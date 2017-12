GTÜ Akademik Yıl Açılışı’nda Başbakan Yardımcısı Fikri Işık konuştu

Türkiye’de bilginin gelişimine yön veren, yüksek kalitede eğitim ve araştırma yapan, dünya çapında lider bir üniversite olma yolunda ilerleyen Gebze Teknik Üniversitesi’nin (GTÜ) akademik yıl açılış töreni yapıldı. GTÜ Elektronik Mühendisliği Amfi Salonu’nda yapılan törene Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zekeriya Özak, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Kocaeli Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve KobiEfor Sahibi Yalçın Sönmez, OSB Başkanları, işadamları ve akademisyenler katıldı.



“Eğitim önemli bir faktör”

Ülkelerin bugünkü konumunu belirleyen pek çok önemli faktörün önemini yitirdiğini belirten Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Ülkelerin yarın nerede olacağını belirleyen faktör, eğitime, bilim ve teknolojiye ne kadar yatırım yaptıklarıdır. Artık jeostrateji bir önceki çağa göre önemini kaybetti. Dünyanın bir ucundaki bir ülke akıllı yatırımlar ile dünyanın jeostratejik olarak çok daha önemli ülkelerinin önüne geçti. Böyle bir dünyada, Türkiye’nin iddiasını sürdürebilmesi için hiç kuşkusuz eğitime yaptığı, bilim ve teknolojiye yaptığı, bunların ürüne dönüşmesi sürecine yaptığı yatırım belirleyici olacak” dedi.

“Bizim eğitimde önceliğimiz çok bilen insan mı olmalı, yoksa çok iyi insan mı olmalı? Çok bilen insan istiyorsak bunun yöntemleri farklı” diyen Işık, çok bilmenin değerini aslında kaybettiği, bilgiye ulaşmanın çok kolaylaştığı bir çağı yaşadığımıza dikkat çekerek, “Bu çağın getirdiği riskleri de hesap ettiğimizde çok iyi insan yetiştirme, etik değerlere sahip, iyi insan olma, iyi bir vatandaş olma anlayışına sahip insan yetiştirmeyi ön planda tutmalıyız. Özgüveni yüksek güçlü gençler yetiştirmeliyiz. 6 Basamak dediğimiz Bilgi, Kavrama, Yorumlama, Analiz ve Sentez aşamalarını bilen gençler yetiştirmeliyiz ki her şarta adapte olabilsin. Eğitime bu noktadan bakmalıyız” açıklamasını yaptı.

Başbakan Yardımcısı Işık, "Bilim ve teknolojiye bugün yaptığımız yatırımlar yarın bizim küresel düzeyde yerimizi belirleyecek. Artık üniversitelerde dördüncü kuşak tartışılıyor. Dünyada dördüncü kuşak üniversiteler şu anda hayata geçiyor. 1850’lere kadar üniversitenin temel misyonu bilgi aktarımıydı. 1850’lerden sonra araştırma misyonu bunun yanına eklendi. 1980’lerde teknoloji geliştiren üniversiteler dünyada kendinden söz ettirmeye başladı. Şimdi artık disiplinler arası çalışmalar yürüten üniversiteler dünyada revaçta. Bu açıdan baktığımızda özellikle son yıllarda biz, Türkiye’de bilim ve teknolojiye ciddi yatırımlar yaptık. Bütçeyi inanılmaz arttırdık. Pek çok konuda Türkiye çok ciddi atılım gerçekleştirdi. Doğrusu bu fiziksel ve bütçesel artışlara paralel bir başarıyı ise yakalayamadık. Her şey para değil. Çok para ayırmamız çok başarılı olacağımız anlamına gelmiyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan sonuçlara göre, eğitime bütçesinin çok küçük bir kısmını ayıran Vietnam, dünyanın eğitimde en başarılı ülkelerinden biri olarak gözüküyor. Ar-Ge ve inovasyon alanında da aynı sıkıntı var. Türkiye’de yeterince kaynak olmasına rağmen projelerde ciddi sıkıntılar var. Bürokratik engelleri de kaldırmamıza rağmen beklentimiz olan çok daha fazla Ar-Ge ve inovasyonun yapıldığı bir ülke olmayı henüz başaramadık” açıklamasını yaptı.

Üniversite-sanayi işbirliği: Disiplinler arası çalışmalar yürüten üniversitelerin dünyada revaçta olduğunu aktaran Işık, bu çalışmalara üniversitelerin kanalize olması gerektiğini vurguladı. GTÜ’nün Türkiye’nin bilim ve teknolojik ilerlemesinde önemli katkıları olması için kurulduğunu ve o günden beri hocaların bu konuda önemli başarılar elde ettiğini belirten Işık, Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı’nın araştırma faaliyetlerine ve daha fazla öğretim üyesi yetiştirilmesinde büyük destek olacağını söyledi. Işık, üniversite ve sanayicilerin ülkenin hedefleri doğrultusunda iş birlikteliklerini yoğunlaştırarak devam ettirmeleri gereğine işaret etti.



“GTÜ başarılara doymuyor”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende GTÜ Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün selamlama konuşmasını gerçekleştirdi. 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde Cumhurbaşkanı tarafından 10 araştırma üniversitesi arasında ilan edilen üniversitenin önemli bir misyon yüklendiğini belirten Görgün, sunumunda Times Higher Education’ın (THE) hazırladığı Dünya Üniversite Sıralaması’nda GTÜ’nün 600-800 bandında yer aldığını, Türkiye Üniversite Memnuniyeti Araştırması sonucunda ise “A Plus Üniversiteler” arasında gösterildiğini kaydetti. Görgün istatistik verilerle üniversitenin gelişimini ve kazandığı ivmeyi anlattı.



GTÜ’nün potansiyeli yüksek

Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı’nın yeni Mütevelli Heyeti Üyesi; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “ Kocaeli ve Gebze sanayinin merkezi ve kalbi. Gebze Teknik Üniversitesi de potansiyeli ile sanayimizi çok daha ileri düzeye taşıyabilecek bir üniversite. Genelde üniversitelerimiz kabuğuna çekilmiş kendisinden bir talep varsa cevap verebilir bir haldeyken Gebze Teknik Üniversitemiz bunu aşmış ve sanayi ile ortak çalışma yapabildiğini ortaya koymuştur. Böylesine önemli bir noktada bunun hızlı bir şekilde geliştiğini görmekten memnuniyet duyuyorum” dedi.

Yardımcı doçent oldular: Başbakan yardımcısı Işık’ın ardından Ocak 2016-Ağustos 2017 tarihleri arasında akademik aşama kaydeden öğretim üyelerine Rektör Görgün cüppelerini giydirdi. Yardımcı Doçent olarak görevlerine devam edecek olan isimler şöyle; Burcu Yılmaz, Bahar Yıldız Kutman, Ümit Barış Kutman, Alev Koçak Alan, Hande Barlın, Erhan Uluceviz ,İpek Koçoğlu, Dilek Hocaoğlu, Reyhan Yıldız, Fitnat Cimşit Koş, Tayfun Salihoğlu, Seher Güzelçoban Mayuk, Abdullah Can Zülfikar, Ahmet Anıl Dindar, Aligül Büyükaksoy, Atilla Uygur, Barış Binay, Hüseyin Arda Ülkü, Mustafa Fazıl Serincan, Tuba Gözel, Uraz Cengiz Türker, Alp Arslan Bayrakçı, İsmail Çölkesen, Ali Akpek, Osman Selçuk Şentürk, Murat Eyvaz, Turgut Tut, Oğul Esen, Serkan Büyükköse, İrem Kulu.

Cüppelerini giydiler: Doçentliğe yükselerek görevlerine devam edecek olan isimler; Taner Turan, Hasari Çelebi, Mehmet Melikoğlu, Tayfun Altuğ Söylev, Cemal Özer Yiğit, Elif İnce, Fatih Dikmen, Koray Kayabol, Pınar Ergenekon, Ebru Menşur Alkoy, Banu Çetin, Didem Gözüpek Kocaman, Leyla Çolakerol Arslan. Profesörlüğe yükselen isimler Hakan Kitapcı, M.Ayla Ayyıldız Potur, Ayhan Demiriz, Fevzi Bedir, Mehmet Halis Saka, Emil Novruz, Devrim Atilla, Gönül Yenilmez Çiftçi, Hanife İbişoğlu, Meltem Yeşilçimen Akbaş, Yelda Özden Çiftçi, Mevlüt Karabulut olarak açıklandı ve cüppelerini giydiler.

Akademi Ödülleri verildi: Törende Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Ödülleri de protokol üyeleri tarafından akademisyen ve öğrencilere verildi. İlk ödül, GTÜ’ye bu sene birinci sıradan yerleşen Bilgisayar Mühendisliği lisans öğrencisi Mustafa Uğur Ceylan’a, Yılın En Başarılı Öğrenci Topluluğu ödülleri; IEEE Öğrenci Topluluğu, Havacılık ve Uzay Topluğu, Kürek Topluluğu’na, Yılın Yüksek Lisans Tezi Ödülü; Fizik Bölümü’nden Fazilet Genç’e, Doktora Tezi Ödülü; Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Mehmet Burak Özakın ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Salim Levent Aktuğ’a verildi. GTÜ Akademik Başarı Ödülleri Bireysel Sıralamada ise Kimya Bölümü Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Vefa Ahsen, Yrd.Doç.Dr. Fabienne Dumoulin, Prof.Dr. Mahmut Durmuş çalışmaları ile ödüllendirildi. GTÜ Akademik Başarı Ödülleri’nde en başarılı bölümler ise Çevre Mühendisliği, Fizik Bölümü, Kimya Bölümleri adına bölüm başkanlarına verildi.