01 Aralık 2016 Perşembe 08:32

Bu haber 7893 kez okundu. İTÜNOVA, su kaynaklarının temizlenmesinde kamuya rehberlik edecek Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. işbirliğine gidiyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile İstanbul Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (İTÜNOVA Teknoloji A.Ş.,) yoğun tarımsal, endüstriyel ve turizm faaliyetlerinin su kaynakları üzerindeki kirlilik baskısını azaltmaya, su kaynaklarının insan sağlığı üzerindeki etkilerini en aza indirmeye ve sudaki ekosistemi korumaya yönelik işbirliğine gidiyor.

İTÜNOVA Teknolojileri A.Ş., su kaynaklarının endokrin bozucu kimyasallardan temizlenmesinde ve araştırma teknolojilerinin araştırılmasında kamuya rehberlik edecek. Projenin 2 yıl sürmesi planlıyor. Projenin tanıtım toplantısına İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Akif Özkaldı ile üst düzey bürokratlar katıldı.