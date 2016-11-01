Aksigorta’dan yetenekli gençlere staj imkanı

Aksigorta’nın, ‘Genç Yetenek Kampüs 2016’ programı başladı. 2012 yılından bu yana uygulanan ve bu yıl 5.’si gerçekleştirilen programdan bugüne kadar 79 üniversite öğrencisi yararlandı.

Bu sene 12 öğrenci, program kapsamında Aksigorta’da değişik departmanlarda göreve başladı. Genç Yetenek Kampüs, gençlerin gelişimlerine katkıda bulunurken Aksigorta’ya da yeni yetenekler bulma imkanı tanıyor. Üniversitelerin kariyer merkezleri ve kariyer siteleri başvuruları arasından, grup mülakatı ve değerlendirme merkezi çalışması gibi yöntemlerle seçilen 12 Genç Yetenek Kampüs katılımcısı, program kapsamında, üniversite 4. sınıf boyunca yarı zamanlı olarak Aksigorta’da görev yapıyor.