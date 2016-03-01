01 Mart 2016 Salı 08:35

Bu haber 3853 kez okundu. Autodesk ve İTÜ işbirliğiyle BIM Uzmanlık Sertifika Programı Autodesk ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle oluşturulan “BIM Uzmanlık Sertifika Programı” ikinci yılında da inşaat profesyonellerinin Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) teknolojisi ile tanışmalarını ve BIM uzmanı olarak sektöre katkı sağlamalarını amaçlıyor.

Programdan sertifika alan kişilerin sektörde BIM uzmanı ve ileride BIM yöneticisi olarak görev yapması amaçlanıyor. Üç modüllü eğitim programı İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nde (İTÜSEM) verilecek. Autodesk Bölgesel Eğitim Yöneticisi Evren Arın, İTÜSEM BIM Uzmanlık Sertifika Programı’nın mimarlık ve mühendislik alanında özel sektör-üniversite işbirliğine önemli bir örnek olduğunu söyledi. İnşaat sektörünün tüm çalışma sistematiğinin ve yöntemlerinin hızla BIM’e uyarlanması gerektiğine dikkat çeken İTÜSEM Program Koordinatörü Doç.Dr. Esin Ergen Pehlevan, BIM’in kavranması ve uygulanabilmesi için BIM konseptine bütüncül yaklaşan bir sertifika programına ihtiyaç duyulduğunu, BIM Uzmanı Sertifika Programı’nın da bu ihtiyaca yanıt vermek üzere özel olarak oluşturulduğunu kaydetti.