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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Eylül 2016 Perşembe 08:35
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Garanti Bankası ve Bahçeşehir Üniversitesi’nden kodlama eğitimi

Garanti Bankası, çocuklara teknoloji ve yaratıcılık kültürünü aşılamak amacıyla Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile 8-13 yaş arasındaki çocuklara “Tasarım Odaklı Düşünme” temalı kodlama eğitimi verdi.

Garanti Bankası ve Bahçeşehir Üniversitesi'nden kodlama eğitimi
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Geleceğin okuryazarlığı konumunda olan kodlama, önümüzdeki dönemde yaratmanın, ürün ve servis geliştirmenin temel taşı olarak nitelendiriliyor. Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, şunları söyledi: “GarantiPartners Girişim Üssü’nde gerçekleştirdiğimiz etkinliğin, geleceğin yaratıcılarına fikirlerini geliştirmede bugünden katkı sağladığına inanıyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğiyle ilk kez düzenlediğimiz etkinlikte 8–13 yaş arası 30 çocuğa kodlama eğitimi vererek, onların geleceğe hazırlanmasına katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz.”
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