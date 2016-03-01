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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Mart 2016 Salı 08:35
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Imagine Cup başvuruları başladı

Microsoft Imagine Cup 2016’nın başvuruları başladı. Öğrencilerin takımlar kurarak teknoloji alanında projeler geliştireceği etkinliğe son katılım tarihi 15 Mart. 2003 yılından beri

Imagine Cup başvuruları başladı
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dünyanın farklı şehirlerinde düzenlenen ve dünyanın en büyük öğrenci teknoloji yarışmalarından Microsoft Imagine Cup 2016, bu yıl yine üç büyük yarışmaya evsahipliği yapacak. Öğrenciler, ‘Dünya Vatandaşlığı’, ‘Oyun’ ve ‘İnovasyon’ alanlarında geleceği şekillendirecek çözümler sunacak.
30 Mart-11 Nisan tarihleri arasında jüri değerlendirmesi gerçekleşecek olan yarışmada ulusal finale katılma hakkı kazanan takımlar 12 Nisan’da ilan edilecek ve 16 Nisan’da da Türkiye Imagine Cup 2016 gerçekleşecek. Öğrenciler, 4 üye ve 1 mentorden oluşacak takımlarla yarışacak. Finallerde birinci olan takım, Temmuz ayında ABD’nin Seattle şehrinde düzenlenecek Global Imagine Cup Finalleri’nde Türkiye’yi temsil edecek ve 50.000 dolar kazanma şansı elde edecek. 
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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
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