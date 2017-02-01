01 Şubat 2017 Çarşamba 08:37

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Ak Gıda’dan mühendislere yurtdışında eğitim fırsatı

‘İçim’ markasıyla faaliyet gösteren Ak Gıda, Ecole Supérieure d'Agricultures (ESA) ile yapılan anlaşma kapsamında kendi genç mühendislerini yetiştiriyor.