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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Şubat 2017 Çarşamba 08:37
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İEİS ile Ankara Üniversitesi işbirliği

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) ile Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi arasında eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı.

İEİS ile Ankara Üniversitesi işbirliği
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Protokolle ilaç endüstrisinin gereksinimlerine uygun donanımda eczacı yetiştirmek ve eczacıların istihdam olanaklarını artırmak hedefleniyor. İEİS Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, “Endüstrimizin geleceğine yatırım yapan işbirliklerini sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda farklı üniversitelerle işbirliği protokolleri imzaladık. Bunlara Ankara Üniversitesi’nin de eklenmiş olmasından mutluluk duyuyoruz” diye konuştu. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Gülbin Özçelikay ise “Hedefimiz sanayiye nitelikli işgücü, öğrencilerimize iş imkanı sağlamak” dedi.
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İEİSAnkara Üniversitesi Işbirliğiİlaç Endüstrisi İşverenler SendikasıAnkara Üniversitesi Eczacılık FakültesiProf.Dr. Gülbin ÖzçelikayNezih Barut

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