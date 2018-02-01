EDU’dan Kurumsal İletişim Uzmanlığı Sertifika Programı

Sabancı Üniversitesi; bu programla yetkin ve donanımlı biçimde hazırlanarak kurumsal iletişim alanında faaliyet göstermek isteyenlere önemli bir fırsat sunuyor. Kurumsal İletişimciler Derneği’nin Kurucu Başkanı olan Suat Özyaprak Koordinatörlüğü’nde hayata geçirilen programda, Ali Saydam, Salim Kadıbeşegil, Cem Çınlar, Egemen Atış, Pınar Elmasoğlu gibi isimler birikimlerini katılımcılara aktarıyorlar. Kurumsal İletişim Programı, geleneksel iletişim süreçlerinin yanında algı yönetimi, kurumsal ilişkiler, itibar yönetimi gibi kavramları da içeriyor. Bu program ile katılımcılara, iletişim modellerinin kurum içi uygulama alanları ve biçimlerine, kurum politikalarına uyum sağlamasına, aynı zamanda kurum içindeki iletişim politikalarının tasarlanmasına ilişkin yetkinliklerin kazandırılması hedefleniyor.