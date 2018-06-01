﻿
EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Haziran 2018 Cuma 08:35
Bu haber 533 kez okundu.

HİDROMEK, Çankaya Üniversitesi işbirliği devam ediyor

HİDROMEK, Çankaya Üniversitesi’yle 2014 yılında imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında, İş Makineleri Opsiyon Programı’nın 2018 yılı öğrenci seçimlerini tamamladı. 2018 yılı öğrenci seçimlerinin yapılması nedeniyle düzenlenen törene HİDROMEK ev sahipliği yaptı.

HİDROMEK, Çankaya Üniversitesi işbirliği devam ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Organizasyona HİDROMEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Bozkurt, Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Kemal İder, Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Müfit Gülgeç, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Haşmet Türkoğlu ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Can Çoğun ile HİDROMEK Ar-Ge, Mühendislik ve İnsan Kaynakları Yöneticileri katıldı.
İş Makinesi Opsiyonu Programı’na, 2. sınıfın sonunda seçilen öğrenciler, üniversitede aldıkları iş makinelerine yönelik seçmeli ve ek derslerin yanında, HİDROMEK’te gerçekleştirdikleri uzun dönem staj, bitirme projeleri ve katıldıkları özel eğitim programlarıyla iş makineleri alanında uzmanlaşmaya adım atıyor. Programın 2016 yılında verdiği ilk mezunlardan 11 mühendis bugün HİDROMEK’te çeşitli pozisyonlarda görev alıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
HidromekÇankaya Üniversitesiİş Makineleri Opsiyon ProgramıProf.Dr. Müfit GülgeçProf.Dr. Can ÇoğunProf.Dr. Haşmet Türkoğlu
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
“Robot Dünyası ve İnsan” “Robot Dünyası ve İnsan”
Boğaziçi Üniversitesi 4. Sanayi Devrimi’nde “Lojistik 4.0”a odaklandı Boğaziçi Üniversitesi 4. Sanayi Devrimi’nde “Lojistik...
“TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” sonuçlandı “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” sonuçlandı
Boytaş ve AGÜ protokol imzaladı Boytaş ve AGÜ protokol imzaladı
Alstom Türkiye ile İTÜ, teknik işbirliği protokolü imzalandı Alstom Türkiye ile İTÜ, teknik işbirliği protokolü...
3M Türkiye, 30. yılında Türkiye’nin bilim potansiyeline yatırım yapıyor 3M Türkiye, 30. yılında Türkiye’nin bilim potansiyeline...
Yukarı Çık

banner216

“Robot Dünyası ve İnsan”
Geliştirilen robotların insanlarla olan ve gelecekte olması öngörülen ilişkileri, İstanbul Gedik Üniversitesi...

Haberi Oku