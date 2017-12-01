İTÜ SEM’e yoğun ilgi

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Maçka Kampüsü’nde bulunan Sürekli Eğitim Merkezi’nde yapılan ilk Turquality ve Marka Uzmanlığı dersine 55 kişilik sınıfta, 72 kişi katıldı.

01 Aralık 2017 Cuma 08:38 Bu haber 5750 kez okundu.

İlk dersi Turquality Uzmanı Dr. Salim Çam ile Ekonomi eski Bakanı Kürşat Tüzmen sundu. Salim Çam, Turqualtiy Programı’nın odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Turquality Programı’nın eğitimleri Prof.Dr. Selim Zaim (İTÜ), Prof.Dr. Banu Elmadağ Baş (İTÜ), Doç.Dr. Emre Çevikcan (İTÜ), Doç.Dr. Murat Baslak (İTÜ), Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Beyca (İTÜ), Yrd.Doç.Dr. Gaye Karaçay Aydın (İTÜ), Dr. Salim Çam (İTİCÜ, YTÜ), Uzm. Mustafa Şapçı’dan oluşuyor.