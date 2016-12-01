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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Aralık 2016 Perşembe 08:32
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İstanbul Aydın Üniversitesi mobil oyun eğitimi verecek

İstanbul Aydın Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde “Mobil Oyun Geliştirme Eğitimi Programı”nı açıyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi mobil oyun eğitimi verecek
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Eğitimde bir mobil oyunun nasıl hazırlandığının başlangıçtan yayın aşamasına kadar tüm detaylarıyla öğretilmesi planlanıyor. Mobil oyunlardan gelir elde etme yöntemlerinin de anlatılacağı eğitim; yayın sonrası yapılacak çalışmalar ve start-up kuruluşu gibi konuların da aktarılmasıyla tamamlanacak. Eğitimin sonunda katılımcılara birer sertifika da verilerek uzmanlıkları belgelendirilecek.

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