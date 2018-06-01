HİDROMEK, Çankaya Üniversitesi işbirliği devam ediyor
HİDROMEK, Çankaya Üniversitesi’yle 2014 yılında imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında, İş Makineleri Opsiyon Programı’nın 2018 yılı öğrenci seçimlerini tamamladı. 2018 yılı öğrenci seçimlerinin yapılması nedeniyle düzenlenen törene HİDROMEK ev sahipliği yaptı.
İş Makinesi Opsiyonu Programı’na, 2. sınıfın sonunda seçilen öğrenciler, üniversitede aldıkları iş makinelerine yönelik seçmeli ve ek derslerin yanında, HİDROMEK’te gerçekleştirdikleri uzun dönem staj, bitirme projeleri ve katıldıkları özel eğitim programlarıyla iş makineleri alanında uzmanlaşmaya adım atıyor. Programın 2016 yılında verdiği ilk mezunlardan 11 mühendis bugün HİDROMEK’te çeşitli pozisyonlarda görev alıyor.