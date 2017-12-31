﻿
EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ocak 2018 Pazartesi 08:41
Bu haber 516 kez okundu.

İTÜ ve Ipekyol’dan işbirliği

İstanbul Teknik Üniversitesi ile Ipekyol arasında uzun süredir devam eden ortak çalışmalar ‘Eğitim ve Akademik İşbirliği Protokolü’ ile bir adım daha ileriye taşındı.

İTÜ ve Ipekyol'dan işbirliği
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İTÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca ve Ipekyol Genel Müdürü Uğur Ayaydın’ın imzaladığı protokol törenine, İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ömer Berk Berkalp ve ITU-FIT Moda Tasarımı Program Koordinatörü Prof.Dr. Cevza Candan ile Ipekyol Ürün yönetimi ve Tedarik Zinciri Direktörü Özlem Tektaş Çelikkanat ve Ipekyol İnsan Kaynakları Direktörü Aysil Akcanbaş katıldı.  İşbirliği protokolü; hazırgiyim perakende ve moda (moda tasarım ve teknolojisi) sektörü odaklı ortak akademik çalışmaların (proje, yüksek lisans ve doktora tezleri, bitirme tasarım projeleri vb.) planlanması ve uygulanmasını, hazırgiyim perakende ve moda sektörü alanlarında sektörel bilginin ilerlemesi ve yaygınlaşmasına yönelik bilimsel faaliyetlerde bulunulmasını kapsıyor.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Ömer Berk BerkalpCevza CandanMehmet KaracaİpekyolİTÜ
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Marmara Üniversitesi ve METRIC beraber çalışacak Marmara Üniversitesi ve METRIC beraber çalışacak
‘Espor’ bursuna büyük ilgi ‘Espor’ bursuna büyük ilgi
Amgen’in programına başvurular 1 Şubat’ta kadar Amgen’in programına başvurular 1 Şubat’ta kadar
“İlk İşim Girişim” yarışması sonuçlandı “İlk İşim Girişim” yarışması sonuçlandı
Türkiye İş Bankası, 93 öğrenciyi ödüllendirdi Türkiye İş Bankası, 93 öğrenciyi ödüllendirdi
Kordsa ve Sabancı Üniversitesi’nin ortak projesine AB’den 3 milyon avro destek Kordsa ve Sabancı Üniversitesi’nin ortak projesine...
Yukarı Çık

banner199

Marmara Üniversitesi ve METRIC beraber çalışacak
METRIC, Marmara Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Uygulama Merkezi'yle (MİTTO) işbirliği sözleşmesi...

Haberi Oku