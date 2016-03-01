Imagine Cup başvuruları başladı

dünyanın farklı şehirlerinde düzenlenen ve dünyanın en büyük öğrenci teknoloji yarışmalarından Microsoft Imagine Cup 2016, bu yıl yine üç büyük yarışmaya evsahipliği yapacak. Öğrenciler, ‘Dünya Vatandaşlığı’, ‘Oyun’ ve ‘İnovasyon’ alanlarında geleceği şekillendirecek çözümler sunacak.



30 Mart-11 Nisan tarihleri arasında jüri değerlendirmesi gerçekleşecek olan yarışmada ulusal finale katılma hakkı kazanan takımlar 12 Nisan’da ilan edilecek ve 16 Nisan’da da Türkiye Imagine Cup 2016 gerçekleşecek. Öğrenciler, 4 üye ve 1 mentorden oluşacak takımlarla yarışacak. Finallerde birinci olan takım, Temmuz ayında ABD’nin Seattle şehrinde düzenlenecek Global Imagine Cup Finalleri’nde Türkiye’yi temsil edecek ve 50.000 dolar kazanma şansı elde edecek.