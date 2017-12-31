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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Ocak 2018 Pazartesi 08:41
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Amgen’in programına başvurular 1 Şubat’ta kadar

Biyoteknolojinin dünyadaki öncülerinden biri olan Amgen, sadece ciddi hastalıkların tedavisinin geliştirilmesine değil; şirketin hayır amaçlı kolu olan Amgen Vakfı aracılığıyla geleceğin bilim insanlarının yetişmesine de yatırım yapıyor.

Amgen'in programına başvurular 1 Şubat'ta kadar
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İlk defa 2006 yılında başlayan ve 50 milyon dolar yatırım yapılan Amgen Bilim Öğrencileri Programı (Amgen Scholars) üniversite lisans öğrencilerine dünyanın tanınmış üniversitelerinde yaz döneminde cazip bir araştırma programına katılma şansı sunuyor. Şimdiye kadar dünya çapında 3.542 öğrencinin yararlandığı programa Türkiye’den de 35 öğrenci katılmış bulunuyor.
Lisans eğitimini henüz bitirmemiş ve doktora yapmayı isteyen her üniversite öğrencisine açık olan programa başvuruda bulunmak için daha önceden araştırma deneyimine sahip olma ya da biyoloji eğitimi alma zorunluluğu da bulunmuyor. Katılım şartlarına ilişkin ayrıntılı bilgi web sitesinden temin edilebilir. Başvurular 1 Şubat 2018 tarihine kadar www.amgenscholars.com web sitesi üzerinden yapılabilecek.

 

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