‘Yerli ve milli’ üretimin merkez üsleri: Teknoparklar

Çünkü Teknoparklar, yalnızca bina/ofis sağlayan yapılar değil, teknolojinin gelişmesi, pazarlanması, sahaya sunulması gibi tüm aşamalarda girişimcilere, teknoloji şirketlerine destek veriyor. Kalkınmanın yolu da buralardan geçiyor.

Teknopark fikri ilk olarak 1950 yılında Stanford Üniversitesi’nin öncülüğünde yaptıkları araştırmaları ticarileştirmek isteyen bir grup araştırmacının çabalarıyla Amerika’da (ABD) günümüz adıyla Silikon Vadisi bünyesinde ortaya çıktı. Bunu 1960'larda Avrupa'daki Sophia Antipolis (Fransa) ve 1970'lerin başında Asya'daki Tsukuba Bilim Şehri (Japonya) izledi. Bu üçlü, dünyanın en eski ve en tanınmış bilim parklarını temsil ediyor. Bugün dünyada 500’ün üzerinde teknopark yer alırken sayıları sürekli olarak artıyor.

Teknoparklar, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de en önemli gündem maddelerinden biri. Türkiye’de teknokent kurma düşüncesi 1990’ların başında gündeme geldi ve teknokentlerin ilk adımı olarak TEKMER’ler (Teknoloji Merkezleri) kuruldu.

Teknokentlere yasal zemini ise 2001 yılında kabul edilen 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu oluşturdu. Firmaların teknoloji tabanlı büyümesinde teknoparkların etkisi büyük. Teknoparklar, sanayileşmeye katkı sağlarken özellikle durağanlaşmış bölgelerde ekonominin yeniden canlandırılmasında da etkili rol oynuyor.

Türkiye'de bugün ilan edilen (Ağustos 2018 itibariyle) 81 Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin (TGB) 57’si faaliyetlerini aktif olarak sürdürürken şimdiye kadar biten proje sayısı 28 bin 983, üzerinde çalışılan proje sayısı ise 8 bin 387’ye ulaşmış durumda.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk İnaltekin, “Teknoparklar; sanayici, akademisyen, araştırmacı ve girişimcilerin Ar-Ge ve inovasyon üretim sürecin de yaptığı katkı, sağladığı ekonomik avantajlar, bilim desteği ve hatta nitelikli insan gücü potansiyeliyle Türkiye’nin her şeyden önce orta düzeydeki milli gelir sarmalından çıkarak daha yüksek milli gelir noktasına ulaşmasını sağlamaktadır” diyor.

Yerli ve milli üretimin kaldıracı: Teknoparklar

Teknoparklar Türkiye’de ‘’Yerli ve Milli’’ üretimin tam merkezinde duruyor. Çünkü teknoparklar, yalnızca bina/ofis sağlayan yapılar değil, bu teknolojinin gelişmesi, pazarlanması, sahaya sunulması gibi tüm aşamalarda girişimcilere, teknoloji şirketlerine destek veriyor. Teknoparklar iş fikirlerinin olgunlaşması ve doğru yola ilerlemesi anlamında gerekli yönlendirmeleri yapan yapılar olduğu için yerli ve milli ürün üretme ve geliştirme anlamında çok önemli yere sahip. İnaltekin, konuya ilişkin görüşünü şöyle açıklıyor: “Yerli ve milli imkanlarla özellikle iletişim sisteminin tamamının yazılım ve teknoloji olarak ülkemizde üretilmesi gerekmektedir. Teknoparkların en önemli çalışma alanları arasında savunma, yazılım, nanoteknoloji, sağlık, finans gibi sektörler bulunmaktadır, bu alanlarda teknoparklar milli güvenliğe hizmet eden yapısı ile önemli bir yere sahiptir. Ayrıca bu gibi üretim sektörlerinde gerçekleşen patent, lisans sayısı ve bunlara bağlı ticari buluşların birçoğunda teknoparkların imzası vardır.”

Türkiye’de aktif teknopark çalışmalarının henüz 17. yılında olduğunu hatırlatan İnaltekin, çıktıların ticarileştirilmesi, buna ilişkin sonuçların değerlendirilmesi ve bundan dolayı bir başarının görülmesine istinaden insanların daha fazla ilgi göstermesinin yeni yeni ortaya çıktığını kaydediyor. İnaltekin, yerli ve milli üretim stratejisinin bu ilgiye büyük etki sağladığını kaydediyor: “Bu tip söylemler arttıkça farkındalık artacak, insanlar konunun farkına varacak ve gerekli çalışmaları buna göre yapacaklardır. Teknoparklar Türkiye’nin yüksek teknolojik ürün ihracatı oranlarının yükselmesinde büyük önem arz etmektedir. Teknoparkların bugüne kadar yaptıkları toplam satış tutarı 61.2 milyar TL’ye ulaştı, yapılan toplam ihracat ise 3.6 milyar doları aşmaktadır. Bu rakamlar yalnızca prototip ve lisans satışıdır. Teknoparkta Ar-Ge’si yapılarak dışarıda seri üretime gidilen ürünlere ilişkin rakamlar dahil değildir.”

Teknoparklara destek ve teşviklerin etkisi büyük

Faruk İnaltekin’e göre ülkemizde teknoparklara yapılan teşvik ve destekler oldukça iyi noktada ancak bununla beraber destek ve teşviklerde elbette çeşitli gelişim noktaları da bulunuyor: “Bunlara baktığımız zaman bürokratik süreçlerin yeni girişimcileri zorladığını görüyoruz. Bu noktada teknoparklar gibi çatı kuruluşlara sorumluluk vererek süreçleri bu yapılar üzerinden götürmek bir iyileştirme unsuru olabilir. Bunun yanı sıra asıl temel eksikliğimiz ise ticarileşme. Ekosistemdeki tüm oyuncular olarak, ticarileşme konusunda eksiğimiz mevcut. Ticarileşme anlamındaki süreçlere daha yakından eğilmemiz gerekmektedir.”

Süreçte firmaların kamudan en büyük beklentisi ise yine destek ve teşviklerle ilgili. İnaltekin, “Bu destek ve teşviklere ilişkin olarak süreçlerin standart bir şekilde devam etmesi gerekmekte, bir problemle karşılaştığımız zaman ilk kesilen noktanın teşvikler ve destekler olmaması gerekiyor ki bu firmalar üretmeye, çıktı yapmaya devam etsin. Diğer taraftan da en büyük beklentimiz kamunun ihtiyacı olan ürünleri yüksek teknoloji üreten firmalardan alıyor olmasıdır. Bu konuda savunma sanayii tarafında yer alan çeşitli tedarik mekanizmalarının farklı alanlara da uygulanıyor olması oldukça önem arz etmektedir” diye konuşuyor.

Başarı hikayesi teknoparklarımıza örnekler

- İTÜ ARI Teknopark’ta yer alan bir firma sağlık sektörünün en önemli sorunları arasında gösterilen "hastanelerde kapılan enfeksiyonların hızlı tanısı" üzerine bir buluş geliştirdi. Hastane enfeksiyonu sebebiyle her yıl binlerce insan hayatını kaybediyor. Buluş ile beraber bir damla kan ile kişide hastane enfeksiyonu olup olmadığı kısa sürede anlaşılıyor.

- ODTÜ Teknokent’te yer alan bir firma, rehabilitasyon sürecini hızlandıran robotik rehabilitasyon cihazını üretti. Felç tedavilerinde beynin yeniden organize edilmesi gerekiyor, bu robotla organların beyine sürekli sinyal göndermesi ile iyileşme süreci destekleniyor. Cihaz şu anda 3 ülkeye ihraç ediliyor.

- Bilkent CYBERPARK’ta yer alan bir firma, akademik çalışmalar neticesinde elde ettiği bulguları geliştirerek bir telekomünikasyon devrimi yaratacak olan 5G teknolojisinin uygulama alanlarına hizmet verebilecek kodlama yöntemlerinden birini geliştirdi. “Kutupsal Kodlar” adlı buluşun temel alındığı yeni bir 5G teknolojisinin dünyaca ünlü Huawei firmasınca kullanılacağı açıklandı.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) hakkında;

25 Ağustos 2010 tarihinde 15 kurucu üye ile teknoparklar arasında işbirliğini geliştirmek ve güç birliği oluşturmak amacıyla faaliyetlerine başlayan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD); üniversite, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri ekosistemde ‘Türkiye’nin Teknopark Ağı’ görevini üstleniyor. Derneğin Eylül 2018 itibariyle üye sayısı 43.

TGBD Yönetim Kurulu Başkanı Faruk İnaltekin, “Derneğimiz, Türkiye’deki teknoparkların bilgi ve deneyim paylaşımı için ortak bir platform oluşturmak ve Ar-Ge ekosistemindeki paydaşlarla işbirlikleri oluşturarak teknoparkların gelişimini desteklemek amacıyla kurulmuştur” diyor.

TGBD; kamu, sanayi ve üniversiteler arasında işbirliğini güçlendirmeye ve toplumun teknoloji konusunda duyarlılığını artırmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Ulusal ve uluslararası projelerde yer alarak araştırma gezileri ve yarışmalar düzenlenmesi için organizasyonlar yapıyor. TGBD, aynı zamanda dünya çapında yer alan teknoparkları aynı çatı altında buluşturan Uluslararası Teknoparklar Birliği’nin (IASP) de partnerleri arasında. Ayrıca Yenilikçilik için Dünya Birliği-Word Allice For Innovation (WAINOVA) üyeliği de devam ediyor.



Hacettepe Teknokent’te 230 firmanın toplam cirosu 2 milyar TL’yi aştı



Hacettepe Teknokent, Türkiye’ye ve dünyaya endüstriyel ürün ve teknoloji üreten, bilime, teknolojiye ve insanlığa katkıda bulunan firmaların ortak çalışma alanı olmak amacıyla 10 Ocak 2003 yılında kuruldu. Hacettepe Teknokent Genel Müdürü İlyas Yılmazyıldız, “Teknokentimiz, her sektöre uygun modern çalışma ofisleri, teknolojik donanımlı Ar-Ge merkezleri, araştırma geliştirme yapan bütün firmalara açık ‘Mükemmeliyet Merkezi’ düzeyinde test ve ölçüm laboratuvarlarıyla örnek bir bölgedir” diyor.

Toplam 75 bin metrekare alan üzerine kurulan Hacettepe Teknokent’in 11 Ar-Ge binası, 12 bin metrekare sosyal alanı ve 62 bin metrekare kiralanabilir alanı bulunuyor. ‘Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri, Elektronik, Enerji, Geri Dönüşüm, Gıda Sanayi, İlaç, İnşaat, Madencilik, Makina ve Teçhizat İmalatı, Medikal, Medya ve İletişim, Otomotiv, Perakendecilik, Sağlık, Savunma Sanayi, Telekomünikasyon ve Yazılım’ sektörlerinde toplam 231 firma, 3 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor.

İlyas Yılmazyıldız, “Türkiye’nin önde gelen teknoloji geliştirme bölgeleri arasında yer alan Hacettepe Teknokent, bugün 60 milyon doları aşan ihracat gerçekleştirirken Ar-Ge projelerinden elde ettiği proje geliri ise 2 milyar TL’yi buluyor. Bugüne kadar 829 proje başarıyla sonuçlandı, 369 proje devam ediyor” açıklamasını yapıyor.

Yatırımcısına konforlu alan sunuyor

Hacettepe Teknokent; modern tasarımlı ofislerin, gelişmiş ses ve görüntü kayıt sistemleriyle internet yayınlarının yapılabildiği her türlü teknik donanıma sahip konferans ve toplantı salonlarının bulunduğu, 24 saat kesintisiz güvenlik hizmetlerinin sağlandığı binalarda, Ar-Ge ve yazılım geliştirme çalışmaları yapan girişimcilere her gün 24 saat çalışabilecekleri geniş olanaklara sahip modern ve konforlu bir ortam sunuyor.

İlyas Yılmazyıldız, Hacettepe Teknokent’in önemli bir ara yüzünü oluşturan Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi aracılığıyla 90’a yakın patent başvurusu yapıldığı, bunlardan 50’sinin ise tescil edildiği bilgisini paylaşıyor:“İleri teknoloji alanında çalışan yerli, yabancı şirketleri bir araya getirerek, gerek kendi aralarında gerekse üniversite ile sinerji yaratabilecekleri işleyişleri oluşturmak, üniversitelerdeki akademik birikimin ve araştırma sonuçlarının ekonomik değere dönüştürülmesi ve ülkemizin ekonomik ve teknolojik düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak için Teknoloji Transfer Merkezimiz ve Uluslararası İlişkiler birimimizle B2B görüşmeleri, Ekonomi Bakanlığı destekli organizasyonlarla firmalarımıza danışmanlık hizmeti veriyoruz.”

Hacettepe Üniversitesi ile birlikte Teknoloji Transfer Merkezi’nin akademik kadrosu, bu firmalara danışmanlık desteği veriyor. Yılmazyıldız, “Firmalarımızın fikir ve ürünlerini geliştirebilmeleri için onlara fiziki bir ortam sağlamanın ötesinde, tam kapsamlı danışmanlık hizmetiyle hem firmalarımızın hem de ülkemizin gelişmesine katkı sağlıyoruz” diye konuşuyor.

100 girişimci kapasitesine sahip Hacettepe Üniversitesi Kuluçka Merkezi ise fikri olan öğretim üyelerine ve öğrencilere ücretsiz yer imkanı sağlıyor. Mentörlük hizmetinin verildiği kuluçka merkezinde aynı zamanda fikri olan girişimciler için Ön Kuluçka Merkezi de bu yıl hizmete açıldı.

Oyun geliştirmeye yeni yatırım; OYAGEM

Oyun sektöründeki büyüme ve potansiyeli de dikkate alan Hacettepe Teknokent, Ankara Kalkınma Ajansı Güdümlü Desteği ile Oyun Animasyon Geliştirme Eğitim Merkezi (OYAGEM) kurmak için fizibilite raporunu tamamladı. OYAGEM paydaşları, dünyada büyüklüğü 125 milyar dolara ulaşan oyun sektöründen Türkiye’nin aldığı payı artırmayı amaçlıyor.



“Türkiye’nin teknoloji üssü” olarak anılan Yıldız Teknopark, resmi olarak 2003 yılında kurulsa da gerçek anlamda 2009 yılında YTÜ Davutpaşa Kampüsü’nde faaliyetlerine başladı. Yapılaşmada hızlı bir gelişim sürecine giren teknopark, 2014 yılında hizmete başlayan İkitelli Yerleşkesi ve 2017 yılında tamamlanan Yönetim Binası ile bugün 12 binaya sahip olan dev bir teknoloji üssüne dönüştü. Kısa sürede hızlı bir gelişim gösteren Yıldız Teknopark, Türkiye’nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi olmanın yanında Türkiye’nin en büyük kuluçka merkezine de ev sahipliği yapıyor. Başarının arkasında Yıldız Teknopark’ın Yönetim yapısının önemli bir etkisi var. Yıldız Teknopark Genel Müdür Prof.Dr. Mesut Güner, “Teknoparklar katmadeğeri yüksek ileri teknoloji üretiminin merkezi konumunda olmalılar. Bunun için biz yönetim olarak ileri teknoloji üretim merkezi olmanın gerektirdiği tüm ekosistemi yaratmaya çalışıyoruz. Üniversite sanayi işbirliğinden, girişimciliğe, ürünün ticarileşmesinden ihracatına kadar geniş bir skalada firmalarımızın yanındayız. Sonuç olarak gerek teknoparklarda çalışan girişimcilere gerekse teknopark yönetimlerine verilecek her tür desteğin ülkemize birçok alanda önemli avantajlar sunacağını unutmamalıyız” diyor.



Yıldız Teknopark’ın başarı hikayesi rakamlara yansımış durumda: Örneğin; teknoparkta toplam firma sayısı 382. Kuluçka firma sayısı ise 102. Teknoparkların büyüklüğü, kabul edilen proje sayısıyla yakından ilintili. Yıldız Teknopark’ta bugüne kadar kabul edilen proje sayısı 3100. Devam eden proje sayısı ise 710. Tüm projelerden elde edilen gelir ise 2 milyar 800 milyon TL’yi buluyor. Bugüne kadar 304 patent başvurusu yapılmış.

Mesut Güner, “İhracat bizim için önemli bir konu. 2018’in ilk çeyreği itibariyle 84 ülkeye 180 milyon doları aşan ihracat gerçekleştirdik. 2017 yılında ABD Silikon Vadisi’nde kurulan ilk Türk kuluçka merkezi Starcamp ile Yıldız Teknopark kıtalararası hizmet verir hale geldi. Yıldız Teknopark liderliğinde, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi konsorsiyumuyla kurulan Starcamp, KOSGEB’in Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı tarafından destekleniyor.

Starcamp örneğinde de olduğu gibi, ciddi desteklerimiz var. Ayrıca firmalarımıza destek olması amacıyla her yıl çok sayıda yurtdışı ticari heyet gezisi düzenliyoruz. Son olarak, 2018 yılı başında Amerika’ya yaptığımız bir ticari heyet gezisinde firmalarımızdan bir tanesi 800 bin dolarlık bir satış gerçekleştirdi” diye konuşuyor.

Yıldız Teknopark, Prototip Atölyesi ile fikirleri gerçeğe dönüştürüyor

Yıldız Kuluçka’da bulunan girişimcilere hem ön kuluçka hem kuluçka hem de post-kuluçka programında bulunma imkanı tanınıyor. Girişimcilere şirketleşme yolunda hukuki, mali ve patent konularında ihtiyacı olan bütün danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Güner, 2017 yılında kuluçka merkezlerinde 122 start -up firmasına yer verdiklerini, bunlardan 36 tanesinin mezun edildiğini açıklıyor. Mezun olan firmaları girişimci firma olarak teknoparkta faaliyetlerini sürdürüyor.

Güner, şu bilgileri paylaşıyor: “2018 yılında Yıldız Kuluçka’da 120 girişimciye, ön kuluçka alanında ise 150 girişimciye hizmet vermeyi hedeflemekteyiz. 2019 yılında ise Yıldız Kuluçka’da 130 girişimciye, ön kuluçka alanında ise 170 girişimciye hizmet vermeyi planlıyoruz. Yıldız Teknopark’ın bir diğer artısı ise prototip atölyesi. Zira Türkiye’nin ilk prototip atölyesi olma özelliğini taşıyan ve 2014 yılında kurulan atölyede bugüne kadar 74 proje gerçekleştirildi. 2 firmanın ticarileştiği atölyede, halen üzerinde çalışılan proje sayısı ise 26. Bütünüyle tamamlanan prototiplerin sayısı ise 18, bunlardan 8 ürün satışa çıkmış durumda. Yıldız Prototip Atölyesi’nde üretilenler arasında F16 uçuş simülatöründen bel fıtığı tedavisinde kullanılan traksiyon cihazına, hidrolik preslerde silindirin etrafını toz ve dış etkenlerden korumak için kullanılan körüğe ve Cat6 kablo sarma makinesine kadar birçok farklı ürün bulunuyor.”

Mesut Güner, bu yıl ayrıca etkinlik takvimlerini daha çok ticarileşme faaliyetleri ve start-up’ların fonlara ulaşmaları için yoğunlaşacaklarını belirtiyor: “Bu kapsamda dijital pazarlama, şirket değerlemesi ve analizi, yatırımcıya erişim stratejileri gibi eğitimler organize etmeyi planlıyoruz.” Yıldız Teknopark bu alandaki çalışmalarını işbirlikleriyle çeşitlendiriyor: Çalık Holding işbirliğiyle “İlk İşim Girişim” ve Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü işbirliği ile “Yıldızlı Projeler Yarışması” düzenliyor.



Girişimcilik ekosisteminin merkezi; Bilkent CYBERPARK, dünyaya örnek oluyor

Bilkent CYBERPARK’ın Türkiye’nin en büyük teknoparklarından biri olduğunu söyleyen Bilkent CYBERPARK Genel Müdür Faruk İnaltekin, “Kurulduğumuz günden bu yana teknopark hizmetleri konusunda sadece Türkiye’de değil, dünyada örnek gösterilen bir marka olmayı hedefliyoruz. Birçok yeni kurulan/kurulması planlanan yerli ve yabancı teknopark, bilim parkı için bir ilham kaynağı ve rol model olmayı başardık” diyor.



Bilkent CYBERPARK, yürütmekte olduğu her biri alanında başarısını kanıtlamış birçok proje ile marka bilinirliğine her yıl bir basamak daha ekleyerek hedefleri doğrultusunda başarı çıtasını bir kez daha yükseltiyor. İnaltekin, Bilkent CYBERPARK’ın IASP (Uluslararası Teknoparklar Birliği) tarafından düzenlenen İlham Veren Çözümler yarışmasında 2017 yılında dünya 1.’liği ödülüne sahip olduğunu hatırlatıyor.



CYBERPARK’ın katkılarıyla bünyesinde geliştirilen ürünler: Bilkent CYBERPARK, ekosistem içerisinde girişimcilere yönelik birçok katmadeğerli hizmet ve program sağlıyor. Bu hizmetlerin genel amacı; girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik özel destekler ile iş planları sonucu oluşan prototiplerini ticari ürünlere çevirmek ve ürünlerine sadece yerel pazarda değil global pazarda da yer bulmalarını sağlamak. İnaltekin, Bilkent CYBERPARK bünyesinde geliştirilerek ülke ekonomisine katkı sağlayan birkaç ürüne ilişkin şu örnekleri aktarıyor:



- “Vamet Medikal firmamız, damar içi lazer uygulamalarında kullanılan lazer ışınlarını hedef dokulara götürecek fiber optik kablolar ve yüksek güçte ışıma yapan bir lazer cihazı tasarladı, projelerini üretime hazır hale getirdi.



- Polaran firmamızın Sahibi ve Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Erdal Arıkan, ‘kutupsal kodlar’ buluşu ile IEEE Richard W. Hamming Madalyası ile onurlandırıldı ve dünyaca ünlü Huawei firmasınca söz konusu buluşu temel alan yeni bir 5G teknolojisi kullanıldığı açıklandı.



- 2015 yılında CYBERPARK bünyesinde doğan ve şirketlerle öğrencileri buluşturan bir ağ olarak kurulan Stajim.net firması yakaladığı başarı ile adını değiştirerek Youthall markası ile global pazarda da kendini ispatladı.



- Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren bir diğer firmamız AtarLabs aldığı 2.5 milyon euro yatırım ile milli bir Ar-Ge çıktısı olarak uluslararası arenada yer alan başarılı bir girişim haline geldi.

- 2012 yılında bir öğrenci şirketi olarak girişimcilik hayatına başlayan SEOZEO, Londra’da kurdukları yeni ofisleri ile Avrupa’ya adım attı, bir seo şirketi haline geldi.”

CYBERPARK’ta uygulanan programlar: Girişimci adayları ile birebir görüşülerek; adaylara özel koşulların, mevcut programların, kamu desteklerinin analiz edildiği ve en uygun ilerleme metodu hakkında yönlendirmelerin yapıldığı Girişimci Danışmanlık Programı (GDP).

- Girişimcilerin düzenli aralıklarla ofislerinde ziyaret edilerek, iş planları, mevcut durum, güncel gelişmeler, yeni oluşan ihtiyaçlar ve fırsatlar hakkında bilgi paylaşımlarında bulunulup destek verildiği CYBERPARK Kuluçka Rehberlik Programı.

- 2014 yılı başında kurulan 37 küme üyesi firma ile kurulan ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından da desteklenen Bilişim ve Telekomünikasyon Kümesi BİL-TEL, ve BİL-TEL Kümesi kapsamında gerçekleştirilerek 2017 yılında Uluslararası Teknoparklar Birliği (IASP) tarafından dünya birincisi seçilen B2B Eşleştirme Projesi.



- 2012 yılından beri yürütülen, girişimcilik sektöründen Teknoloji Transfer Ofisleri, mentörler, kamu-kurum ve kuruluşlardan oluşan uzman ekiplerin bir arada çalışarak en uygun ticarileşme stratejilerini belirlediği aynı zamanda bu stratejilerin uluslararası pazarda da yer edinmelerini amaçladığı Türkiye’nin ilk sertifikalı uzun dönem ticarileştirme programı “Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı” (UTTP).

- Bir ön kuluçka hizmeti olarak kurgulanan ve girişimci adaylarına yepyeni bir hazırlık desteği sunan ve aynı zamanda TÜBİTAK tarafından da desteklenen CYBERPARK BİGG MARKA Programı.

- Belli bir olgunluğa ulaşmış, prototipe ve yerelde bir pazara sahip olup globale açılmak isteyen girişimcilerin ringe çıkarak birbirlerine karşı yarıştıkları uluslararası Get in the Ring Yarışması.

- Kuluçka firmalarının ihtiyaç analizlerini yaparak, firma özelinde ürün ve iş geliştirme mentörleri desteği ile ticarileşmelerine ve Avrupa’ya açılmalarına katkı sağlayan Bilkent CYBERPARK DOPİNG XL Programı.

- Farklı alanlardaki sorunlar için çözümler hayal edip sınırları zorlayacak girişimciler için Hackathonlar.



NKUTEK; ‘Yazılım Vadisi’ kuracak

TGB2 Yerleşkesi’ne firma alımlarına 2013 yılında başladıklarını aktaran Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (NKUTEK) Genel Müdürü Prof.Dr. Bülent Eker, “Teknopark, Kuluçka Merkezi, Ön Kuluçka Merkezi, TTO, TEKMER, ARGE Akademi ve AB COSME–AİA İrtibat Ofisi olmak üzere bir ekosistem şeklinde yapılandık. 2017 yılında ülkemizdeki TGB’lerin performans indeksleri değerlendirilmesinde genelde 19. Erken Aşama TGB’ler içinde Türkiye 4.’sü olduk” diyor.

Bülent Eker, “Bir Kalkınma Ajansı Projesi’ni yeni bitirdik ve halihazırda iki AB projesi yürütüyoruz. Balkanlar’ın merkezi patent ofisi konusunda da bir AB projesi başvurusunda bulunduk. Ayrıca TGB1 alanında oluşturulacak akredite laboratuvar ile (TRAKYAKA tarafından 7.500.000 TL finans garantisi verilmiştir) Tekirdağ ilinde bulunan 3 limanın İstanbul’a bağlı kalmadan tüm gereksinmelerinin sağlanmasını planladık” açıklamasını yapıyor.

Bülent Eker, NKUTEK’in vizyonunu şu sözlerle aktarıyor: “İlk düşüncemiz TGB2 alanında ‘Yazılım Vadisi’ oluşturmaktır. Amacımız tüm Balkan ve Türk Cumhuriyetleri’ni kapsayarak her ülkeden 5 firmaya bu yazılım vadisinde yer sağlamaktır. Bu firmalara yurtdışı kaynaklı finansör ve 2-3 yılın da ülkemizce finanse edilmesini planlıyoruz. Her iki dönemde oluşacak çıktıların sahibi finanse edecek ülkenin olacaktır. Bu firmalar son 3 yıllarında da TGB’mizde kalacak ve oluşturdukları çıktı ürünlerinin sahibi kendileri olacaktır. 9 yılı kapsayan bu projede temel çıktılar her ülkeye özgün ve kendi dili ile kullanılabilen yazılımları ortaya çıkarmaktır.”

Hızlı bir gelişim sürecinden geçen NKUTEK’un TGB2 alanında oluşan yoğun talep sonucu yap-işlet-devret modelinde 80 ofisten oluşan 2. binası da bu yılın sonunda hizmet girecek, idari bina ve sosyal tesis inşaatı da bitirilmek üzere. Eker, inşaatı Temmuz 2018’de başlayan TGB1 alanının tamamen ihtisas teknoloji geliştirme bölgesi düşüncesinde kurulduğunu ve tohumculuk, tarım ve gıda alanlarına yoğunlaşacaklarını duyuruyor: “Şu anda 33 firma bünyemizde, bunlardan 9’u, üniversitemiz öğretim elemanlarına aittir. Firmalarımızda 100’ün üzerinde personel çalışmaktadır. Ayrıca üniversite öğrencilerine de staj olanakları yaratılarak mezuniyet sonrası TGB’deki firmalarda çalışmaları teşvik edilmektedir.”

