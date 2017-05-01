﻿
EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2017 Pazartesi 08:35
Bu haber 663 kez okundu.

Beykoz Üniversitesi, öğrencisine iş deneyimi kazandırıyor

Beykoz Üniversitesi, uygulamalı ve kişiye özel eğitim programları ile öğrencileri hayallerindeki mesleğe hazırlıyor.

Beykoz Üniversitesi, öğrencisine iş deneyimi kazandırıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Mezun olmadan öğrencilerine tecrübe kazandırdıklarını belirten Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Durman, “Öğrencilerimizin sadece bilmek için değil, uygulamak için öğrenmeleri gerektiğine inanıyoruz. Akademik kadromuz sektör ile iç içe bir yaklaşımla ders içeriklerini oluşturuyor, bölümlerin tasarımında da iş dünyasının ihtiyaçlarından faydalandık” dedi.
Durman, “Staj ağırlıklı olarak eğitim ve öğretim programlarımızın bir parçası. Öğrencilerimiz en az bir dönemlerini alanlarında faaliyet gösteren bir işyerinde geçirecek. Fakülte lisans programlarında 7 dönem okulda, 1 dönem işyerinde, yüksekokul lisans bölümlerinde 6 dönem okulda 2 dönem işyerinde, ön lisans programlarında ise 3 dönem okulda, 1 dönem işyerinde olmayı ifade eden 7+1, 6+2, 3+1 müfredatlarımızda staj, üniversitemizin Staj Koordinasyon Birimi tarafından etkin bir şekilde takip edilecek” diye konuştu.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Beykoz ÜniversitesiMehmet Durman
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Lila Kağıt’tan gençlere destek Lila Kağıt’tan gençlere destek
Supsan İTÜ işbirliğiyle Motor Test Merkezi kurdu Supsan İTÜ işbirliğiyle Motor Test Merkezi kurdu
Sigorta Cini, Kocaeli Üniversitesi öğrencileriyle buluştu Sigorta Cini, Kocaeli Üniversitesi öğrencileriyle...
Boğaziçi ve Birleşik Krallık tarım için birleşti Boğaziçi ve Birleşik Krallık tarım için birleşti
Siemens Healthineers, inovatif düşünceleri gerçeğe dönüştürüyor Siemens Healthineers, inovatif düşünceleri gerçeğe...
Startürk girişimcileri bekliyor Startürk girişimcileri bekliyor
Yukarı Çık

Lila Kağıt’tan gençlere destek
Lila Kâğıt, üniversitelerin düzenlediği kariyer günleri etkinliklerine katılıyor. Lila Kâğıt, İstanbul...

Haberi Oku