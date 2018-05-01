3M Türkiye, 30. yılında Türkiye’nin bilim potansiyeline yatırım yapıyor



3M Türkiye Genel Müdürü Mert Büyükyazgan, “3M Türkiye elde edilen gelir açısından Orta ve Doğu Avrupa’nın önde gelen ülkelerinden biri konumunda” dedi. 3M Türkiye ArGe Direktörü Ali Kuday ise “Uluslararası UBI Global tarafından, Avrupa’nın en iyi 2. ve dünyanın en iyi 3. merkezi seçilen İTÜ Çekirdek ile işbirliğimiz bu yıl gelen projelerden birine maddi destek vermekle başlayacak.

Ayrıca proje liderini şirket dilinde ‘3M Bilim İnsanı’ olarak geçen ve 3M’in global Ar-Ge departmanının en başındaki sayılı kişilerden birisi ile projesi hakkında görüştürerek fikir alışverişinde bulunmasını sağlayacağız” diye konuştu.