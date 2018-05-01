﻿
EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 08:43
Bu haber 561 kez okundu.

3M Türkiye, 30. yılında Türkiye’nin bilim potansiyeline yatırım yapıyor

Türkiye’de 30. yılını kutlayan 3M, bilimin yaygınlaşması amacıyla yeni işbirlikleri başlattı. 3M, bu çerçevede İTÜ Çekirdek projesine maddi destek sağlayacak ve proje lideri ile 3M’in global Ar-Ge departmanının en üst yetkililerini bir araya getirecek.

3M Türkiye, 30. yılında Türkiye'nin bilim potansiyeline yatırım yapıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
3M Türkiye Genel Müdürü Mert Büyükyazgan, “3M Türkiye elde edilen gelir açısından Orta ve Doğu Avrupa’nın önde gelen ülkelerinden biri konumunda” dedi. 3M Türkiye ArGe Direktörü Ali Kuday ise “Uluslararası UBI Global tarafından, Avrupa’nın en iyi 2. ve dünyanın en iyi 3. merkezi seçilen İTÜ Çekirdek ile işbirliğimiz bu yıl gelen projelerden birine maddi destek vermekle başlayacak.
Ayrıca proje liderini şirket dilinde ‘3M Bilim İnsanı’ olarak geçen ve 3M’in global Ar-Ge departmanının en başındaki sayılı kişilerden birisi ile projesi hakkında görüştürerek fikir alışverişinde bulunmasını sağlayacağız” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
3M TürkiyeAli Kuday
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Boytaş ve AGÜ protokol imzaladı Boytaş ve AGÜ protokol imzaladı
Alstom Türkiye ile İTÜ, teknik işbirliği protokolü imzalandı Alstom Türkiye ile İTÜ, teknik işbirliği protokolü...
Arçelik Perakende Akademisi ilk mezunlarını verdi Arçelik Perakende Akademisi ilk mezunlarını verdi
Tosyalı Akademi 3 kıtaya işgücü yetiştirecek Tosyalı Akademi 3 kıtaya işgücü yetiştirecek
Kordsa, gençleri destekleyerek geleceği güçlendirmeye devam ediyor Kordsa, gençleri destekleyerek geleceği güçlendirmeye...
Türkiye ve ABD’deki en önemli iki fay hattı için bilimsel işbirliği Türkiye ve ABD’deki en önemli iki fay hattı için...
Yukarı Çık

banner216

Boytaş ve AGÜ protokol imzaladı
Boytaş Mobilya ve Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) arasında inovasyon ve girişimcilik alanında ortak faaliyet...

Haberi Oku