﻿
EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Haziran 2017 Perşembe 08:36
Bu haber 602 kez okundu.

Google ve İTÜ Arı Teknokent’ten işbirliği

İTÜ ARI Teknokent’in Türk girişimcilerini dünya pazarlarına hazırlamak üzere 2015’ten bu yana yürüttüğü İTÜ GATE Uluslararası Girişim Hızlandırma Programı, San Fransisco’da Google’ın girişim hızlandırıcısı Google Launchpad ile önemli bir işbirliğine imza attı.

Google ve İTÜ Arı Teknokent'ten işbirliği
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
9 firmaya mentorluk desteği verildi.  Google Launchpad İş Geliştirme Yöneticisi Dan Feld görüştüğü İTÜ GATE firmalarının olgunluğundan ve teknolojik seviyelerinden etkilendiğini belirterek, girişimcilerin dinlemeye ve öğrenmeye olan yüksek arzularının memnuniyet verici olduğunu söyledi. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç.Dr. Deniz Tunçalp ise “İTÜ GATE olarak bugüne kadar toplam 27 firmayı ABD’ye götürdük, 13 firmanın da ticari faaliyetlerini ABD’ye taşımasını hızlandırdık. Yeni dönemdeki 9 firmamızın da önemli işbirlikleri kuracağına inanıyoruz.”

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
GoogleİTÜArı Teknokent
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Zyxel’den YTÜ öğrencilerine destek Zyxel’den YTÜ öğrencilerine destek
Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Endüstri 4.0 anlatıldı Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Endüstri 4.0...
BÜSİBER siber güvenlik uzmanı yetiştiriyor BÜSİBER siber güvenlik uzmanı yetiştiriyor
Lila Kağıt’tan gençlere destek Lila Kağıt’tan gençlere destek
Beykoz Üniversitesi, öğrencisine iş deneyimi kazandırıyor Beykoz Üniversitesi, öğrencisine iş deneyimi kazandırıyor
Supsan İTÜ işbirliğiyle Motor Test Merkezi kurdu Supsan İTÜ işbirliğiyle Motor Test Merkezi kurdu
Yukarı Çık

banner193

Zyxel’den YTÜ öğrencilerine destek
Ağ teknolojileri alanında dünya liderlerinden biri olan Zyxel, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Elektrik...

Haberi Oku