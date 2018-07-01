Akbank UniChallenge’a katılacak 50 kişi belirlendi

Eğitime 48 şehir, 88 üniversiteden toplam 413 başvuru yapıldı. Başvurular arasından 50 öğrenci bu yılki eğitime katılmaya hak kazandı. 12 günlük eğitim kampına katılan ekiplerden başarılı olanlar ödüllendirilecek. İlk 3'e giren ekip üyeleri IAB Türkiye üyesi firmalarda 1 aylık staj imkânı elde edecek.

Geçtiğimiz üç senede başvurusu kabul edilen 150 katılımcıdan 93’ünün kamp sonrasında staj ve iş imkanı bulduğu eğitim, bu yıl da sektörün insan kaynağına önemli bir destek oluşturacak.