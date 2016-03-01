Imagine Cup başvuruları başladı
Microsoft Imagine Cup 2016’nın başvuruları başladı. Öğrencilerin takımlar kurarak teknoloji alanında projeler geliştireceği etkinliğe son katılım tarihi 15 Mart. 2003 yılından beri
30 Mart-11 Nisan tarihleri arasında jüri değerlendirmesi gerçekleşecek olan yarışmada ulusal finale katılma hakkı kazanan takımlar 12 Nisan’da ilan edilecek ve 16 Nisan’da da Türkiye Imagine Cup 2016 gerçekleşecek. Öğrenciler, 4 üye ve 1 mentorden oluşacak takımlarla yarışacak. Finallerde birinci olan takım, Temmuz ayında ABD’nin Seattle şehrinde düzenlenecek Global Imagine Cup Finalleri’nde Türkiye’yi temsil edecek ve 50.000 dolar kazanma şansı elde edecek.