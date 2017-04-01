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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Nisan 2017 Cumartesi 08:39
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Arçelik’ten Perakende Akademisi

Arçelik, modern perakendecilik yaklaşımlarını ve uygulamalarını tüm Arçelik bayi ve satış noktalarına aynı dille aktarmak ve tüm müşterilere en iyi perakende deneyimini yaşatacak performans mükemmelliğini sağlamak amacıyla Arçelik Perakende Akademisi’ni kurduğunu duyurdu.

Arçelik'ten Perakende Akademisi
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Arçelik Perakende Akademisi kapsamında, Koç Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan Vizyoner Liderlik Programı’nın ilk eğitimi olan “İş Dünyasının Değişen Dinamikleri ve Arçelik” semineri de aynı gün 270 yetkili satıcı, 50 Arçelik A.Ş. çalışanının ve üst yönetimin katılımıyla gerçekleşti. Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Tüketicilerimiz bizimle temas kurdukları noktalarda kesintisiz ve kaliteli bir deneyim yaşamak istiyorlar. Perakende Akademisi sayesinde biz de mağazalarımız, internet sitemiz, çağrı merkezlerimiz ve yetkili servislerimiz ile paralel dilde bir perakende deneyimini hayata geçireceğiz” dedi.
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Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Arçelik Perakende AkademisiArçelik Türkiye Genel MüdürüCan DinçerKoç Üniversitesi

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