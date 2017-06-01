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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Haziran 2017 Perşembe 08:36
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BÜSİBER siber güvenlik uzmanı yetiştiriyor

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi (BÜSİBER) işbirliğiyle düzenlenen “Türkiye’de SOME’ler ve Siber Güvenlikte Yerli Milli Çözümler” başlıklı seminer sanayi ve akademi dünyasını buluşturdu.

BÜSİBER siber güvenlik uzmanı yetiştiriyor
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmed Özkan, “Dünya pazarına baktığımızda bilgi teknolojilerinin 120 milyar dolarlık bir hacminin olduğunu görüyoruz ve Türkiye bu pazar içerisinde yer almıyor. Biz bilgi teknolojilerinin yüzde 97’isini ithal ediyoruz ve bu kadar yetişmiş insanımız olmasına rağmen bu oran kabul edilebilir bir şey değil” dedi.
Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Sistemleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Meltem Özturan, BÜSİBER projesinin siber güvenlik alanının gerektirdiği özel uzmanlaşma ve gerekli odaklanmayı sağlamak amacıyla kurulduğunu söyledi. İnternet Geliştirme Kurulu Başkanı Tayfun Acarer, siber saldırıların tahmini global maliyetinin 2016 yılında 400 milyar doları aştığını söyledi.

 

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BÜSİBERSiber Güvenlikİstanbul Kalkınma AjansıBoğaziçi ÜniversitesiMehmed Özkan
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