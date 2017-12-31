01 Ocak 2018 Pazartesi 08:41

Bu haber 516 kez okundu.

İTÜ ve Ipekyol’dan işbirliği

İstanbul Teknik Üniversitesi ile Ipekyol arasında uzun süredir devam eden ortak çalışmalar ‘Eğitim ve Akademik İşbirliği Protokolü’ ile bir adım daha ileriye taşındı.