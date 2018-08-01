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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:45
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Filizlerin mucizeleri büyümeye devam ediyor

TürkTraktör, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerindeki kız öğrencileri otomotiv alanında çalışmaya teşvik etmek üzere başlattığı “Filizlerin Mucizeleri Projesi’ kapsamında gerçekleştirdiği okul ziyaretleri ve eğitimlerinin ikinci yılını tamamladı.

Filizlerin mucizeleri büyümeye devam ediyor
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2017-2018 yılı eğitim öğretim döneminde 6 farklı şehirdeki 20 okulu ziyaret eden proje ekipleri bu yıl da 2.000’e yakın kız öğrenci ve öğretmenleri ile bir araya geldi. Bu yılki program kapsamında otomotiv sektörünün önemli üretim merkezleri olan Ankara’da 6, Bursa’da 4, Kocaeli’nde 5, Eskişehir’de 2 ve Sakarya’da 2 okul ziyaret edildi. Bu yılki programa Şanlıurfa’nın da dahil edilmesiyle birlikte 2017-2018 döneminde 6 farklı şehirde bulunan toplam 20 okula yapılan ziyaretler tamamlanmış oldu.

 

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