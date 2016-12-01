İstanbul Aydın Üniversitesi mobil oyun eğitimi verecek

Eğitimde bir mobil oyunun nasıl hazırlandığının başlangıçtan yayın aşamasına kadar tüm detaylarıyla öğretilmesi planlanıyor. Mobil oyunlardan gelir elde etme yöntemlerinin de anlatılacağı eğitim; yayın sonrası yapılacak çalışmalar ve start-up kuruluşu gibi konuların da aktarılmasıyla tamamlanacak. Eğitimin sonunda katılımcılara birer sertifika da verilerek uzmanlıkları belgelendirilecek.