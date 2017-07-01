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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Temmuz 2017 Cumartesi 08:41
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“Airpreneurs” kazananları büyük finalde belirlendi

Boeing ve Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın birlikte yürüttüğü Airpreneurs Programı’nda sona gelindi.

'Airpreneurs” kazananları büyük finalde belirlendi
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“Airpreneurs” programı ilk olarak Ankara’da Bilkent Üniversitesi’nde başladı. Ardından sırasıyla Bursa Uludağ Üniversitesi, Antalya Akdeniz Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Elazığ Fırat Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi olmak üzere 7 ilde gerçekleştirildi. Airpreneurs Programı’nın kazanan grubu BOEING Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Prof. Gökhan İnalhan ve Girişimcilik Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Serdar Urçar’dan oluşan final jürisi belirledi. Airpreneurs Programı’nın kazanan fikri “Bagajın Bende” oldu.

 

 

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Anahtar Kelimeler
AirpreneursAirpreneurs ProgramıBoeing Ve Türkiye Girişimcilik VakfıIzmir Dokuz Eylül üniversitesiKatip Çelebi ÜniversitesiElazığ Fırat Üniversitesi
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