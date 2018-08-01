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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:45
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Gelecek teknolojide ve teknoloji mühendislikte

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2017 yılına ait istihdam verileri, bu yıl üniversite tercihi yapan adayların ve ailelerinin dikkatlerini mühendislik bölümlerine çevirdi.

Gelecek teknolojide ve teknoloji mühendislikte
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Verilere göre, geçtiğimiz yıl yaklaşık 6.5 milyonluk üniversite mezununun 1.9 milyonu iş ve yönetim, 920 bini eğitim, 743 bini mühendislik ve işleri alanında eğitim görerek diplomasını aldı. Yüksekokul veya üniversite mezunları arasında her 10 mühendisten 8'inin Türkiye'de işgücü piyasasında değerlendirildiği ve iş sahibi olduğu belirlendi. İstihdam oranında mühendislik ve mühendislik işleri yüzde 79.4 ile ilk sırayı alırken bunu yüzde 78 ile veterinerlik, yüzde 75.9 ile sağlık hizmetleri izledi.
Beykoz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Selahattin Kuru, "Çağımız teknoloji çağı. Yapay zeka, sanal gerçeklik, robotlar, sürücüsüz arabalar, akıllı kentler şimdiden yaşantımızın içinde. Geleceğin insanı teknolojinin sağladığı olanaklar sayesinde daha az çalışacak, yaşamın keyfini sürmeye daha çok zamanı olacak. İşte bu teknolojiyi geliştiren ve yönetenler geleceğin yaratıcı, girişimci lider mühendisleri olacak. Bu yüzden gelecek teknolojide, gelecek mühendislikte" dedi.

 

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Türkiye İstatistik KurumuTüikSelahattin KuruBeykoz Üniversitesi
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