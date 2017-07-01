01 Temmuz 2017 Cumartesi 08:41

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ING ile fintechler “İTÜ Çekirdek”ten yetişecek

ING Bank, girişimcilik ve inovasyon ekosistemine desteğini yeni bir aşamaya taşımak üzere, İTÜ ARI Teknokent ile yeni bir işbirliğine gidiyor.