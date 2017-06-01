01 Haziran 2017 Perşembe 08:36

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Google ve İTÜ Arı Teknokent’ten işbirliği

İTÜ ARI Teknokent’in Türk girişimcilerini dünya pazarlarına hazırlamak üzere 2015’ten bu yana yürüttüğü İTÜ GATE Uluslararası Girişim Hızlandırma Programı, San Fransisco’da Google’ın girişim hızlandırıcısı Google Launchpad ile önemli bir işbirliğine imza attı.