevesinde değer bazında yüzde 1.5 ile 2 arasında daralacağı öngörülüyor” diyor.



2016 yılında dünya ekonomisinde FED’in faiz politikası ve faiz artışları, Çin ekonomisinde büyüme seviyesi ile petrol ve emtia fiyatlarının seviyesinin temel belirleyiciler olacağını kaydeden Özdağ, petrol ve emtia fiyatlarının 2016 yılında da zayıf ve düşük kalmaya devam edeceğini, bu bağlamda doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasının beklendiğini dile getiriyor.



Murat Özdağ, şu değerlendirmeyi yapıyor: “Dünya ekonomisinde bunlar gerçekleşirken Türkiye’de; 2015 yılı artan jeopolitik riskler nedeniyle ihracat hacmi baskı altında kaldığı fakat AB ülkelerindeki toparlanma sayesinde bu etkinin sınırlandığı bir yıl olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde enerji fiyatlarının aşağı yönlü hareketi ithalatın önemli ölçüde gerilemesine neden olmuş ve dış ticaret açığının iyileşmesine büyük katkı sağlamıştır. 2016 yılında, AB ülkelerindeki öngörülen toparlanmanın ihracatımız üzerindeki olumlu etkisinin jeopolitik risklerin negatif etkisini dengeleyebileceği bir yıl olacaktır. Enerji fiyatlarındaki zayıf görünümün sürmesini bekliyor ve iç talep koşullarının ılımlı seyrini devam ettirmesi halinde, dış denge göstergelerindeki olumlu görünümün süreceği tahmin edilmektedir.



2016 yılında küresel ekonomide büyümenin toparlanması, Türkiye’de ise ekonomiyi ve reformları önceliğine alan bir hükümetin kurulması ile özel sektör yatırımlarında hissedilir bir artış olmasını bekliyoruz. Türkiye’de yönetim sisteminde değişikliği içeren bir Anayasa referandumunun hızlı bir şekilde oluşturulmaya başlamasıyla piyasada hareketlenme oluşacaktır.”





GOSB’da Tehlikeli, Tehlikesiz, Ambalaj Atık Beyan Sistemleri Toplantısı

GOSB’da Tehlikeli, Tehlikesiz, Ambalaj Atık Beyan Sistemleri Toplantısı

GOSB’da (Gebze Organize Sanayi Bölgesi) Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliğiyle “Tehlikeli, Tehlikesiz ve Ambalaj Atık Beyan Sistemleri Bilgilendirme” toplantısı yapıldı. Katılımcıların etkin bir biçimde yönetime destek vermesinin sağlanması, ihtiyaçlara ait rasyonel çözümlerin birlikte belirlenmesi amacıyla kurulan “GOSB Çalışma Takımları”ndan Çevre Çalışma Takımı 8. Etkinliğini 19 Şubat’ta gerçekleştirdi. Katılımcıların Çevre Kanunu ve Yönetmelikleri kapsamında Şubat ve Mart aylarında bildirimde bulunmaları gereken tehlikeli, tehlikesiz ve ambalaj atıkları hakkında bilgi verilmesi amacıyla GOSB Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilisi Kübra Kızıltuğ Seymen tarafından konuyla ilgili detaylı sunum yapıldı. Sunumun ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri Banu Saygın Çeliker ve Nursoy Yılmaz katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.





TOSB, eğitime önem veriyor

TOSB, eğitime önem veriyor

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB)-Kocaeli İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü işbirliğiyle TOSB Bölge Müdürlüğü, Seminer Salonu’nda “Tehlikeli, Tehlikesiz Atıklar ve Ambalaj Atıkları Beyan Sistemleri Bilgilendirme Eğitimi”, 16 firmanın temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Bilgilendirme toplantısında; Atık Yönetimi Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kapsamlarındaki yükümlülüklerle tehlikeli, tehlikesiz atıklar ve ambalaj atıkları beyan sistemleriyle ilgili sunum yapılarak katılımcılar bilgilendirildi. Bilgilendirme toplantısı sonunda katılımcılardan gelen sorular cevaplanarak eğitim sonlandırıldı.



TOSB-GTÜ İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, TOSB Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda başladı. TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, katılımcı sayısından oldukça memnun olduklarına değinerek, gelecek dönemlerde yeni programlar açılabileceği müjdesini verdi. Gebze Teknik Üniversitesi’nden Prof.Dr. Nihat Kaya da bu işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarılı bir eğitim yılı olması temennilerini iletti. TOSB-GTÜ işbirliğiyle düzenlenen İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 3 dönem sürecek, eğitimler TOSB Bölge Müdürlüğü Eğitim Salonu’nda yapılacak.





Gebze Güzeller OSB’de yüzde 100 üretime Gebze Güzeller OSB’de yüzde 100 üretime

2 yıl içinde geçilecek



Sanayi yoğun Kocaeli’nin örnek sanayi alanından biri olan Gebze Güzeller OSB, bin 350 dönüm arazi üzerine kurulu. Bölgede faaliyet halinde 70 firma bulunuyor. OSB’de 1 tane ruhsatsız arsalarının olmadığını kaydeden Adem Ceylan, “Tüm parsellerin ruhsatı verilmiş durumda. Bölgede inşaatları devam eden yatırımcılarımız var. İstihdam 7 bine ulaştı. En fazla 2 yıl içinde tüm tesislerin faaliyete geçmesiyle istihdam 10 bin kişiyi bulacaktır” diyor. Bölge’nin altyapı ve üst yapısı tamamlanmış. Ceylan, bundan sonra sanayicilerinin maliyetini düşürecek çalışmalara ve işbirliklerine yoğunlaşacaklarını ifade ediyor: “Bölgemiz bünyesinde kadınların istihdamına katkı sağlamak gayesiyle projelendirilen kreş projesi tamamlandı.1200 metrekare kapalı alana sahip kreşte 2-5 yaş grubu çocuklar eğitim almaya başladı. 1.5 milyon TL’ye mal olan kreşte 7 sınıf yeralıyor. Bölgemiz bünyesinde yeralan 70 dükkanlı küçük sanayi alanı yüzde 100 doluluğa ulaştı. Bünyesinde barındırdığı tornacı, galvanizci, sağlık birimi gibi yapılar sanayicilerimize önemli bir fiyat avantajı sağladı. Bölgemiz’de ayrıca sanayicilerin olmazsa olmazı lojistik ihtiyacının düzenli bir şekilde sağlanması için TIR Park’ı da faaliyet gösteriyor.



‘Yap işlet devret’ modeliyle kurulan arıtma tesisimiz, OSB’deki 80 fabrikanın atık sularının arıtılmasını sağlıyor. Biyolojik ve kimyasal arıtmadan oluşan tesiste anaerobik çamur çürütücü bölümü de bulunuyor. Çamur çürütücüden biogaz elde ediliyor. Yaklaşık 2 milyon TL’yi bulan bir yatırımla hayata geçirdik ve arıtma daha sonra OSB’nin mülkü olarak kalacak.”





Makine İhtisas OSB’de ATEX Semineri

Makine İhtisas OSB’de ATEX Semineri

Makine İhtisas OSB ve ve GEBKİM OSB’de mevcut tesislerin teknik sorumlularının katılımıyla ATEX ortamlar, ATEX mevzuatı (özellikle yeni direktif ve yönetmeliklerin getireceği değişiklikler) ve korunma tedbirlerinin anlatıldığı bir seminer gerçekleştirildi.



Bölge’den yapılan açıklamaya göre; Makine İhtisas OSB’de mevcut tesislerin emniyetinin azami seviyede sağlanması maksadıyla ve bu seminerin devamı niteliğinde “Patlamadan Korunma Dokumanı” eğitiminin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Patlayıcı ortam oluşturabilecek her türlü gaz ve toz ortamının oluşumunun ölçülmesi, engellenmesi ve tedbirlerin alınması noktasında İSG uzmanı gibi teknik personelin katılmasının elzem olduğu sertifika programının taleplerin alınması ile en yakın zamanda gerçekleştirilecek.







Arslanbey OSB’nin markası tescilli

Arslanbey OSB’nin markası tescilli

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 211 sicil numarası ile tescil edilerek 9 Nisan 2003 tarihinde tüzel kişiliğini kazanan Kocaeli-Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi, sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerini belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amaçlarına hizmet ediyor. Karma nitelikli Arslanbey OSB 141 hektar alana sahip. OSB’de yeralan firmalar şu konularda faaliyet gösteriyor: “Ağaç ürünleri değerlendirme, lastik, kalıp, su yalıtım membranı, metal, otomotiv yedek parça, galvaniz ve boyalı saç, döküm pipet, alüminyum döküm.”





Kocaeli Dilovası Organize Sanayi Bölgesi,

Kocaeli Dilovası Organize Sanayi Bölgesi,

Bölgedeki çarpık yapılaşmanın önlenmesi, sanayi kuruluşları arasındaki koordinasyonun sağlanması, 4562 Sayılı Organize Sanayi Kanunu'nun sanayiciye sunduğu imkanlardan faydalanılması ve çevresel olumsuzlukların asgariye indirilmesi amacıyla, 90’lı yılların başında Dilovası Bölgesi’nin Organize Sanayi Bölgesi'ne dönüştürülmesi çalışmalarına Dilovası Sanayicileri Vakfı (DİSAV) öncülüğünde başlanmış. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nin (DOSB) tüzel kişiliği, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 22.05.2002 tarih ve 204 sicil numarası ile onaylanmış. Bölge Müdürlüğü, 15 Ağustos 2002 tarihinde kuruluşunu tamamlayarak faaliyete geçmiş.



Dilovası Organize Sanayi Bölgesi yaklaşık 822 hektarlık sanayi alanını kapsıyor. Bölge, kuzey ve doğudan D-100 Karayolu ve Çerkeşli Köyü mevkiinde orman sahasıyla, batısında TEM bağlantısı, demiryolu taşımacılığına uygun bağlantıları, özellikle bölge sınırlarında bulunan kuru ve sıvı yük tahmil ve tahliyesine uygun yüksek liman kapasitesiyle yatırımcılar için cazip bir OSB.





Asım Kibar OSB Asım Kibar OSB

firması İSO 500

listesinde



Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi, ‘Kuruluş Protokolü’nün 10.05.2004 tarihinde onaylanmasıyla 221 sicil numarasını alarak Bakanlık Sicil Defteri' ne işlenmiş ve Karma Organize Sanayi Bölgesi olarak tüzel kişilik özelliğini kazanmış. AKOSB Tüzel Kişiliği, Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (yüzde 6) ve Kocaeli Asım Kibar OSB Sanayicileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iştirakiyle oluşmuş (yüzde 94). Bölgenin tamamında kamulaştırma işlemleri tamamlanmış ve 1/1000 ve 1/5000 imar planları Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiş.



200 hektar büyüklüğündeki Bölge’de, 2013 yılı Ocak ayından itibaren işletmelerin elektrik, su ve doğal gaz ihtiyaçları OSB tarafından karşılanıyor. Atıksu Arıtma Tesisi 2015 yılı Mart itibariyle faaliyete geçmiş.





GKOSB’ye Çevreci

Tesis Ödülü



Kocaeli Gebze Kömürcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından Çevreci Tesis Ödülü’ne layık görüldü.



Törene, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Bursa Belediye Başkanı ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Recep Altepe, Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Erdem Saker, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran, OSB Müdürleri, firma temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.



Kömürcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yıldırım, Kocaeli Gebze Kömürcüler İhtisas OSB’nin; toplam 79.4 hektar alan üzerine kurulu olduğunu dile getiriyor: “Türkiye genelinde en kısa sürede yüzde 100 doluluk oranı ile faaliyete geçen OSB’ler arasında yeralan GKOSB’miz, kömür eleme, paketleme, depolama ve briket tesisleri olarak faaliyet gösteren tek ve örnek bir ihtisas OSB’dir. GKOSB’de 22 adet sanayi parselinde toplam 15 firma faaliyet göstermekte, 400 kişi istihdam edilmektedir. Mevsimsel değişikliklere göre farklılıklar göstermekle birlikte yıllık ortalama 1.5-2 milyon ton ithal kömür eleme paketleme işlemi yapılmaktadır.”





Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi

Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi

Kocaeli Alikahya OSB'nin tüzel kişiliği 5 Kasım 2004 tarihinde 224 sicil numarası ile tescil edilmiş, sınırları ise 2006 yılında kesinleşmiştir. 1.200 dönüm alana sahip OSB'nin yaklaşık 800 dönümden oluşan 1. etabının jeolojik-jeoteknik etütleri ve plan çalışmaları yapılmış, altyapı çalışmaları sürdürülüyor. 2. etabın ise kamulaştırma işlemleri yürütülüyor. Kocaeli Alikahya OSB, Alikahya Beldesi'nin Çadır Ağaç Tepe mevkiinde yeralıyor. Güneyinde Asım Kibar OSB, batısında İzaydaş bulunan Alikahya OSB, Alikahya Beldesi'nin merkezine 2.5 km, İzmit merkeze 8 km, TEM Otoyolu’na 2.5 km ve E5'e 3 km mesafede.





Kandıra Gıda İhtisas OSB, yatırımcı bekliyor

Kandıra Gıda İhtisas OSB, yatırımcı bekliyor

Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (Kandıra-GİOSB) yeri, ilk defa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 14.05.2007 tarih ve 376 sayılı kararı ile onaylanan 1/50.000 ölçekli Kocaeli Çevre Düzeni Planı’nda gösterilmiş. 2008 yılı sonuna kadar hiçbir sanayicinin talip olmadığı alanın Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olması için Kocaeli Valiliği’ne ilk müracaat, işadamları tarafından 26.12.2008 tarihinde yapılmış ve aynı işadamları tarafından 07.04.2009 tarihinde Proje Koordinatörü Hamit Eroğlu görevlendirilerek projenin hayata geçirilmesi çalışmaları başlatılmış. İzmit Körfezi’nin kuzeyinde Karadeniz sahilinde yeralan Kandıra, İzmit’ e 45 km uzaklıkta. Doğusunda Sakarya, güneyinde merkez ilçe İzmit, batısında İstanbul ile komşu,kuzeyinde Karadeniz ile çevrili.