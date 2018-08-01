Boğaziçi Üniversitesi ve HAVELSAN’dan işbirliği

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmed Özkan ve HAVELSAN CEO’su Ahmet Hamdi Atalay’ın imzaladığı sözleşme ile Türkiye’nin global ürün ve marka çıkarma hedefine katkı sağlanması öncelikli amaç. Sözleşme imzalanmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, ilgili doktora ve yüksek lisans öğrencileri, HAVELSAN uzmanları ve Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi yetkilisi bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Uzmanlarca belirlenen Siber Güvenlik ve 5G alanlarındaki 2 proje için kapsam ve iş bölümü sağlandı.