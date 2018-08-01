﻿
EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:45
Bu haber 709 kez okundu.

Boğaziçi Üniversitesi ve HAVELSAN’dan işbirliği

Boğaziçi Üniversitesi ve HAVELSAN arasında “Ar-Ge ve Ürünleştirme Çerçeve Sözleşmesi” imzalandı.

Boğaziçi Üniversitesi ve HAVELSAN'dan işbirliği
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmed Özkan ve HAVELSAN CEO’su Ahmet Hamdi Atalay’ın imzaladığı sözleşme ile Türkiye’nin global ürün ve marka çıkarma hedefine katkı sağlanması öncelikli amaç. Sözleşme imzalanmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, ilgili doktora ve yüksek lisans öğrencileri, HAVELSAN uzmanları ve Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi yetkilisi bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Uzmanlarca belirlenen Siber Güvenlik ve 5G alanlarındaki 2 proje için kapsam ve iş bölümü sağlandı.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Boğaziçi ÜniversitesiHavelsanCEOAhmet Hamdi Atalay
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Boğaziçi Üniversitesi, TTO için ilk üniversite sermaye şirketini kurdu Boğaziçi Üniversitesi, TTO için ilk üniversite...
“Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi” açıldı “Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi”...
Gelecek teknolojide ve teknoloji mühendislikte Gelecek teknolojide ve teknoloji mühendislikte
Filizlerin mucizeleri büyümeye devam ediyor Filizlerin mucizeleri büyümeye devam ediyor
Sabancı Üniversitesi SUCOOL’dan Türkiye’de bir ilk: pre-SUCOOL Sabancı Üniversitesi SUCOOL’dan Türkiye’de...
Türkiye’nin Enerji Akademisi ikinci mezunlarını verdi Türkiye’nin Enerji Akademisi ikinci mezunlarını...
Yukarı Çık

banner216

Boğaziçi Üniversitesi, TTO için ilk üniversite...
Kısa süre önce yürürlüğe giren ve üniversitelerin teknoloji transfer şirketi kurabilmelerine olanak sağlayan...

Haberi Oku