Beykoz Üniversitesi, öğrencisine iş deneyimi kazandırıyor

Durman, “Staj ağırlıklı olarak eğitim ve öğretim programlarımızın bir parçası. Öğrencilerimiz en az bir dönemlerini alanlarında faaliyet gösteren bir işyerinde geçirecek. Fakülte lisans programlarında 7 dönem okulda, 1 dönem işyerinde, yüksekokul lisans bölümlerinde 6 dönem okulda 2 dönem işyerinde, ön lisans programlarında ise 3 dönem okulda, 1 dönem işyerinde olmayı ifade eden 7+1, 6+2, 3+1 müfredatlarımızda staj, üniversitemizin Staj Koordinasyon Birimi tarafından etkin bir şekilde takip edilecek” diye konuştu.