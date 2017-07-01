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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Temmuz 2017 Cumartesi 08:41
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Dalgakıran: “Öğrencilerin girişimci ruhunu ateşleyeceğiz”

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) IEEE öğrenci kulübü tarafından, YTÜ Teknopark ve YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi destekleriyle gerçekleştirilen “Yıldızlı Projeler Yarışması” bu yıl Türkiye’nin Makinecileri altın sponsorluğunda gerçekleşti.

Dalgakıran: 'Öğrencilerin girişimci ruhunu ateşleyeceğiz”
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MAİB Başkanı Adnan Dalgakıran şunları söyledi: “Türkiye’nin Makinecileri olarak, başta kadınlar olmak üzere kalifiye insan kaynağının sektörümüzü daha çok tercih etmesi için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Yıldızlı Projeler Yarışması gibi öğrencilerin girişimci ruhunu ateşleyecek projelere de ağırlık verilmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Gençlerimize sunulan imkanların ve eğitim olanaklarının iyileştirilmesi, eğitim kalitesinin artırılması ve şirketlerin yetişmiş çalışanların yanında yeni mezunlara da iş olanağı sunması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz.”

 

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Yıldız Teknik ÜniversitesiYTÜYtü TeknoparkMAİBAdnan Dalgakıran
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