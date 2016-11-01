Aksigorta’dan yetenekli gençlere staj imkanı
Aksigorta’nın, ‘Genç Yetenek Kampüs 2016’ programı başladı. 2012 yılından bu yana uygulanan ve bu yıl 5.’si gerçekleştirilen programdan bugüne kadar 79 üniversite öğrencisi yararlandı.
Aksigorta’nın, ‘Genç Yetenek Kampüs 2016’ programı başladı. 2012 yılından bu yana uygulanan ve bu yıl 5.’si gerçekleştirilen programdan bugüne kadar 79 üniversite öğrencisi yararlandı.
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