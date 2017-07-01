ING ile fintechler “İTÜ Çekirdek”ten yetişecek

Bu kapsamda; Big Bang Girişimcilik Yarışması’nda hayata geçirilen ING Bank Fintech Özel Ödülü ile ING Bank tarafından başarılı bulunan fintech girişimcilerine ödül olarak toplam 40 bin Euro dağıtılacak. Bu yıl Kasım ayında düzenlenecek Big Bang’de aday olabilmek için girişimcilerin 19 Ağustos 2017 tarihine kadar başvurması gerekiyor. ING Bank Operasyon ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Görkem Köseoğlu, “Burada fikrin nihai ürüne dönmesiyle geliştirilecek finansal teknoloji ürün ve/veya hizmetlerinin hem ING Bank hem de ülkemiz bankacılık sistemi açısından önemli getirileri olacağına inanıyoruz” diye konuştu. İTÜ ARI Teknokent CEO’su Kenan Çolpan ise finansal teknolojiler arasındaki yeni fikirlerin artık ING Bank’ın da desteğiyle İTÜ Çekirdek’te gelişmeye daha uygun bir ortam bulacağını söyledi.