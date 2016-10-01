﻿
EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ekim 2016 Cumartesi 08:17
Bu haber 8257 kez okundu.

İTÜ Çekirdek’ten yatırımcılara çağrı var

İTÜ ARI Teknokent bünyesindeki, erken aşama girişimcilik kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek’ten yetişen girişimciler, aldıkları yatırımlarla dikkat çekti; son 1 yılda yatırımcılardan toplam 7 milyon TL yatırım aldı.

İTÜ Çekirdek'ten yatırımcılara çağrı var
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İTÜ Çekirdek, melek yatırımcıları, melek yatırım ağlarını ve risk sermayesi şirketlerini, Big Bang 2016 Girişimcilik Yarışması’nda desteklemek istedikleri girişimcilere en az 25.000 TL yatırım yapmaya ve jüri üyeleri arasına katılmaya davet ediyor. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan; “İTÜ Çekirdek’te bu yıla kadar tüm Türkiye’den 1.578 girişimci gence destek verildi. Sadece bu yıl 1.115 girişimci gencimiz ön kuluçka aşamasının eğitim ve mentorluk desteklerinden yararlandı. Dünya ile rekabet edebilmemizin ön şartı olan yenilikçilik ancak gençlerimize yatırım yaparak mümkün olabilir” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
İTÜ ÇekirdekİTÜ ARI TeknokentİTÜ ARI Teknokent Genel MüdürüKenan Çolpanüniversite Sanayi Işbirliği örnekleriüniversite Sanayi Işbirliği Nedirüniversite Sanayi Işbirliği ProjeleriTübitak 1505 Projeleriüniversite Sanayi Işbirliğinin önemi

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
İstanbul Aydın Üniversitesi mobil oyun eğitimi verecek İstanbul Aydın Üniversitesi mobil oyun eğitimi...
Huawei’den Özyeğin Üniversitesi öğrencilerine eğitim Huawei’den Özyeğin Üniversitesi öğrencilerine...
Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması’nın birincisi YTÜ’lü Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması’nın birincisi...
İTÜNOVA, su kaynaklarının temizlenmesinde kamuya rehberlik edecek İTÜNOVA, su kaynaklarının temizlenmesinde kamuya...
4. Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri için son başvuru 21 Kasım’da 4. Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri için son başvuru...
Aksigorta’dan yetenekli gençlere staj imkanı Aksigorta’dan yetenekli gençlere staj imkanı
Yukarı Çık

İstanbul Aydın Üniversitesi mobil oyun eğitimi...
İstanbul Aydın Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde “Mobil Oyun Geliştirme Eğitimi Programı”nı...

Haberi Oku