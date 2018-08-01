Filizlerin mucizeleri büyümeye devam ediyor

2017-2018 yılı eğitim öğretim döneminde 6 farklı şehirdeki 20 okulu ziyaret eden proje ekipleri bu yıl da 2.000’e yakın kız öğrenci ve öğretmenleri ile bir araya geldi. Bu yılki program kapsamında otomotiv sektörünün önemli üretim merkezleri olan Ankara’da 6, Bursa’da 4, Kocaeli’nde 5, Eskişehir’de 2 ve Sakarya’da 2 okul ziyaret edildi. Bu yılki programa Şanlıurfa’nın da dahil edilmesiyle birlikte 2017-2018 döneminde 6 farklı şehirde bulunan toplam 20 okula yapılan ziyaretler tamamlanmış oldu.