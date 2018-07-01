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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Temmuz 2018 Pazar 08:33
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Akbank UniChallenge’a katılacak 50 kişi belirlendi

Üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan, yeni mezun olmuş öğrencilerin dijital dünyayı, sektörün uzman isimleriyle öğreneceği Akbank UniChallange+Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı’nda değerlendirme süreci tamamlandı.

Akbank UniChallenge'a katılacak 50 kişi belirlendi
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Eğitime 48 şehir, 88 üniversiteden toplam 413 başvuru yapıldı. Başvurular arasından 50 öğrenci bu yılki eğitime katılmaya hak kazandı. 12 günlük eğitim kampına katılan ekiplerden başarılı olanlar ödüllendirilecek. İlk 3'e giren ekip üyeleri IAB Türkiye üyesi firmalarda 1 aylık staj imkânı elde edecek.
Geçtiğimiz üç senede başvurusu kabul edilen 150 katılımcıdan 93’ünün kamp sonrasında staj ve iş imkanı bulduğu eğitim, bu yıl da sektörün insan kaynağına önemli bir destek oluşturacak.

 

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