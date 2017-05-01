Beykoz Üniversitesi, öğrencisine iş deneyimi kazandırıyor



Mezun olmadan öğrencilerine tecrübe kazandırdıklarını belirten Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Durman, “Öğrencilerimizin sadece bilmek için değil, uygulamak için öğrenmeleri gerektiğine inanıyoruz. Akademik kadromuz sektör ile iç içe bir yaklaşımla ders içeriklerini oluşturuyor, bölümlerin tasarımında da iş dünyasının ihtiyaçlarından faydalandık” dedi.

Durman, “Staj ağırlıklı olarak eğitim ve öğretim programlarımızın bir parçası. Öğrencilerimiz en az bir dönemlerini alanlarında faaliyet gösteren bir işyerinde geçirecek. Fakülte lisans programlarında 7 dönem okulda, 1 dönem işyerinde, yüksekokul lisans bölümlerinde 6 dönem okulda 2 dönem işyerinde, ön lisans programlarında ise 3 dönem okulda, 1 dönem işyerinde olmayı ifade eden 7+1, 6+2, 3+1 müfredatlarımızda staj, üniversitemizin Staj Koordinasyon Birimi tarafından etkin bir şekilde takip edilecek” diye konuştu.