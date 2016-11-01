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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Kasım 2016 Salı 08:31
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Finansçılar geleceğe FKB ile hazırlanıyor

Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB), finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri sektörlerinde mesleki gelişimin desteklenmesi ve geleceğin finansçılarını yetiştirmek amacıyla Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) işbirliğiyle düzenlediği ‘Finansal Kurumlarda Temel Uzmanlık’ sertifika programının üçüncüsü tamamlandı.

Finansçılar geleceğe FKB ile hazırlanıyor
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Yoğun mesleki eğitim sonrasında öğrenciler sertifikalarını BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Mehmet Cantekin, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Erişah Arıcan ve Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof.Dr. Ahmet Yılmaz tarafından verildi.

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