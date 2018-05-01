3M Türkiye, 30. yılında Türkiye’nin bilim potansiyeline yatırım yapıyor
Türkiye’de 30. yılını kutlayan 3M, bilimin yaygınlaşması amacıyla yeni işbirlikleri başlattı. 3M, bu çerçevede İTÜ Çekirdek projesine maddi destek sağlayacak ve proje lideri ile 3M’in global Ar-Ge departmanının en üst yetkililerini bir araya getirecek.
Ayrıca proje liderini şirket dilinde ‘3M Bilim İnsanı’ olarak geçen ve 3M’in global Ar-Ge departmanının en başındaki sayılı kişilerden birisi ile projesi hakkında görüştürerek fikir alışverişinde bulunmasını sağlayacağız” diye konuştu.