﻿
EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Aralık 2017 Cuma 08:38
Bu haber 5750 kez okundu.

İTÜ SEM’e yoğun ilgi

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Maçka Kampüsü’nde bulunan Sürekli Eğitim Merkezi’nde yapılan ilk Turquality ve Marka Uzmanlığı dersine 55 kişilik sınıfta, 72 kişi katıldı.

İTÜ SEM'e yoğun ilgi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İlk dersi Turquality Uzmanı Dr. Salim Çam ile Ekonomi eski Bakanı Kürşat Tüzmen sundu. Salim Çam, Turqualtiy Programı’nın odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.
Turquality Programı’nın eğitimleri Prof.Dr. Selim Zaim (İTÜ), Prof.Dr. Banu Elmadağ Baş (İTÜ), Doç.Dr. Emre Çevikcan (İTÜ), Doç.Dr. Murat Baslak (İTÜ), Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Beyca (İTÜ), Yrd.Doç.Dr. Gaye Karaçay Aydın (İTÜ), Dr. Salim Çam (İTİCÜ, YTÜ), Uzm. Mustafa Şapçı’dan oluşuyor.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
İTÜİTÜ SEMSEM
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
“İlk İşim Girişim” yarışması sonuçlandı “İlk İşim Girişim” yarışması sonuçlandı
Türkiye İş Bankası, 93 öğrenciyi ödüllendirdi Türkiye İş Bankası, 93 öğrenciyi ödüllendirdi
Kordsa ve Sabancı Üniversitesi’nin ortak projesine AB’den 3 milyon avro destek Kordsa ve Sabancı Üniversitesi’nin ortak projesine...
Tezmaksan Akademi, CNC sektöründe önce öğretmenleri eğitecek Tezmaksan Akademi, CNC sektöründe önce öğretmenleri...
Tofaş’ın ‘Aklım Fikrim Fiat’a başvurular başladı Tofaş’ın ‘Aklım Fikrim Fiat’a başvurular...
Zorlu Tekstil ve Bahçeşehir Üniversitesi’nden işbirliği Zorlu Tekstil ve Bahçeşehir Üniversitesi’nden...
Yukarı Çık

banner199

“İlk İşim Girişim” yarışması sonuçlandı
Çalık Holding ile Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğiyle Türkiye’de girişimci...

Haberi Oku