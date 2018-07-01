Eğitime 48 şehir, 88 üniversiteden toplam 413 başvuru yapıldı. Başvurular arasından 50 öğrenci bu yılki eğitime katılmaya hak kazandı. 12 günlük eğitim kampına katılan ekiplerden başarılı olanlar ödüllendirilecek. İlk 3'e giren ekip üyeleri IAB Türkiye üyesi firmalarda 1 aylık staj imkânı elde edecek.
Geçtiğimiz üç senede başvurusu kabul edilen 150 katılımcıdan 93’ünün kamp sonrasında staj ve iş imkanı bulduğu eğitim, bu yıl da sektörün insan kaynağına önemli bir destek oluşturacak.
Akbank UniChallenge’a katılacak 50 kişi belirlendi
Üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan, yeni mezun olmuş öğrencilerin dijital dünyayı, sektörün uzman isimleriyle öğreneceği Akbank UniChallange+Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı’nda değerlendirme süreci tamamlandı.
Eğitime 48 şehir, 88 üniversiteden toplam 413 başvuru yapıldı. Başvurular arasından 50 öğrenci bu yılki eğitime katılmaya hak kazandı. 12 günlük eğitim kampına katılan ekiplerden başarılı olanlar ödüllendirilecek. İlk 3'e giren ekip üyeleri IAB Türkiye üyesi firmalarda 1 aylık staj imkânı elde edecek.