Türkiye ve Güney Kore müteahhitleri güçlerini birleştiriyor

TMB Başkanı Mithat Yenigün, çeşitli projelerde ortak çalışma tecrübesine sahip olan iki ülke müteahhitlik firmalarının,

imzalanan mutabakat zaptıyla

ilişkilerde ivme yaratacak yeni bir döneme adım attığını kaydetti.



CAK Başkanı Joo Hyun Yoo ise Kore ve Türk müteahhitlik firmalarının işbirliğine büyük önem verdiklerini ve bu işbirliğinin uluslararası pazarda her iki ülkenin sahip olduğu güçlü konumu kuvvetlendireceğini belirtti.



Türk inşaat sektörünün önde gelen firmalarını temsil eden Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Güney Kore Müteahhitler Birliği (CAK) ile önemli bir işbirliği mutabakat zaptına imza attı. TMB ve CAK üyesi firmaların özellikle üçüncü ülkelerde ortaklığını daha ileriye taşıyacak mutabakat zaptı, TMB Başkanı Mithat Yenigün ve CAK Başkanı Joo Hyun Yoo tarafından imzalandı. İstanbul’da düzenlenen imza törenine, iki birlik heyetlerinin yanı sıra Güney Kore Büyükelçisi Hong Ghi Choi de katıldı.



Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, “Türkiye ve Güney Kore inşaat sektörünün önde gelen firmalarını temsil eden birlikler olarak; imzaladığımız mutabakat zaptı ile önemli bir işbirliği sürecine adım atmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi. İşbirliği mutabakat zaptı ile iki ülke arasındaki mevcut ortaklığa güçlü bir ivme kazandırılacağını kaydeden Yenigün, “Bugüne kadar Güney Kore’yle Türkiye 2011-2018 arasında yaklaşık 25 milyar dolarlık ortak proje üstlenmiştir. Bu protokol çerçevesinde işbirliğimiz artacak, üye firmalarımız birbirlerinin faaliyetlerini daha yakından takip edebilecek, finansal ve teknolojik kapasitelerini birleştirme imkanlarını değerlendirebilecek, üçüncü ülkelerde ortak hareket etme ve pazar paylarını artırma olanağı bulacaktır” diye konuştu.



Mithat Yenigün, şöyle devam etti: “Ortaklığımız Sahra Altı Afrika başta olmak üzere, Orta Doğu ve Avrasya ülkeleri ile Hindistan gibi pek çok pazarda yeni projeler yaratmamıza olanak sağlayacaktır. Bu süreçte gerek Türk Eximbank, gerek Kore Eximbank’ın da değerli desteklerinin önemine bu vesileyle dikkat çekmek istiyorum. Türk müteahhitleri, yurtdışında bu yıl Ağustos sonu itibariyle 11 milyar dolarlık yeni iş tutarına ulaştı. Artış eğilimindeki enerji fiyatları ve hedef pazarlardaki fırsatların etkisiyle yıllık iş tutarımızın bu yılın sonunda yeniden 20 milyar dolar düzeyine çıkmasını bekliyoruz.”





Joo Hyun Yoo: “İşbirliğimiz,

uluslararası pazardaki güçlü

konumumuzu kuvvetlendirecektir”



Güney Kore Müteahhitler Birliği (CAK) Başkanı Joo Hyun Yoo, “Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye bugüne kadar önemli bir büyüme kaydetti. Bugün büyük potansiyel taşıyan bir ülke konumuna geldi. Özellikle inşaat sanayinde küresel bir güç haline geldi” dedi. Yoo, üyeleri ile Türk müteahhitleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin her iki ülkenin küresel inşaat pazarındaki konumunu güçlendirdiğini vurguladı. Güney Kore Büyükelçisi Hong-Ghi Choi, “İki ülke olarak 60 yıldır devam eden diplomatik ilişkilerimiz çerçevesinde ortaklığımız savunma sanayi başta olmak üzere siyasi, ekonomik ve kültürel boyutta önemli bir derinlik kazanmıştır. Uzun yıllara varan dostluğa sahip iki ülkenin inşaat sektörünün önemli temsilcilerini bir araya getiren ve mevcut işbirliğini daha üst düzeylere taşıyacak olan bu ortaklık, Türkiye ve Güney Kore’nin refahına da büyük katkıda bulunacaktır” diye konuştu.





Çukurova Balkon’dan Çukurova Balkon’dan

kampanya



SON Grup bünyesindeki Çukurova Gayrimenkul, İstanbul Kartal’da konumlanan projesi Çukurova Balkon’da özel bir kampanya başlattı. Kısa süre için geçerli olacak konut almayı kolaylaştıran kampanya kapsamında; yüzde 10 peşinat ve banka kredisiz 120 aya kadar 0.98 faiz oranıyla iskanı alınmış, 24 ayda tapusu verilebilen, hemen teslim konut sahibi olmak mümkün. Bu kampanya ile Çukurova Balkon’dan peşinat ve 120 ayda aylık taksitle daire alınabiliyor.



Kartal Adliye Sarayı, Maltepe Park AVM ve Piazza AVM’ye 1.5 kilometre, Kartal metrosu, Anatolium AVM ve İKEA’ya 600 metre, Aydos Ormanı yürüyüş parkuruna 2 dakika mesafede konumlanan Çukurova Balkon, merkezi konumu sayesinde kolay ulaşım imkanı sağladığı gibi aynı zamanda şehrin gürültüsü ve trafiğinden uzak, ormanın yanı başında oksijen deposu gibi bir bölgede eşsiz manzara sunuyor.





Elite Concept’ten bol seçenekler

Elite Concept’ten bol seçenekler

Şua İnşaat, Kadıköy Fikirtepe’de konumlanan hemen teslim projesi Elite Concept’te bol seçenekli yeni bir kampanya başlattı. “Türkiye İçin Kazanç Vakti” kampanyasına destek olarak yüzde 10 indirim, yüzde 10 peşinat ve şirket bünyesinde 120 ay 0.98 faiz imkanı sağlayan Şua İnşaat, aynı zamanda 60 ay 0 faiz fırsatı da sunuyor. Kişiye özel ödeme planı alternatifleri de bulunuyor. Fikirtepe’nin teslime hazır sayılı projeleri arasında yer alan Elite Concept, 24 katlı 3 blokta 1+1’den 4+1’e kadar çeşitli büyüklük ve özellikte 785 konut, 26 ticari ünite ve sosyal yaşam alanlarından oluşuyor.



Kara, deniz, hava yolu ve raylı sistem gibi pek çok farklı ulaşım alternatifinin kesişim noktasında yükselen Elite Concept; eğlence, kültür, alışveriş, yatırım ve hayatın tam merkezinde yer alan Kadıköy Fikirtepe’nin en merkezi lokasyonunda bulunuyor. Yakın zamanda düzenli ve yenilikçi şehircilik anlayışı ile İstanbul'un en seçkin semtlerinden biri olmaya aday Fikirtepe, yüksek prim potansiyeli ile yerli ve yabancı yatırımcıların gözdesi konumunda.





AND Pastel de kampanyaya

destek verdi



AND Gayrimenkul, Emlak Konut öncülüğünde, KONUTDER, İNDER gibi sektörel derneklerin desteğiyle başlayan ‘’Türkiye İçin Kazanç Vakti’’ kampanyasına GYODER üyesi olarak destek veriyor.



Kampanya kapsamında AND Pastel’de şirket bünyesinde yüzde 0.98 faiz oranı ile 120 ay vadelendirme, yüzde 10 peşinat ve yüzde 10 indirim uygulanıyor. Sınırlı sayıda daire için 31 Ekim 2018’e kadar devam edecek kampanyada ev sahibi olmak isteyenlere aynı zamanda döviz ya da altınlarını peşinata çevirme ve bir yıl boyunca paralarının getirisini garantiye alma imkanı sunuluyor. AND Gayrimenkul, Emlak Konut kampanyasındaki avantajların dışında müşterilerinin satın alacakları evleri ve yaşamı test edebilmelerine imkan sağlayan yeni bir iş modelini de hayata geçiriyor. ‘‘Yaşamı Deneyimle’’ adı verilen bu model altında ev sahibi olmak isteyenlerin birikimlerini değerlendirebilecekleri ve yatırımlarını garanti altına alabilecekleri 2 farklı kampanya bulunuyor.