İEİS ile Ankara Üniversitesi işbirliği

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) ile Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi arasında eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı.

01 Şubat 2017 Çarşamba 08:37 Bu haber 430 kez okundu.



Protokolle ilaç endüstrisinin gereksinimlerine uygun donanımda eczacı yetiştirmek ve eczacıların istihdam olanaklarını artırmak hedefleniyor. Protokolle ilaç endüstrisinin gereksinimlerine uygun donanımda eczacı yetiştirmek ve eczacıların istihdam olanaklarını artırmak hedefleniyor.

İEİS Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, “Endüstrimizin geleceğine yatırım yapan işbirliklerini sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda farklı üniversitelerle işbirliği protokolleri imzaladık. Bunlara Ankara Üniversitesi’nin de eklenmiş olmasından mutluluk duyuyoruz” diye konuştu. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Gülbin Özçelikay ise “Hedefimiz sanayiye nitelikli işgücü, öğrencilerimize iş imkanı sağlamak” dedi.