Amgen’in programına başvurular 1 Şubat’ta kadar



İlk defa 2006 yılında başlayan ve 50 milyon dolar yatırım yapılan Amgen Bilim Öğrencileri Programı (Amgen Scholars) üniversite lisans öğrencilerine dünyanın tanınmış üniversitelerinde yaz döneminde cazip bir araştırma programına katılma şansı sunuyor. Şimdiye kadar dünya çapında 3.542 öğrencinin yararlandığı programa Türkiye’den de 35 öğrenci katılmış bulunuyor.

Lisans eğitimini henüz bitirmemiş ve doktora yapmayı isteyen her üniversite öğrencisine açık olan programa başvuruda bulunmak için daha önceden araştırma deneyimine sahip olma ya da biyoloji eğitimi alma zorunluluğu da bulunmuyor. Katılım şartlarına ilişkin ayrıntılı bilgi web sitesinden temin edilebilir. Başvurular 1 Şubat 2018 tarihine kadar www.amgenscholars.com web sitesi üzerinden yapılabilecek.