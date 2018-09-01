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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Eylül 2018 Cumartesi 08:29
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Işık Üniversitesi’nde ‘Eğitim Teknolojileri Merkezi’ kuruluyor

Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi, Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi için start verdi.

Işık Üniversitesi'nde ‘Eğitim Teknolojileri Merkezi' kuruluyor
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kuruluşu onaylanan Merkeze ilişkin konuşan Işık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Taner Eskil, “Eğitim sektörü için farklı yazılımlar üreteceğiz. Bu yazılımlarla öğrencinin üniversiteye başvurusundan yurtlara yerleşimine, ders programından notlarına, hatta derse giriş çıkışlarına kadar tüm veriler online sistem üzerinde yer alacak ve bu verilerin takibi kolaylıkla yapılabilecek” diye konuştu. Sanal laboratuvar uygulamaları üzerinde de çalışacaklarını vurgulayan Eskil, “Böylelikle 7/24 yararlanılabilen sanal laboratuvarlar sayesinde öğrenciler, okuldaki laboratuvar dersleri öncesinde zaman ve mekan sınırlaması olmadan alıştırmalar yapabilecek ve ders sırasında da daha verimli çalışabilecek” dedi.
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ışık üniversitesiFeyziye Mektepleri VakfıDoç.Dr. Taner Eskil
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