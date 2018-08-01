Beykoz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Selahattin Kuru, "Çağımız teknoloji çağı. Yapay zeka, sanal gerçeklik, robotlar, sürücüsüz arabalar, akıllı kentler şimdiden yaşantımızın içinde. Geleceğin insanı teknolojinin sağladığı olanaklar sayesinde daha az çalışacak, yaşamın keyfini sürmeye daha çok zamanı olacak. İşte bu teknolojiyi geliştiren ve yönetenler geleceğin yaratıcı, girişimci lider mühendisleri olacak. Bu yüzden gelecek teknolojide, gelecek mühendislikte" dedi.
Gelecek teknolojide ve teknoloji mühendislikte
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2017 yılına ait istihdam verileri, bu yıl üniversite tercihi yapan adayların ve ailelerinin dikkatlerini mühendislik bölümlerine çevirdi.
Beykoz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Selahattin Kuru, "Çağımız teknoloji çağı. Yapay zeka, sanal gerçeklik, robotlar, sürücüsüz arabalar, akıllı kentler şimdiden yaşantımızın içinde. Geleceğin insanı teknolojinin sağladığı olanaklar sayesinde daha az çalışacak, yaşamın keyfini sürmeye daha çok zamanı olacak. İşte bu teknolojiyi geliştiren ve yönetenler geleceğin yaratıcı, girişimci lider mühendisleri olacak. Bu yüzden gelecek teknolojide, gelecek mühendislikte" dedi.