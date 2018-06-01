Boğaziçi Üniversitesi 4. Sanayi Devrimi’nde “Lojistik 4.0”a odaklandı

Sanayi temsilcilerinin de katıldığı toplantıda “Endüstri 4.0 Yolunda Lojistik Optimizasyonu” ele alınırken Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesindeki “Esnek Otomasyon ve Akıllı İmalat Sistemleri Laboratuvarı” tanıtıldı. Toplantıda Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Prof.Dr. Ümit Bilge ve Prof.Dr. Necati Aras yönetiminde Endüstri 4.0 teknolojileri ile değişen lojistik yaklaşım ve uygulamaları tartışıldı. Koç Grubu Dijital Transformasyon Lideri Murad Ardaç, tedarik zincirinde Blockchain teknolojisi uygulamalarının henüz gelişmekte olan bir konu olduğunu, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında pek çok fırsat içerdiğini belirtti.